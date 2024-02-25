"Четыре часа вели бой в полном окружении": военный рассказал подробности освобождения Киевщины

Владимир Коротя на позывной "Повстанец" в начале полномасштабного вторжения России возглавил оборону Ирпеня и сплотил вокруг себя добровольцев, которые дали отпор российским оккупантам в Киевской области.

В эксклюзивном интервью для TSN.UA он рассказал, как в начале марта защитники вошли в Бучу. Дальше — ворзельский круг, где четыре часа вели бой в полном окружении.

По его словам, военные начали планировать штурмовые и наступательные действия, переходить от обороны к навязыванию своего боя противнику.

"Если в первые дни мы начинаем действовать по так называемой английской системе разведки, когда выстраиваем свои боевые порядки в удобном для нас месте, несмотря на количество и преимущество врага, для того, чтобы максимально затянуть его в огневой мешок и предоставить максимальное поражение. То примерно с 1 марта мы начинаем переходить к планированию штурмовых наступательных действий”, — рассказал Владимир Коротя.

Основной задачей было перерезать логистические пути, говорит военный. 3 марта в семь утра они отправились в направлении Бучи, чтобы полностью освободить ее от врага.

“Выглядело это примерно следующим образом. Друзья мои из ТРО "Азов" позвонили мне и спросили, сколько я готов дать людей. Я говорю 70. Они говорят "окей", завтра в восемь утра к тебе прибывает так же наших 70 человек. Принимайте общую оборону, начинайте организовывать штурмовые действия. Под это все подключается Главное управление разведки, дающее общую агентурную сеть, наблюдение и 20-30 своих бойцов. Также, поскольку с нами воевали десантники 80-й бригады, они тоже дают до 50 человек”, — рассказал Владимир Коротя.

По его словам, сначала военные вычистили от оккупантов Лесную Бучу и закрепились там.

“Потом на Блиставицу также, установили блокпост с закреплением. Мы думали, что они будут от аэропорта наступать, а оказалось, что они наступали со стороны Бородянки… Пять командиров были в этой операции. Общее управление сражением было мое. Но я не скажу, что какой-нибудь общегосударственный фактор в этом не работал. Нами было определено две задачи. Первая — взятие под контроль админздания "Мансервиса", потому что это было такое высокое здание, и закрепление на самом кругу на улице Курортной, которая выходит из Ворзеля", — говорит Владимир Коротя.

Когда украинские защитники зашли на ворзельский круг, россияне оцепили их с пяти сторон механизированными средствами, вспоминает военный. Тогда, по его словам, пришлось вызвать огонь своей артиллерии на себя.

“И четыре часа мы вели бой в полном окружении. Чтобы выйти у нас оставался один фактор — мы вызвали огонь своей артиллерии на себя, чтобы закончить эту миссию скажем так. В том бою было шесть наших механизированных средств. Противником было уничтожено четыре. А мы противнику уничтожили девять, в том числе сожгли танк. Артиллерия летела на нас, и мы между взрывами перебегали в другие здания, укрытия, проводилась эвакуация. Я был старшим группы эвакуации. На самом кругу я не руководил боем", — рассказал военный.

Алина Туришин и Владимир Коротя / Фото: ТСН.ua

По его словам, в том бою погибли многие украинские защитники. Эвакуация происходила следующим образом: один БТР выезжал и принимал на себя огонь, а другой увозил погибших и раненых.

“Четыре раза мы проводили эвакуацию. Когда кончились все механизированные средства, один "Козак" остался. Было еще два микроавтобуса, и на "Козаке" мы прикрывали их огнем. Они были как решето. Когда доехали до Villa San Marino (гостиница в Ворзеле — ред.), мы сказали, что в первую очередь грузим погибших. А всем раненым сказали, что будем выходить с боем. Они были погружены поверх погибших с оружием в руках. Выезжали эти автобусы, потом где-то шесть БМД-2 начали расстреливать наш "Козак", мы совершили маневр выход из боя, "Козак" перевернулся. У меня было с одной стороны три ребра поломанных и с другой два. И я принимаю решение, что мы выводим все-таки все 22 человека…” — рассказал Владимир Коротя.

После этого защитники участвовали в зачистке города в группах по 50 человек. По словам военного, для этого придумали перекрывать улицы бетонными миксерами.

“Мы брали три миксера, ставили их в 500 метрах перед своими позициями, третий миксер ставили перед ними. Нам это давало увеличение нашей огневой дистанции на 500 метров, а врагу — уменьшение дистанции. Ночью мы их перегоняли, и таким образом нами было четыре улицы заблокированы. Мы их зажимали в угол и выгоняли”, — говорит Владимир Коротя.

На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео Впервые эксклюзивные подробности освобождения Киевщины! ПОЛНОЕ ОКРУЖЕНИЕ И ТРУПЫ ГРАЖДАНСКИХ!

Читайте также: