"Черные лебеди" 2025 года: Politico представило список событий, которые могут изменить мир

Американское издание Politico опубликовало список так называемых вероятных катастроф 2025 года. 15 футурологов, ученых, аналитиков внешней политики и других экспертов сделали прогнозы по непредсказуемым, маловероятным и взрывоопасным событиям, которые могут произойти в течение года.

Все подробности рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.ua.

Эксперты описали всяческие катастрофы, от угроз искусственного интеллекта до смертельных эпидемий, в то же время подняли вопросы прогресса, в частности, в некоторых неожиданных глобальных горячих точках. Авторы публикации напоминают, что 2024 год часто казался безумным, с покушением на кандидата в президенты США Дональда Трампа, войной на Ближнем Востоке и провалом президентской кампании Джо Байдена. Но нет никаких оснований считать, что 2025 будет спокойнее, отметили журналисты.

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"Следующие сценарии могут состояться или не состояться в 2025 году, но не стоит их сразу отвергать. Когда мы в прошлом году проводили это упражнение, ряд прогнозов оказался жутко предусмотрительным".

Крупнейшая кибератака в истории

И первым, что описали авторы публикации, вероятность величайшей кибератаки в истории. Мир может легко стать свидетелем величайшей кибератаки в истории, которая выведет из строя, по крайней мере временно, значительную часть мировой инфраструктуры. Это может произойти для получения выкупа или манипулирования рынками. Идеальным инструментом для кибератак есть генеративный искусственный интеллект, популярность которого растет, а цена падает.

Также прочат тайное соглашение, цель которого – остановить разработку Ираном ядерного оружия. Эксперты сделали прогноз, описывающий такой сценарий: президент России Владимир Путин поздно ночью звонит по телефону президенту США Дональду Трампу частной защищенной линией и сообщает ему, что имеет тайное соглашение, чтобы остановить разработку Ираном ядерного оружия. По сценарию Путин убедил Иран согласиться на пятилетнюю паузу в любом ядерном вооружении при условии того, что Трамп откажет Израиль от нападения. И президенту США удается убедить в этом премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, передав ему обещание со стороны премьера Саудовской Аравии о нормализации отношений с Израилем при условии, что страна откажется от атаки на Иран.

Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Столкновение в США

Интересный прогноз есть и в отношении Америки. Одним из "черных лебедей" называют столкновение в США из-за смены границ штатов. Этот сценарий предполагает, что Трамп согласится по просьбе руководства сепаратистского движения Великого Айдахо поддержать перенос 15 округов от Орегона в Айдахо. Вдруг сепаратисты отправятся на марш. В течение нескольких недель в столицах штатов возникнут протесты под лозунгами "Новый штат" или "Нет штата", спонсируемые группами, надеющимися отделиться от своего штата или, в случае Техаса и Калифорнии, от всей страны. К осени могут возникнуть стычки, полиция попытается сдержать многолюдный митинг резиновыми пулями в северной части штата Нью-Йорк. Трамп перейдет к другим вопросам. В то же время, параметры разделения и роспуска границы сделают шаг к большей легитимности как на уровне штата, так и на национальном уровне, с новыми референдумами и специальными группами, запланированными на новый год.

Новая масштабная эпидемия

Предсказывают и новую масштабную эпидемию. Авторы статьи описывают возможную вспышку инфекционной болезни, начальные симптомы которой подобны гриппу с лихорадкой, головной болью, болями в мышцах и болью в горле. По сценарию, будет идентифицирован нулевой пациент, вернувшийся из-за границы, где из-за вспышки недиагностированного недуга заболели и умерли более 100 человек. Власти неохотно введут традиционные меры здравоохранения: отслеживание контактов, ношение масок, социальное дистанцирование и карантин для зараженных людей. Вспышка болезни вскоре приобретет эпидемические масштабы в США. Экономика снова испытывает негативное влияние. В конце концов эпидемия приведет к смертям тысяч людей и возвращению экономики к спаду, похожему на произошедший из-за Covid-19. Правда, из Китая уже распространяется новый вирус под названием " Метапневмовирус ", который уже с геометрической прогрессией распространяется по миру – вспышку обнаружили и в Индии. В Украине также зафиксировали уже 13 случаев инфекции, и это лишь официально, неофициально цифры могут быть значительно больше.

Более того, в статье предполагают, что американская армия может перейти в эпоху непривитых, пишут ученые. По этому сценарию министр обороны США может заявить, что ни одна вакцина больше не будет обязательной для всех военных: ни от Covid, ни от гриппа, ни от чего-либо другого. Между тем, на молочной ферме в Техасе вирулентный штамм птичьего гриппа переходит от коров к фермерам. Поскольку некоторые семьи работников фермы работают на военной базе Форт-Кавазос, там тоже возникает вспышка.

Это штамм, вызывающий острую дыхательную недостаточность. Погибают десятки рабочих и солдат. Правительство якобы не делает никакого заявления, министр обороны отказывается принимать меры. Грипп распространяется по стране и земному шару, болеют все больше военных. От Мексики до Китая, Восточной Азии, Европы и России военные и правительства начинают кампанию по вакцинации. Иностранные правительства тщетно призывают США к защитным мерам и вакцинам на базах. Военное сотрудничество срывается. Европейская общественность наконец-то начинает призывать к расходам на оборону. По мере распространения птичьего гриппа генералы начинают предупреждать, что американская боевая сила истощается из-за болезней и смерти, американская армия становится все более недееспособной. Вакцинированная и недавно милитаризованная Европа требует изгнания американских войск. Новый строй безопасности формируется в привитых странах, и рынки капитала начинают бежать к более здоровым гаваням.

Торговая война между Китаем и США

Говорят в статье и об Альянсе Дональда Трампа и лидере Китая Си Цзиньпине. Первый термин Трампа характеризовался торговой войной между Китаем и США. Однако 2025-й может стать годом, когда Трамп и Си обнаружат, что у них гораздо больше общего, чем кажется. Да, Пекин может "сдержать свои претензии на преимущество" и бороться с экономическими проблемами, тогда как и приоритеты Вашингтона изменятся. Среди них может быть прекращение войны России против Украины.

Новое израильское правительство

Также в 2025 году, предполагается, может разрешиться конфликт между израильтянами и палестинцами на основе принципа двух государств. По логике, это потребует нового израильского правительства, которое отодвинут правых политиков на обочину. Израилю также придется демонтировать значительное количество своих поселений на Западном берегу реки Иордан, как предложил сделать бывший премьер Эхуд Барак в 2000-м году. Палестинцам придется отвергнуть нынешнее руководство и найти способ объединиться под новым руководством, которое могло бы представлять их на переговорах. Должно бы появиться какое-то соглашение по реконструкции и управлению Газой. Для этого потребуется толчок со стороны крупных арабских правительств, особенно Саудовской Аравии и ОАЭ.

ШИ получает огромное количество рыночных данных в режиме реального времени

А еще в 2025 году возможна глобальная паника из-за обвала рынка. Искусственный интеллект получает огромное количество рыночных данных в режиме реального времени (котировка акций, волатильность), финансовых отчетов (прибыли, уровень долга) и экономических показателей, одновременно анализируя социальные медиа, такие как X и Reddit, чтобы оценить общественные настроения. Возможно распространение дезинформации: создание слухов о руководстве компаний, фабрикация новостей об отзыве продукции или угрозе безопасности или создание ложных доказательств финансового мошенничества. Плохой игрок вызывает искусственную рыночную панику, поскольку ИИ выполняет высокочастотные операции со сверхчеловеческой точностью и побуждает хедж-фонды и других следовать его примеру. Такой масштаб технической неисправности шокирует. Невозможно будет легко применить контрмеры. Рыночный крах вызовет глобальную панику, неопределенность будет мучить инвесторов повсюду и возможные имитационные атаки на Лондонскую и Токийскую биржи.

Несколько слов ученые сказали и о климатических изменениях. Мол, борьба с изменением климата становится нормой. Всего в 2024 году в США произошло 24 катастрофы более чем на миллиард долларов. По сценарию на 2025 год, поскольку как риски изменения климата, так и преимущества климатических решений становятся очевиднее, двухпартийная поддержка действий растет.

Общество быстро приближается к переломному моменту в общественном мнении, когда климатические действия становятся нормой, а не исключением. К удивлению для многих, 2025 год может стать годом этой смены.

Неожиданные геополитические альянсы и перегруппировка

Предсказывают в новом году и неожиданные геополитические альянсы и перегруппировки. Эксперты предлагают представить внезапный рост искусственного суперинтеллекта вместе с созреванием квантовых вычислений. Этот технологический скачок может катализировать значительный рост ВВП в новых отраслях. Прогресс может привести к неожиданным геополитическим альянсам и перегруппировкам в глобальном масштабе, в частности, к изменению отношений США со странами Ближнего Востока, Европы и, в частности, к повышению производительности в Африке и Индии. Такое развитие событий в корне изменит глобальные экономические и политические ландшафты. Есть потенциал резких перемен на Ближнем Востоке. По всей вероятности, Трамп сможет организовать прекращение боевых действий в Газе, Сирии и на юге Ливана, и поспособствовать продвижению к миру и стабильности, что может проложить путь к демократическому развитию в Сирии и стабилизации Ливана. Этот сценарий будет зависеть от сложных международных переговоров и желания привлеченных сторон консолидировать достижения и двигаться к миру – монументальная задача, которая может кардинально изменить социально-политическую структуру Ближнего Востока. Уязвимость глобальной инфраструктуры к серьезным сбоям в результате кибератак, геологических потрясений или солнечных явлений. Такие события могут нанести вред энергетическим и коммуникационным сетям, повлияв на все от работы спутников до транспортных систем во всем мире. Взаимосвязь современных инфраструктур означает, что волновые эффекты таких сбоев могут быть глобальными по масштабу, влияя на экономическую стабильность и повседневные условия жизни.

Никуда не деваются и разговоры об использовании ядерки. В статье также описывается секретная программа Южной Кореи по созданию ядерного оружия. Сценарий описывает события, как неожиданное испытание ядерного оружия на Корейском полуострове поразило мир – и это не в Северной Корее. Президент Южной Кореи Ли Чже Мэн делает заявление, ошеломившее мир: страна является ядерным государством, и она применяет статью X Договора о нераспространении ядерного оружия, чтобы выйти из договора.

Искушению же дотянуться до ядерного инструментария может быть слишком трудно устоять. В российских СМИ не раз звучали о том, что потенциальное использование тактического ядерного оружия было бы вполне разумным ответом на неудачи в войне с Украиной. Если такие ядерные государства, как Россия, Китай и Северная Корея, начнут агрессивные нападения на своих соседей с целью "окончательной победы", и если эти нападения терпят неудачу, искушению дотянуться до ядерного инструментария может быть слишком трудно устоять.

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Фото: sprotyv.mod.gov.ua

Свержение режима Александра Лукашенко

Предсказывают в 25-м году и свержение режима Александра Лукашенко. По мнению экспертов, негативный результат для Кремля в войне против Украины может бросить вызов правлению Путина. Народ Беларуси может получить свободу, воспользовавшись ослаблением позиций российского президента и его неспособностью вмешаться, чтобы спасти самопровозглашенного президента Лукашенко.

А вот потеря власти коренным образом перевернет жизнь американцев. Нет сомнений, что спрос на энергию будет в 2025 году. В результате этого не только стремительно возрастут выбросы, но и возникнет риск для энергетической безопасности и сбоя сети, усиливающийся из-за экстремальных погодных условий. Однако даже без стихийного бедствия возможен черный лебедь на Кубе. По сценарию, энергосеть страны разрушилась из-за устаревшей инфраструктуры вместе со штормом и землетрясением, что привело к безысходности для жителей на месяцы. В США более 70% линий электропередач и трансформаторов имеют возраст более 25 лет и были построены тогда, когда потребность в энергии была на уровне от низкой до умеренной. С другой стороны – риск для кибербезопасности; хакеры будут продолжать атаковать критически важную инфраструктуру от водопроводных станций до поставщиков энергии.

В основе проблемы – угроза нацбезопасности. Без электроэнергии любой округ, город или страна уязвимы для кибератак, направленных на системы здравоохранения и финансы. Утрата власти коренным образом перевернет жизнь Америки и приведет к срочным и хаотическим политическим реакциям.

Также говорят и о решающем прорыве в квантовых вычислениях. По сценарию в конце 2025 года в китайском университете Цинхуа может произойти решающий прорыв в квантовых вычислениях, который сделает их практической реальностью для государств и крупных компаний. Это будет оружие в торговой войне, чтобы лишить многих американцев защиты конфиденциальности персональных данных.

Ранее сообщалось, что В Китае зафиксировали значительную вспышку респираторного вируса, которая поражает преимущественно детей. Он вызывает тяжелые респираторные симптомы, пневмонию и бронхиолит.

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