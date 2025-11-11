ТСН в социальных сетях

Черный столб дыма на Киевом: что горит

спасатели рассказали детали о пожаре.

Фото автора: Александр Марущак Александр Марущак
В Киеве произошел пожар / © ТСН.ua

В Киеве вспыхнул масштабный пожар. В сети публикуют столб черного дыма, который поднимается над многоэтажкой на Оболони.

Дым заметили ученики школы, которая находится недалеко от стадиона «Оболонь».

Пожар в Киеве. Фото: телеграм-канал «Киев Инфо»

Пожар в Киеве. Фото: телеграм-канал «Киев Инфо»

В ГСЧС Киева подтверждают ТСН.ua факт пожара и подчеркивают, что крыша многоэтажки не пылает, а горит квартира на последнем этаже.

«Огонь вспыхнул на последнем, девятом, этаже многоэтажки на улице Северная, 28. Площадь пожара — 20 квадратных метров. Пламя уже локализовано, пожарные продолжают тушение огня. Пока информация о пострадавших отсутствует», — сообщили в ГСЧС Киева.

