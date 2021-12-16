Четверо детей погибли на школьном праздновании в Австралии: батут с ними взлетел на высоту 4 этажа

Четверо детей погибли на школьном праздновании в Австралии: батут с ними взлетел на высоту 4 этажа

Дети падали с 10-метровой высоты.

Батут, на котором играли дети на празднике в Австралии, взлетел в воздух из-за сильного ветра и в результате 4 школьников погибли. Трагедия произошла на австралийском острове Тасмания.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Обычное школьное празднование учащихся 6 класса прервал мощный порыв ветра. Батут, на котором играли дети, поднялся в воздух: где-то до уровня четвертого этажа.

"Полицию и службы экстренной помощи вызвали на место происшествия сегодня в 10 часов утра. Похоже, порыв ветра привел к взлету надувного замка. Несколько детей упали. Они могли лететь с высоты около 10 метров», — говорят в полиции.

Погибли четверо: двое мальчиков и две девочки. Еще несколько детей сильно травмировались. С площадки раненых школьников пришлось забирать вертолетами.

Сейчас на лужайке, где произошла трагедия, в разные стороны разбросаны куски того же батута, на котором дети и взлетели в воздух. Очевидцы не могут прийти в себя: день был солнечный и такой сильный ветер застиг всех врасплох.

На австралийском острове Тасмания батут с детьми взлетел в воздух - 4 школьника погибли | Новости мира

С семьями, которые стали свидетелями жуткого инцидента, сейчас работают психологи. Свои соболезнования семьям выразил премьер-министр. «Маленькие дети были в этот веселый день со своими семьями, и это превратилось в столь ужасную трагедию, в это время года, это просто разбивает нам сердце», — заявил он.

С ними будут прощаться в ближайшие дни. Пока полиция выясняет все обстоятельства трагедии, автралийцы призывают провести проверку других площадок с батутами на крепление.

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