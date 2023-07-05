Чёрный Георгин: история ужасного убийства девушки, мечтавшей покорить Голливуд

22-летняя красавица Элизабет Шорт хотела покорить Голливуд и стать знаменитой. Что ж, последнее ей удалось.

Более 500 человек признались в ужасном убийстве Элизабет Шорт, найденной обнаженной и расчлененной на обочине дороги в Лос-Анджелесе в 1947 году, но ни одна из историй не была признана достоверной. Детективы полиции Лос-Анджелеса все еще получают подсказки по делу 76-летней давности.

В материале ТСН.ua собраны все подробности загадочной истории об убийстве Элизабет Шорт с прозвищем Чёрный Георгин.

22-летняя уроженка Бостона работала официанткой до обнаружения ее тела в районе Леймерт-парка на юге Лос-Анджелеса 15 января того же года — ее туловище лежало на определенном расстоянии от нижней части ее тела.

На следующий день после того, как был обнаружен труп, газета Los Angeles Examiner продала больше экземпляров, чем в любой другой день, за исключением объявления о победе союзников во Второй мировой войне. Как пишет The Guardian, Los Angeles Record 31 день подряд публиковал на первых страницах новости о расследовании убийства Элизабет Шорт.

Элизабет Шорт / Wikipedia

За десятилетия, прошедшие после убийства Чёрного Георгина, полиция, пресса и детективы одновременно погружались в это неразрешенное преступление и разрабатывали убедительные теории.

Хотя мы, возможно, никогда не узнаем, кто убил Элизабет Шорт, исследование доказательств по этому делу остается столь же таинственно привлекательным сегодня, как и в 1947 году.

Убийство Чёрного Георгина

15 января 1947 года тело Элизабет Шорт было найдено в районе Леймерт-парка в Лос-Анджелесе. Бетти Берсингер, обнаружившая труп Шорт на Нортон-авеню, прогуливаясь со своей 2-летней дочерью, сначала подумала, что смотрит на выброшенный манекен. На самом деле бледное тело Шорт было умело вымыто и полностью обескровлено.

Некоторые из ее органов, например, внутренности, были извлечены и опрятно размещены под ее ягодицами. Из ее бедер и груди были вырезаны куски мяса. Желудок же был наполнен фекалиями — это вызывало подозрение, что ее заставили их потреблять перед убийством.

Самыми ужасными признаками издевательства и пыток были порезы на лице девушки. Убийца рассек каждую сторону ее лица от уголков рта до ушей, создав то, что называется "Улыбкой Глазго" (уголовный обычай разрезать оппонентам из вражеских банд рот от уха до уха в Шотландии).

Поскольку тело уже было тщательно вымыто, детективы отдела полиции Лос-Анджелеса допустили, что девушку убили в другом месте, а затем перенесли в Леймерт-парк.

У тела детективы заметили отпечаток обуви и цементный мешок со следами крови, который, вероятно, использовался при перевозке тела на то место, где его нашли.

Лос-Анджелесское полицейское отделение обратилось в ФБР с просьбой помочь идентифицировать тело, проверив их базу данных отпечатков пальцев. ФБР удалось идентифицировать Элизабет Шорт через 56 минут с помощью новой технологии Soundphoto, отправив ее отпечатки пальцев в окружающие отделы полиции и новостные издания.

Джордж Виллер из полиции Лос-Анджелеса проверяет наличие отпечатков пальцев на конвертах и вещах, отправленных по почте после убийства Элизабет Шорт, 25 января 1947 года / AP

Это оказалось легко, поскольку Шорт подавала заявку на работу помощником в комиссариате военного лагеря Кэмп Кук в Калифорнии в 1943 году.

Затем ее отпечатки пальцев появились во второй раз, поскольку ее арестовали полицейские в Санта-Барбаре за употребление алкоголя несовершеннолетними — всего через семь месяцев после того, как она подавала заявку на работу.

ФБР также имело ее фото задержания, предоставленное прессе. Вскоре СМИ стали сообщать о каждой обольстительной детали, которую они смогли найти о Шорте.

Между тем, мать Элизабет Шорт, Фиби Шорт, не знала о смерти своей дочери, пока журналисты газеты The Los Angeles Examiner не позвонили ей, делая вид, что Элизабет выиграла конкурс красоты.

Фиби Шорт, мать Элизабет Шорт / AP

Они расспрашивали мать обо всех возможных подробностях из жизни Элизабет, прежде чем раскрыть страшную правду. Ее дочь убили, а ее труп был расчленен варварским методом.

Вскрытие, проведенное 16 января, обнаружило следы от лигатур и куски, вырезанные из груди и бедер жертвы. Причиной ее смерти стало кровоизлияние в мозг – деталь, которую полиция и Бюро скрывали от СМИ, чтобы отсеять ложные признания.

Хотя более 500 мужчин и женщин взяли на себя ответственность за ужасное убийство, ни одно из этих признаний не привело к аресту, сообщает The Los Angeles Times.

Что известно об Элизабет Шорт

О Шорте известно немного. В детстве она страдала тяжелым бронхитом и приступами астмы и перенесла операцию на легких в 15 лет. Она переехала в Калифорнию из Медфорда, штат Массачусетс, в 1942 году, когда ей было 18 лет, чтобы жить с отцом.

Элизабет Шорт / The Boston Globe via AP

В следующем году она устроилась на работу в Base Exchange в Кэмп Кук в Ломпоке, а затем переехала в Санта-Барбару, где ее арестовали за распитие алкоголя в местном баре. Правление по делам несовершеннолетних отправило ее обратно в Массачусетс, но она быстро переехала во Флориду, а затем снова в Лос-Анджелес в 1946 году.

Элизабет Шорт была обручена с майором ВВС Мэтью Майклом Гордоном-младшим, прежде чем он погиб в авиакатастрофе во время Второй мировой войны в 1945 году. Следующее лето Шорт провела, работая моделью и создавая свое портфолио. К моменту смерти она снимала комнату за ночным клубом на Голливудском бульваре.

Мэтью Майкл Гордон-младший / Wikipedia

После ее убийства средства массовой информации продолжали делать безосновательные утверждения по поводу характера Шорт, согласно отчету Portland Tribune. СМИ предполагали, что она работала секс-работницей, была лесбийкой или беременной. После того, как знакомая Шорт, стриптизерша, сообщила полиции, что она "любит возбуждать ребят, но оставляет их без ответа", журналисты посетили гей-бары Лос-Анджелеса, ища любые следы, связанные с ее убийством.

Пресса подключается к расследованию убийства

По мере того, как СМИ узнавали больше о прошлом Элизабет Шорт, они начали характеризовать ее как сексуально помешанный. Один из полицейских отчетов содержал следующие слова: "Эта жертва знала по крайней мере пятьдесят мужчин на момент своей смерти, и по крайней мере двадцать пять мужчин были с ней в течение шестидесяти дней до ее смерти... Она была известна как заманщица мужчин".

Они дали Шорт прозвище "Чёрный георгин" из-за того, что она, как сообщается, любила носить прозрачную черную одежду. Это была отсылка на фильм "Голубой георгин", вышедший в то время. Некоторые люди распространяли ложные слухи, что Шорт была шлюхой, а другие безосновательно утверждали, что она любила дразнить мужчин, потому что была лесбиянкой.

Элизабет Шорт и отпечатки ее пальцев / FBI

Шорт, как сообщается, была "голливудской надеждой". Только за полгода до смерти она переехала в Лос-Анджелес и работала официанткой. К сожалению, у нее не было известной актерской работы, и ее смерть стала единственной претензией на славу.

Но как бы ни было известно это дело, власти было чрезвычайно трудно выяснить, кто стоит за убийством. Однако представители СМИ получили несколько подсказок.

21 января, примерно через неделю после того, как тело было найдено, Los Angeles Examiner получил звонок от лица, назвавшего себя убийцей, и сказал, что пришлет вещи Шорт по почте в качестве доказательства своего заявления.

24 января, через неделю после нахождения тела Шорт, почтовый работник нашел подозрительную посылку, адресованную “Los Angeles Examiner и другим газетам Лос-Анджелеса”, со словами, вырезанными из газет. Упаковка содержала свидетельство о рождении Шорт, визитные карточки, фотографии, имена, записанные на кусках бумаги, а также адресник с названием Mark Hansen на обложке. Подобно телу Шорт, упаковка была очищена бензином.

Конверт, содержащий свидетельство о рождении, адресную книгу и личные документы 22-летней Элизабет Шорт, был получен на почте Лос-Анджелеса 24 января 1947 и передан полиции / AP

Марк Хансен был богатым владельцем ночного клуба и театра, как сообщает Rolling Stone, и полиция быстро сочла его подозреваемым. Он был знаком с Шорт и, как сообщается, позволил ей и ее друзьям остаться в его квартире. По словам подруги Чёрного Георгина Энн Тот, недавно от него отказалась жертва. Но с него окончательно сняли подозрение по делу.

Кроме Хансена, полиция Лос-Анджелеса опросил более 150 мужчин, подозреваемых в убийстве. Роберт "Ред" Менли, 25-летний женатый продавец, с которым Шорт якобы встречалась и в последний раз видела его 9 января того же года, был среди них, согласно "Книге преступлений" Кэти Скотт. Несколько проверок на полиграфе сняли с него подозрение.

Флаер Департамента полиции Лос-Анджелеса о Элизабет Шорт / FBI

27 января пришло еще одно письмо. В этой рукописной записке говорилось: “Вот оно. Возвращаюсь в среду, 29 января, в 10 утра. Повеселился в полиции. Убийца Чёрного Георгина”. В письме было указано местонахождение. Полиция ждала в назначенный час и в назначенном месте, но автор так и не появился.

Эту открытку, которая якобы была от убийцы Элизабет Шорт, получило издание Los Angeles Examiner 27 января 1947 года / AP

После этого вероятный убийца послал в Los Angeles Examiner записку, составленную из вырезанных и вклеенных из журналов букв, в которой говорилось: «Я передумал. Вы бы не дали мне прямой сделки. Убийство Георгина было оправдано”.

Опять же, все, что послал человек, было протерто бензином, поэтому следователи не смогли снять отпечатки пальцев с доказательств.

Спустя более 70 лет дело об убийстве Чёрного Георгина остается открытым. Но в последние годы появилось несколько интригующих и ужасающих теорий.

Человек, который считает, что его отец убил Элизабет Шорт

Вскоре после смерти своего отца в 1999 году детектив полиции Лос-Анджелеса Стив Ходел, который теперь уже на пенсии, пересматривал вещи своего отца, когда заметил две фотографии женщины, поразительно похожей на Элизабет Шорт.

Сделав эти потрясающие находки, Ходел стал использовать навыки, которые он получил как полицейский, чтобы расследовать причастность собственного умершего отца.

Ходел просмотрел газетные архивы и опросил свидетелей по этому делу, и даже подал запрос, чтобы получить файлы ФБР об убийстве Чёрного Георгина.

Он также попросил эксперта-графолога сравнить образцы почерка его отца с почерком на некоторых заметках, отправленных прессе от вероятного убийцы. Анализ показал большую вероятность того, что почерк его отца совпадает, но результаты не были окончательными.

С другой стороны, фотографии с места преступления показали, что тело Шорт было разрезано в соответствии с гемикорпорэктомией — медицинской процедурой, во время которой разрезают тело под поясничным отделом позвоночника. Отец Ходела был врачом – он учился в медицинской школе, когда эту процедуру преподавали в 1930-х годах.

Кроме того, Ходел обыскал архивы своего отца в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, обнаружив папку, полную квитанций о подрядной работе в доме его детства.

В папке была квитанция, датированная за несколько дней до убийства, на большой мешок бетона, такого же размера и марки, что и бетонный мешок, найденный у тела Элизабет Шорт.

К тому времени, когда Ходел начал свое расследование, многие полицейские, которые сначала работали над делом, уже были мертвы. Однако он тщательно реконструировал разговоры этих офицеров об этом деле.

Впоследствии Ходел собрал все свои доказательства в бестселлер 2003 под названием "Убийца Чёрного Георгина: правдивая история".

В ходе проверки фактов в книге обозреватель Los Angeles Times Стив Лопес пригласил официальные документы полиции по делу и сделал важное открытие. Вскоре после убийства у полиции Лос-Анджелеса было шесть главных подозреваемых, и Джордж Ходел был в их списке.

Голливудский врач Джордж Ходел / Wikipedia

Фактически он был настолько серьезным подозреваемым, что его дом прослушивали в 1950 году, чтобы полиция могла следить за его деятельностью. Большинство аудиозаписей были невинными, но одна из них поразила:

“20:25. Женщина кричала. Женщина снова кричала. (Следует заметить, что женщину не слышали до появления ее крика)”.

Позднее в тот же день услышали, как Джордж Ходел кому-то сказал: “Понял, что ничего не могу сделать, накрыл ее голову подушкой и накрыл ее одеялом. Вызвал такси. Закончилось в 12.59. Они подумали о чем-то подозрительном. В любом случае теперь они, возможно, поняли. Убил ее”.

Он продолжил: «Предположим, что я действительно убил Чёрного Георгина. Они не смогли этого доказать сейчас. Они больше не могут говорить с моей секретаршей, потому что она умерла”.

Даже после этого невероятного разоблачения, которое, кажется, подтверждает то, что Джордж Ходел убил Шорт — и, возможно, также свою секретаршу — дело Чёрного Георгина до сих пор официально не закрыто. Однако это не помешало Стиву Ходелу расследовать дело отца.

Он говорит, что нашел детали десятков других убийств, которые, вероятно, могут быть связаны с отцом, что свидетельствует о причастности его не только к убийству Чёрного Георгина, но и характеризует его как сумасшедшего серийного убийцу.

Исследование Ходела даже привлекло внимание правоохранительных органов. В 2004 году Стивен Р. Кэй, заместитель председателя окружного прокурора округа Лос-Анджелес, сказал, что будь Джордж Ходел еще жив, у него было бы достаточно доказательств, чтобы обвинить его в убийстве Элизабет Шорт.

Мог ли Лесли Диллон убить Черную Георгину?

В 2017 году британская писательница Пиу Итвелл объявила, что она наконец раскрыла дело 70-летней давности, и опубликовала свои выводы в книге под названием "Черная георгина, красная роза: преступление, коррупция и сокрытие самого громкого нераскрытого".

Настоящим виновником, как она утверждала, был Лесли Диллон – мужчина, которого полиция недолго считала главным подозреваемым, но в конце концов отпустила. Однако она также утверждала, что в этом деле много других деталей, кроме самого убийцы.

По словам Итвелл, Диллон, работавший коридорным, убил Шорт по приказу Марка Хансена — местного владельца ночного клуба и кинотеатра, работавшего с Диллоном.

Лесли Диллон, он же Джек Сэндс, 27-летний коридорный / AP

Хансен был еще одним подозреваемым, которого в конце концов уволили — и владельцем адресной книги, присланной в Los Angeles Examiner. Позже он заявил, что подарил Шорт адресную книгу.

Сообщается, что Шорт оставалась у Хансена на несколько ночей, и он был одним из последних людей, которые, как сообщается, разговаривали с ней перед ее смертью во время телефонного разговора 8 января. Итвелл утверждает, что Хансен был влюблен в Шорт, хотя она отвергла его притязания.

Тогда он якобы призвал Лесли Диллона "заботиться о ней". Хансен, казалось, знал, что Диллон способен на убийство, но не сознавал, насколько он действительно сумасшедший.

Ранее Лесли Диллон работал помощником похоронника, где он потенциально мог научиться обескровливать тело.

Итвелл также узнала из полицейских записей, что Диллон знал подробности преступления, которые еще не были обнародованы. Одна деталь заключалась в том, что у Шорта была татуировка розы на бедре, которую вырезали и засунули в ее влагалище.

Со своей стороны, Диллон утверждал, что является писателем-криминалистом, и сказал властям, что пишет книгу о деле Чёрного Георгина, которая так и не вышла.

Несмотря на все доказательства, которые указывали на него, Диллон никогда не обвинялся в преступлении. Итвелл утверждает, что его уволили из-за связей Марка Хансена с некоторыми полицейскими в LAPD. Хотя Итвелл считает, что департамент был коррумпирован изначально, она также отметила, что Хансен в значительной степени способствовал его коррупции, используя свои связи с определенными офицерами.

Другим открытием, поддержавшим теорию Итвелла, было место преступления, найденное в местном отеле. Во время своего исследования Итвелл наткнулся на отчет владельца мотеля Aster Генри Хоффмана. Мотель Aster был небольшим заведением на 10 номеров вблизи Университета Южной Калифорнии.

Утром 15 января 1947 года он открыл дверь в одном из своих номеров и увидел, что комната покрыта кровью и фекалиями. В другом номере он обнаружил, что кто-то оставил охапку женской одежды, завернутую в коричневую бумагу, которая также была окровавлена.

Вместо того чтобы сообщить о преступлении, Хоффман просто убрал его. Четыре дня назад он был арестован за избиение жены, и он не хотел рисковать и иметь новое столкновение с полицией.

Итвелл считает, что в этом отеле была убита Элизабет Шорт. Сообщения очевидцев, хотя и неподтвержденные, утверждают, что незадолго до убийства в мотеле видели женщину, похожую на Шорт.

Теории Итвелла не подтверждены, поскольку все, кто причастен к оригинальному делу об убийстве Чёрного Георгина, скорее всего, уже мертвы, а многие официальные документы полиции Лос-Анджелеса остаются закрытыми в хранилищах.

Однако Итвелл остается уверенной в своих выводах и искренне верит, что она раскрыла таинственное и ужасное дело об убийстве Чёрного Георгина.

Прощание с Элизабет Шорт 25 января 1947 года / AP

Спустя более 70 лет дело об убийстве Чёрного Георгина остается открытым и сохранило свое место как одно из самых ужасных убийств в истории Калифорнии.

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