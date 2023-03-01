Четвероногие врачи: собаки удивили медиков своими терапевтическими умениями для раненых бойцов

Военные врачи рекомендуют привлекать собак к лечению украинских бойцов. В рамках эксперимента трое собак несколько недель прожили в госпитале и вместе с военными психологами, психиатрами и реабилитологами, работали с военными, говорится в ТСН.

Бельгийская овчарка Ванда вместе с друзьями – Бентли и Полей – признаны терапевтическими собаками. На одежде так и написано – "эмоциональная поддержка" и оказывают они эту поддержку нашим военным. Основная их работа – служба в полиции: Ванда ищет людей, а во время войны специализируется на диверсантах, Бентли – вынюхивает взрывчатку, а Поля – без особой породы и навыков – всех вдохновляет бороться и жить. Ее сбила машина, в нескольких местах переломлен хребет, который сейчас держат с десяток болтов. “Ей сделали сложную операцию, собрали на 9 винтов спину. Никто не гарантировал, что она пойдет, но она пошла. Такое чудо совершила. У нас есть ребята, у которых опускаются руки, и им важно видеть такой результат”, – говорит кинолог Екатерина.

Полицейские собаки вместе со своей кинологиней Екатериной приняли участие в эксперименте. Несколько недель жили в госпитале и находились в составе терапевтической группы. Вместе с военными психологами, психиатрами и реабилитологами работали с бойцами. “Ванда делает то, что ее никогда не учили. Сейчас мы работаем с парнем, он контужен и не может идти прямо, и вот Ванда себе такое придумала. Она берет его зубами за рукав и ведет. С ней он идет прямо. Это ее никто не учил. Она придумывает сама”, – говорит Катя.

По результатам работы военные врачи выдали рекомендацию: привлекать собак к реабилитации наших военных. “Когда заходит собака. У военных положительная реакция. Потому что собаки спасают жизнь”, — говорят в заведении.

Для такой работы подходят максимально спокойные собаки, которые даже не среагируют, когда рядом пробежит кот или чужой пес. Они позволяют себя гладить и настолько ласковы, что прижимаются ко всем. "Собака взаимодействует на телесном уровне. Собаке позволит ветеран то, что не позволит другому человеку. Он прижимает – заземление – включается тело. Основная потребность – быть здесь и сейчас и собака это делает мгновенно”, — психологи-канистерапевт Наталья объясняет, какое же терапевтическое действие оказывают животные.

В реабилитационном центре аншлаг возле новых посетителей, но пока за собаками-терапевтами в госпиталях в очередь еще не становятся.

Чтобы снять сюжет как работают Ванда, Бентли и Поля – ТСН пришлось долго поискать тех, кто бы пустил четырехлапых в медучреждение. Отозвались разве что в том, где проходят реабилитацию украинские бойцы. Однако рекомендации военных военным, уверена кинологиня, постепенно изменят ситуацию.

Собачья терапия: врачи привлекают четырехлапых помощников для лечения бойцов

Читайте также:

Ракета в доме и смерть дорогой за хлебом: россияне значительно увеличили интенсивность обстрелов Херсонщины

"Выбросило вместе с одеялом в коридор": пережившие удар жители пятиэтажки в Чугуеве рассказали о пережитом

Чтобы окружить Бахмут, россияне постоянно штурмуют не только окрестности, но и пытаются перерезать дороги в город.