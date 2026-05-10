Четыре года тишины: мать морпеха "Эрни" не прекращает поиски сына

Морпех «Эрни»

Эльмира Баранова уже почти четыре года ждет известие о своем сыне Эрнесте, морпехе штурмовой роты с позывным «Эрни», который пропал без вести в Донецкой области летом 2022 года.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Связь с защитником прервалась 14 июня 2022 года. Мать до сих пор хранит последний скриншот с видеозвонка — улыбающееся лицо сына, который сделала будто предчувствуя беду.

После двух лет бессонных ночей и неизвестности женщина избрала путь активной борьбы.

Эльмира регулярно посещает обмены пленными. Для нее это едва ли не единственная возможность получить хоть какую-то зацепку о судьбе сына — Эрнеста Баранова.

«Я думаю, что это единственная возможность, показывая освобожденным ребятам фотографию Эрнеста, узнать хоть какую-то информацию. И несколько раз мы такую информацию получали. Кто-то видел, кто-то слышал, имя или позывной», — рассказывает женщина.

Помимо своих поисков, Эльмира стала опорой для других матерей, оказавшихся в аналогичной ситуации. Она координирует усилия с семьями пропавших без вести и призывает их не подвергаться отчаянию.

Эльмира советует жить не болью, а верой и ожиданием.

«Очень часто приходится с мамами говорить о том, чтобы они держались в тонусе. Это очень важно в нашей ситуации. Ведь можно подорвать здоровье. И пытаешься им донести, чтобы они держались. Ведь если с вами что-нибудь случится, кто же будет бороться, возвращать, напоминать?» — делится женщина.

Как в Украине помогают освобожденным из плена военным

Напомним, что государство гарантирует освобожденным из плена защитникам бесплатное лечение, реабилитацию и психологическую помощь, которую оказывают в 80 специализированных учреждениях в 22 регионах Украины.

Система помощи разделена на два уровня: первый фокусируется на первичных реинтеграционных мероприятиях и медицинском осмотре, а второй — на длительной реабилитации, профессиональной психотерапии и восстановлении функций организма с использованием доказательных методов медицины.

Процесс обновления начинается с индивидуального плана лечения и работы мультидисциплинарной команды специалистов. После завершения стационарного этапа военные получают рекомендации по дальнейшему оздоровлению, право на 18-дневное санаторно-курортное лечение и обязательно проходят ВЛК для определения пригодности к службе.

Кроме того, предусмотрено социальное сопровождение для оформления документов и льгот, а при необходимости возможность лечения и протезирования за рубежом.

