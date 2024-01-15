"Черный день" для авиации РФ: Коваленко рассказал, чем ВСУ уничтожили 26 российских вертолетов и 12 самолетов за день

Украина еще никогда не наносила такого повреждения в течение суток, говорит эксперт.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные силы Украины за день сбили 26 российских вертолетов и 12 самолетов. Впрочем, он не уточнил, с помощью какого оружия это стало возможным.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эксклюзивном интервью TSN.UA рассказал, что украинские военные, скорее всего, их не сбили, а именно нанесли повреждения и уничтожили.

“И при условии того, какие мы использовали средства поражения в последнее время, приходит в голову только вариация, когда были нанесены удары ракетами ATACMS по аэродрому в Бердянске и Луганске. Именно тогда, кстати, было уничтожено наибольшее количество вражеских ударных вертолетов и многофункциональных вертолетов одновременно, то есть за сутки", — говорит Александр Коваленко.

Алина Туришин и Александр Коваленко / Фото: ТСН.ua

Он отметил, что Украина еще никогда не наносила такого повреждения в таком количестве этих боевых единиц в течение суток.

“Поэтому я думаю, что все же в эту статистику именно они были включены. А с учетом другого, возможно, это и говорится о за последнее время уничтожения истребительной, штурмовой и фронтово-бомбардировочной авиации. Но не в течение всего 2023 года. Поэтому эти данные, они такие комплексные, я бы сказал. Но не за все время, за какой-то промежуток времени", — рассказал Александр Коваленко.

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