Четко будут видеть врага: офтальмологическая клиника бесплатно проводит бойцам коррекцию зрения

Оперируют, чтобы бойцы лучше видели цель и могли бить врага. Офтальмологическая клиника вместе с волонтерами положили начало благотворительному проекту "Вижу цель". Военнослужащим врачи бесплатно делают лазерную коррекцию по стандартам стран НАТО. Уже через неделю после операции бойцы возвращаются на фронт, говорится в ТСН.

Ради этих операций военные приезжают в Киев с передовой. 35-летний боец на псевдо "Ким" только из Донбасса, он — командир расчета гранатомета. Проблемы со зрением начались у него еще в детстве, но в жизни диагноз близорукость не мешала, пока не началась война. “Я не могу сказать, что у меня сильно плохое зрение, но уже стрелять из того же автомата прицельно дальше 50 метров я не могу. Сейчас мы работаем, такая у нас мини-артиллерия — СПГ9, там тоже наведение, поиск ориентиров, оно требует хорошего зрения”, — говорит “Ким”.

К недостатку зрения добавилось еще и раздражение глаз. "Я линзы использовал, но не совсем удобно на передке, когда ротации там 4 дня, 7 дней, 14. Нет условий менять каждый день линзы. Их надо снять на ночь, промыть, прочистить, а постоянно руки грязные, условий нет. Приходится линзы по 4-5 дней не снимать, а это не очень хорошо», – говорит боец.

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В столичной офтальмологической клинике ему пообещали, что он навсегда забудет о линзах. Мы это можем сделать с помощью лазерной коррекции зрения. Так же, как это делается во многих странах мира, в армиях стран НАТО, например», – говорит руководитель клиники.

Такие операции там проводят боевым пилотам, спецназам и астронавтам НАСА и используют при этом уникальные методики. "Эти методы сберегательны в отношении роговицы, то есть они позволяют сохранить максимальную толщину роговицы, что очень важно при физических нагрузках. Но результат такой же как и при других методах”, — убеждает врач-офтальмолог Станислав Саксонов.

С начала полномасштабного вторжения в этой клинике обследовали и пролечили около шестисот бойцов, из них более сотни выполнили коррекцию зрения. Теперь вместе с общественной организацией решили положить начало отдельному проекту "Вищу цель". “Ребята из передовой все время заказывают волонтерам линзы, это такой расходящийся материал для того, кто плохо видит. Это все время пыль, взрывы, руками задел, это все время опасность. Не только опасность для здоровья и глаза, это опасность и для окружающих, чтобы он видел”, — говорит соучредительница проекта Наталья Попова.

Бесплатную коррекцию зрения готовы сделать тем, кто на войне с первых дней полномасштабного вторжения, имеет близорукость и в возрасте до 40 лет. "Ким" подходил по всем параметрам и был первым, кто позвонил по телефону координаторам проекта.

Неделя на восстановление и "Ким" вернется на фронт. Говорит, теперь российские оккупанты не скроются от него даже на большом расстоянии.

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