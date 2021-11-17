Четвертый за год пожар в доме престарелых в Украине: почему горят такие заведения и можно ли избежать жертв

Четвертый за год пожар в доме престарелых в Украине: почему горят такие заведения и можно ли избежать жертв

Специальных требований к зданиям, в которых доживают свой век немощные люди, нет.

Пожар в доме престарелых в Днепре, где погибли пять женщин — это четвертая трагедия в подобных заведениях только в этом году. У двух жертв удалось избежать. Но в Харькове в январе заживо сгорело пятнадцать немощных. Так почему так часто горят дома для пожилых и можно ли как-то избежать жертв — пытались выяснить в сюжете ТСН.19:30 16 ноября.

Они сгорели заживо. Пятнадцать человек – от семидесяти одного года до девяноста одного – стали жертвами огненной ловушки. Пожилые были немощными, без посторонней помощи не обходились. Само здание – на два этажа, а еще и окна зарешечены. Шансов выбраться не было.

После харьковской трагедии президент Украины анонсировал масштабные проверки заведений для пожилых и законодательных изменений. Но уже через три недели загорелся дом престарелых на окраине Киева.

Шестьдесят пять старых жильцов удалось эвакуировать персоналу и спасателям. Это заведение проверили в феврале, только нарушений правил пожарной безопасности было сорок два. Владельцу дали месяц на их устранение, но дом сгорел раньше.

Третий пожар этого года — в частном заведении Кривого Рога. Ночью загорелось хозпомещение на первом этаже. Двадцать двум жителям пансионата повезло – не погиб никто.

Специальных требований к зданиям, в которых доживают немощные — нет — говорит эксперт по безопасности Андриан Галач. Скажем, в Харькове неходячих пенсионеров персонал выносил через все немалое двухэтажное здание к единственному выходу. Это должны быть либо одноэтажные здания, либо здания, где есть надежные средства эвакуации на случай пожара, рассчитывать как для обычного офиса, где люди могут сами выйти, недостаточно, а государство должно сформулировать эти требования и в законодательном регулировании исходить из того, что будет худший возможный сценарий, он случается ночью, когда в этом доме находится один-два дежурящих человека.

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В Украине буквально каждый пятый пожилой нуждается в постороннем уходе. Десять тысяч человек находятся в девяносто двух государственных учреждениях. Помещения под них обычно шли по остаточному принципу. Финансируют их сейчас общины, где денег и так не хватает.

А нелегальные – экономят на всем ради сверхприбылей. Когда бизнесмен открывает такой дом, он пытается сэкономить и на строительстве, на материалах, из которых сделаны стены или перекрытия. Часто это бывают огнеопасные материалы. Это проводка, которую тоже, по экономии покупают более дешевую, и содержание персонала. Часто такие учреждения не обеспечены медицинским персоналом должной квалификации, даже по мнению бизнесменов, занимающихся такой деятельностью, мол, "если бы мы соблюдали все правила противопожарной безопасности, и стандарты ухода, то содержание одного клиента обходилось около 90 тысяч в месяц".

Масштабы нелегального рынка соцуслуг в стране можно проанализировать хотя бы по Харьковщине. После трагедии там нашли 118 действующих заведений только при трех официальных. Но выявить нелегалов – это всегда проблема. В том же Харькове, скажем, сгоревший дом как объект с массовым пребыванием людей – не регистрировали.

Закон не запрещает вести такую деятельность, а бизнесмены часто просто не пускают проверяющих на свою территорию, там нет никаких вывесок, никаких опознавательных знаков, что это именно дом престарелых. И они просто лгут о том, чем они там занимаются, даже нет инструкций полиции или администрации на местах, что они должны делать, как они должны действовать, нет таких механизмов. Об этом жалуются и в Министерство социальной политики — о пробелах в правовом поле

Самая масштабная трагедия произошла в мае 2016 года. В Леточках, деревне под Киевом заживо сгорело семнадцать человек — почти половина жителей. Это был нелегальный пансионат. Здание числилось просто как частный дом. Причина пожара – в электропроводке. Обгоревший скелет дома до сих пор пустует. А выводы из трагедии за пять лет не сделаны.

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Почему в Украине так часто горят дома для пожилых и можно ли избежать жертв

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