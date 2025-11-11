- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 794
- Время на прочтение
- 1 мин
Черный столб дыма на Киевом: что горит
спасатели рассказали детали о пожаре.
В Киеве вспыхнул масштабный пожар. В сети публикуют столб черного дыма, который поднимается над многоэтажкой на Оболони.
Дым заметили ученики школы, которая находится недалеко от стадиона «Оболонь».
В ГСЧС Киева подтверждают ТСН.ua факт пожара и подчеркивают, что крыша многоэтажки не пылает, а горит квартира на последнем этаже.
«Огонь вспыхнул на последнем, девятом, этаже многоэтажки на улице Северная, 28. Площадь пожара — 20 квадратных метров. Пламя уже локализовано, пожарные продолжают тушение огня. Пока информация о пострадавших отсутствует», — сообщили в ГСЧС Киева.