"Четыре месяца ползали, были стерты колени": военный, провевший 471 день в окопе, рассказал о выживании

Военнослужащий Сергей Тищенко / © ТСН

Реклама

Военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады (30 ОМБр) Вооруженных сил Украины Сергей Тищенко, провевший 471 день непрерывно на одной боевой позиции в Донецкой области, рассказал о выживании в окопе.

Сергей на псевдо «Ветер» в эксклюзивном интервью специальной корреспондентке ТСН Юлии Кириенко вспомнил, что четыре месяца военным приходилось ползать на коленях.

По его словам, из-за этого у него и побратимов были стерты колени:

Реклама

«Поэтому просили и родных, и командующих, чтобы нам наколенники присылали, чтобы легче было. Мы потом еще выставили доски, нашли доски, которые завезли тогда, когда была такая возможность, и соответственно твердо было. Удобно ходить, что не мокро было, не клеилась к подошве глина. Но коленями твердо было».

Сергей говорит, что очень тяжело было морально, потому что в маленьком окопе невозможно ни присесть, ни встать в полный рост.

«Это физически само собой трудно, однозначно. Из-за чего начали делать себе более комфортные условия. Выйти толком не могли. Когда один из наших бег менять электроэнергию, смена павербанков была — пока он бежал, в это время работает РЕБка, и мы в это время бежали по доски. В основном я бегал, потому что я дольше там пробыл забирали, обустраивали, пытались улучшить себе условия», — рассказывает военный.

Военнослужащий Сергей Тищенко / © ТСН

Одеяла и строительные материалы военным сбрасывали с дронов, говорит Сергей:

Реклама

«Сбрасывали все. Мы, слава Богу, до этого еще запасались строительными материалами, ведрами, пока можно было ходить. То есть еще транспорт мог заехать. Завозили нам и ведра, и пыльцу по дереву. Всем необходимым мы в то время еще запаслись».

Он объясняет, что свободно ходить за пределы позиции не было около семи месяцев.

«Это где-то с февраля месяца этого года. Ходить не стало возможности в связи тем, что очень много дронов вражеских летает, FPV, скидов. И опять же, логистику уничтожали, мосты, которые только можно, что уже не может заехать транспорт», — говорит Сергей.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ПОВЗАВ НАВКОЛІШКИ, КОЛІНА СТЕРТІ! ЯК ВОНО - ПРОБУТИ БЕЗПЕРЕРВНО 471 ДЕНЬ В ОКОПІ! ЖАХ!