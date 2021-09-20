Черный, бурый, красный, белый: как выбрать самый вкусный и полезный рис

На лотках супермаркета — рис не только импортный, но и украинский.

Черный, бурый, красный, белый. Шлифованный или неочищенный. Долгозернистый и круглый. На лотках магазинов от ассортимента риса — глаза разбегаются. Есть даже выращенный на украинских полях.

О том, как же выбрать самый вкусный и полезный и что приготовить из риса — 20 сентября во всемирный день риса говорится в сюжете ТСН.19: 30.

КАК ВЫРАЩИВАЮТ И СОБИРАЮТ

В Украине рис выращивают на Херсонщине, где как раз жатва, а еще на юге Одесской области.

А вот на опытных участках единственного в Украине Института риса, урожай еще созревает. На этих полях выращивают традиционные сорта. А еще — выводят и исследуют новые. Всего в Украине зарегистрировано более 17 сортов. Но больше всего выращивают 3-4 сорта.

Для риса нужно много солнца и тяжелые глиняные почвы, которые плохо пропускают воду.

"Вообще в Украине осталось 30 тысяч гектаров. В связи с аннексией Крыма половина рисовых площадей осталась в Северном Крыму", — отмечает директор Института риса НААН Владимир Дудченко.

Следует отметить, что отечественного риса в магазинах — только треть. Остальное — импортный.

По словам Дудченко, ему трудно ему конкурировать с зарубежным, потому, что пошлина при ввозе составляет от 5 до 10 долларов за тонну.

Оптовая цена украинского риса — от 9 до 15 гривен за килограмм. Впрочем, украинские фермеры жалуются: им из-за подорожания воды и электроэнергии рис выращивать становится невыгодно. Поэтому посевные площади вынуждены уменьшать.

КАК ВЫБРАТЬ САМЫЙ ПОЛЕЗНЫЙ

На лотках супермаркета — рис не только импортный, но и украинский. Диетолог Юлия Трофимчук говорит: ее фаворит — нешлифованный — темного цвета (от 35 грн/кг).

В этом рисе — больше белков, жиров и клетчатки. А еще — максимум фосфора, цинка, калия, кальция и витаминов группы Б.

Для приготовления его необходимо замочить на ночь, а затем варить 23-30 минут.

А вот белый длиннозернистый подойдет для плова, там где нужно, чтобы рис не слипался (от 27 грн/кг).

Однако, эксперт предупреждает: во время обработки зерна очищают. Поэтому большую часть своих полезных свойств — такой рис теряет.

"У него высокий гликемический индекс. Поэтому нужно быть внимательными людям, у которых сахарный диабет и лишний вес", — отмечает она.

Это же касается и риса круглозернистого, который содержит очень много крахмала (от 21.60 грн/кг).

Новости Украины: как выбрать самый вкусный и полезный рис и что из него приготовить

Поэтому, если выбирать среди шлифованного — лучше уж пропаренный (от 23 грн/кг).

Но, какой бы рис вы ни выбрали — предупреждает диетолог, — переедать им не стоит. Ведь даже у здоровых людей — могут возникнуть проблемы с желудочно-кишечным трактом.

КАК ПРАВИЛЬНО ГОТОВИТЬ

Рецептами сицилийских аранчини (рисовых шариков), а также рисового пудинга делится шеф-повар Илья Будчук.

Но сначала напоминает, что в целом стандарт для промывания риса — три-четыре раза). Если же не хотите мыть рис — повар советует брать пропаренный шлифованный.

АРАНЧИНИ

Зерна предварительно промывать не нужно. Они — для ризотто:

рис сразу же в кипяток сыпать не стоит. Вместо этого — залить холодной водой — из расчета один к двум и постепенно довести до кипения.

для начинки сыр Бри завернуть в бекон (в общем начинки можно делать разные — от фаршевых до овощных)

отваренный рис на два часа поставить в холодильник,

сформировать из него шарики;

далее панировка — и обжарки 4 минуты до румяной корочки.

ПУДИНГ

Смешать рис с молоком, сахаром и ароматными бобами тонка (можно заменить корицей или ванилью)

добавить по вкусу масло;

украсить карамелизированным инжиром.

Авторы: Татьяна Хомич, Елена Лоскун, Елена Ванина

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