Черный дым поднимается над Киевом: что горит на левом берегу (фото, видео)

Пожар в Киеве / © соцмережі

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В Киеве вспыхнул пожар. На левом берегу столицы в небо поднимается черный дым в районе Осокорков. Жители публикуют в Сети соответствующие фото и видео.

В столичной ГСЧС для ТСН.ua подтвердили информацию о пожаре.

«В частном секторе на Осокорках вспыхнул домик размером 5 на 5 метров. Спасатели уже гасят пламя», — сообщили в ГСЧС Киева.

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Информация о пострадавших отсутствует. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

Пожар в Киеве / © соцмережі

Пожежа у Києві / © соцмережі

Напомним, в Киеве 5 июня произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие: легковой автомобиль на скорости слетел с проезжей части и влетел в подземный пешеходный переход. По предварительным данным, в результате аварии погибли четыре человека.

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