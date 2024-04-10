Черный дым над Андреевской церковью: что горит в центре Киева

В центре Киева загорелся масштабный пожар. Черный дым видно даже с Подола, Крещатика и левого берега, он поднимается в небо на фоне многоэтажек и Андреевской церкви.

В социальных сетях пишут, что пламя вспыхнуло в районе Львовской площади.

В ГСЧС Киева нам рассказали, что спасатели уже выехали на место чрезвычайного происшествия.

Возгорание произошло в трехэтажном доме на улице Бульварно-Кудрявской, где проводились строительные работы.

В Киеве вспыхнул масштабный пожар / Фото: скриншот с видео

"Горели строительные материалы. Спасатели тушат пламя, уже проведена локализация. Пожар вспыхнул на площади 30 квадратных метров", - рассказали сайту ТСН.ua в ГСЧС Киева.

Информация о пострадавших пока отсутствует.

Причины возгорания будут выяснять правоохранители.

Напомним, на одном из вагонов Киевского метрополитена пассажиры заметили рекламу российского сайта. Наклейка была размещена над схемой метрополитена.

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