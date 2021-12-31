Четыре часа отборочного юмора: каким будет новогодний "Вечерний квартал"

В зале собственной персоной появится Владимир Зеленский вместе с первой леди.

Четыре часа отборочного юмора: рекордно длительный новогодний "Вечерний Квартал" ждет нас в этом году. Любимые артисты, юмор, близкий каждому и неожиданные дуэты — все это на 1+1 в новогоднюю ночь. Что артисты подготовили зрителям в этом году, — говорилось в сюжете ТСН.19:30.

Оливье, нарезка, котлеты и пирожки – настоящие, курица – пластиковая. Пока художник по реквизиту готовит его к сцене, кварталовцы оттачивают мастерство.

В новогоднем квартале актеры вспомнят свое музыкальное прошлое. Юрий Ткач перед выходом на сцену в главном концерте года переживает только за музыкальное выступление, а за свой фирменный жанр — разговорный.

София Ротару, Тина Кароль, Олег Винник, Надя Дорофеева будут поражать зрителей 1+1 в новогоднюю ночь. А будут ли работать именно 31 декабря — определились еще не все.

Сюрприз для всех зрителей: в зале собственной персоной появится Владимир Зеленский вместе с первой леди.

Тем временем актер, ныне играющий Зеленского, эксклюзивно для ТСН импровизировал с новогодним поздравлением президента Украины.

А каким будет настоящее приветствие главы государства, мы узнаем уже совсем скоро. Точно известно одно – теплых слов в это праздничное время будет достаточно.

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