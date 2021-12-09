Четыре года за деньги снимала порно: в Кривом Роге осудили веб-модель

Четыре года за деньги снимала порно: в Кривом Роге осудили веб-модель

На сайте веб-модель из Кривого Рога работала под ником "Powergirl22".

В г. Кривой Рог Днепропетровской области женщину, которая воспитывает малолетнего ребенка, признали виновной в том, что она 4 года снимала порнографические видео. Ее оштрафовали на 850 гривен.

Об этом говорится в решении Дзержинского районного суда Кривого Рога Днепропетровской области, сообщает ТСН.ua.

По данным суда, женщина с 2016 по 2020 годы производила "порнографическую продукцию". Она заключила соглашение с одним из сайтов о том, что будет транслировать там свои порно-видео. На сайте веб-модель из Кривого Рога работала под ником "Powergirl22".

Однако, то что женщина записывает откровенные видео и продает их узнали правоохранители и разоблачили ее.

Жительница Кривого Рога в суде признала себя виновной и раскаялась. Она рассказала, что таким образом пыталась заработать.

Суд признал веб-модель виновной по ст.301 ч.2 УК Украины. Ее присудили 850 гривен штрафа. Также она должна уплатить 1634,50 грн судебных издержек.

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