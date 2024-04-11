Черный день для Харькова: после массированной атаки баллистика снова летит на город

После утренней террористической атаки на город 11 апреля враг снова льет ракетами по областному центру.

В обесточенном кое-где Харькове есть по меньшей мере несколько новых прилетов от баллистики из-под Белгорода.

Куда в очередной раз избивали россияне и что говорят в местных властях, рассказали журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

Россия уничтожает Харьков

Только за сутки 11 апреля это уже вторая серия сокрушительных ударов по городу. Ночью "рашисты" нанесли 10 ударов баллистике и продолжают бить снова и снова. В полтретьего дня, в Харьковской ОВА сообщили о по меньшей мере два громких прилета — ракеты летели одна за другой.

Куда попал враг?

На момент записи этого видео неизвестно, куда попали российские ракеты. Нет и информации о пострадавших и погибших. Но ситуация в городе и области остается затруднительной! По данным Укрэнерго, более 250 тысяч человек там до сих пор остается без света! Впрочем, есть и хорошие новости — в Харькове таки заработало метро, но частично и с большими интервалами. В настоящее время функционирует только одна – Салтовская линия подземки.

Больницы будут работать

Кроме того, горожан еще утром призывали не паниковать – несмотря на удары ситуация в городе стабильная, в частности, несмотря ни на что в Харькове будут работать больницы – они уже давно все имеют резервные генераторы. Впрочем, помощь Харькову все равно нужна.

Последствия атаки по Харьковщине

У Украины закончилось ПВО?

У Украины закончились ракеты для Patriot и IRIS-T. Такое потрясающее заявление сделал немецкий военный эксперт издания Bild Юлиан Репке. По его мнению, только это может объяснить, как рашистам удается успешно бить по Украине, в том числе и по Киевщине. Область была хорошо защищена, а 11 апреля ударом ракеты там была уничтожена целая ТЭС.

"Как я сказал несколько недель назад (почти никто мне не поверил): у Украины закончились ракеты Patriot и Iris-T. Также истощены или уничтожены большинство других запасов ПВО. Это при том, что у нас на складах сотни систем и тысячи ракет. Нет слов. Только злоба."

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба / Фото: Getty Images

Зеленский и Кулеба не сдержались

Украине нужны системы ПВО, в том числе дополнительные Patriot. Ранее президент Зеленский заявил, что Украине хватит 26 батарей, чтобы прикрыть всю страну. В то же время в МИДе исследовали и нашли 100 "избыточных" батарей, которые простаивают без дела у партнеров, прикрывая порты и аэропорты. Украина просит всего 7.

"Я чувствую, что бьюсь о стену собственной головой, хотя я дипломат, а это значит, что должен разбирать стену по кирпичику", – сказал Кулеба.

"Но поскольку такая дипломатия не работает, мне хочется удариться в стену. Я просто не понимаю, почему этого не происходит".

ПВО будет?

Кулеба же верит, что партнеры передадут Украине нужные установки ПВО, но не будет ли поздно? Сколько украинцев еще может погибнуть?

Напомним, в Харькове в четверг, 11 апреля произошла серия мощных взрывов. Россияне снова атаковали город.

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