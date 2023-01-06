Черновицкие мастера создают для окопов удобные кровати: от заказов нет передышки

Такую кровать можно разложить в окопе или блиндаже в считанные секунды, ее сконструировали по натовскому образцу.

Черновицкие мастера изготавливают для военных портативные кровати. Конструкцию можно быстро разложить в любых условиях на фронте и удобно перемещать по позициям, говорится в ТСН.

В ряде цехов мастера спешат изготовить и отправить очередную партию портативных кроватей для наших защитников. До войны команда производила декоративные конструкции. Когда начали волонтерить и ездить с грузом на передовую, ужаснулись в каких условиях приходится ночевать бойцам. "Мы видели, как спят ребята, то есть на досках, на паллетах, на картонах", — рассказывает Михаил.

Тогда-то и сделали несколько пробных образцов и отправили товарищам на передовую. Масштабного производства поначалу не планировали, но когда от бойцов посыпались просьбы, начали искать средства. “Мой норвежский друг говорит мне: «Миша, запускайте, это хорошая идея, я вам чем помогу. И первые десять штук он задонатил. Потом появились другие люди, которые говорят: "Давайте мы вам 5 штук платим — делайте". Потом еще и еще мы решили, что продолжаем работать.

Такую кровать можно разложить в окопе или блиндаже в считанные секунды, ее сконструировали по натовскому образцу. Вместо алюминия использовали дерево, доступнее в регионе. “Дерево твердых пород. Щелифуем, дополнительно обрабатываем маслом для того, чтобы оно могло выдерживать внешнее воздействие”, — говорят мастера.

Конструкция, уверяющая, прочная и надежная, может выдержать до пяти сотен килограмм.

Сейчас мастера планируют расширять производство, получают заказы от волонтерских организаций. “Люди просто пишут – мы наконец-то выспались. Будем пытаться отправлять большими партиями, потому что спрос на них”, — добавляет Михаил.

Более трехсот коек уже служат нашим бойцам в самых горячих точках, еще столько же – отправят на днях.

Комфорт даже в окопе: черновицкие мастера изготавливают для военных портативные кровати

Читайте также:

Учительницу из Херсона пригласили преподавать украинский в Оксфорд: британцы фанатеют от фразы "смерть врагам"

Сгорели мышцы до самой кости: в Днепре бойцу чудом спасли ногу

В село Мирное, которое было передовой 8 месяцев, возвращаются жители: россияне разрушили каждый дом