Четыре дня жил в яме с оторванной стопой: украинский защитник рассказал об удивительном спасении

Около Опытного он помогал выносить побратима после обстрела. Ушел в разведку и наступил на противопехотную мину. Под плотным огнем, без медицинской помощи, пищи и воды он верил, что выживет. Теперь после спасения, несмотря на ампутацию, собирается возвращаться в армию.

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Александр в больничной палате уже делает упражнения. Боец помнит все, что выдержал возле Опросного. Их позиции были обстреляны. Именно выносили раненого собрата, как враг снова открыл огонь. Александр пошел проверить, есть ли мины по пути.

"Маленькие такие мины зеленого цвета и очень незаметны. Я пошел в разведку, потому что не успеваешь пойти – лепестки эти лежат. Рассыпают их. Буквально прошел два метра, возвращаешься – штуки две-три лежат. Там за три километра нужно было тянуть, туда- сюда петляешь. По озерам, по окопам, где-то прыгаешь", — вспоминает Александр.

Но, несмотря на всю бдительность, одну из мин обойти так и не смог. Стопу оторвало.

"До ребят я уже не мог доползти, потому что накрывали жестоко. Нашел какую-то яму, потому что кассетные пошли. Увидел яму, туда залез и там четыре дня прожил. На четвертый день говорю: Боже, дай мне пожалуйста водички. И пару сигарет. Утром, только солнце вставало, вылезает местный житель, проживший там восемь лет без электричества", – вспоминает Александр.

Местный позвал военных и только на пятый день после ранения Александра доставили к своим, а затем в больницу Днепра. Медики говорят: в последнее время бойцов с ампутациями стало больше.

Александр второй раз в вооруженных силах, он отвоевал в 2015-м, вернулся в феврале — Александр уверен: несмотря на ранения, еще поможет защищать страну.

"Когда стану на ноги, пойду на оператора дронов. Мне одноклассники сейчас ищут курсы", – говорит украинский защитник.

Несмотря на четыре дня с тяжелым ранением в яме без помощи, он быстро восстанавливает силы. Медики говорят: у Александра оптимистический прогноз.

Напомним,оккупанты начали активно минировать линию фронта запрещенным оружием.

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