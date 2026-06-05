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Черный дым поднимается над Киевом: что горит на левом берегу (фото, видео)
Спасатели рассказали о деталях пожара в столице на левом берегу.
В Киеве вспыхнул пожар. На левом берегу столицы в небо поднимается черный дым в районе Осокорков. Жители публикуют в Сети соответствующие фото и видео.
В столичной ГСЧС для ТСН.ua подтвердили информацию о пожаре.
«В частном секторе на Осокорках вспыхнул домик размером 5 на 5 метров. Спасатели уже гасят пламя», — сообщили в ГСЧС Киева.
Информация о пострадавших отсутствует. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.
Напомним, в Киеве 5 июня произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие: легковой автомобиль на скорости слетел с проезжей части и влетел в подземный пешеходный переход. По предварительным данным, в результате аварии погибли четыре человека.