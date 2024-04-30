Четыре самых важных события 2024 года: где мировые лидеры будут говорить об Украине и условиях окончания войны

Но вряд ли Украина получит там политическое приглашение к членству. Против этого, в первую очередь, США и Германия, по крайней мере, до окончания войны. Украина уже предложила свое видение, как этого достичь, – формулу мира президента Зеленского, которая состоит из 10 пунктов. Первый учредительный саммит, призванный ее реализовать, состоится 15-16 июня в Швейцарии.

"Мировое большинство должно принудить Россию к миру и может это сделать. Именно в июне может начаться путь к справедливому миру", – заявил президент Зеленский.

По словам президентки Швейцарии Виолы Амгерд, первый учредительный мирный саммит вряд ли немедленно остановит российскую войну, но может стать началом международного дипломатического процесса: "Мы не подпишем мирный план на этой конференции. Мы думаем, что будет вторая конференция, но на этой мы хотим начать процесс".

Это зависит и от многих других факторов, а не только исключительно к проведению первого учредительного саммита формулы мира: политической воли западных лидеров, которую они могут продемонстрировать уже на юбилейном Вашингтонском саммите НАТО; работы с Китаем, чтобы Пекин наконец принял участие в саммите в Швейцарии и прекратил помогать российскому ОПК; а также увеличение инвестиций в западные ОПК. Все это, а также ряд других важных факторов в 2024 году будет иметь решающее влияние на окончание войны на украинских условиях.

Именно об этих четырех главных факторах читайте дальше в тексте ТСН.ua.

Фактор Китая: помощь ОПК РФ

По словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, несмотря на западные санкции на третьем году полномасштабной войны, Россия производит больше оружия, чем ей нужно для войны против Украины, работая на заполнение своих составов. "Теперь вы можете быть наивными и сказать, что он (Путин – ред.) делает это только по осторожности. Как скептический человек, я бы сказал в этом случае, что он делает это потому, что у него есть или могут быть планы", – считает Писториус.

Нетрудно догадаться, что это могут быть за планы по Польше или странам Балтии, особенно учитывая очередные шизофренические заявления Лукашенко о белорусской оппозиции, которая якобы хочет оккупировать часть Беларуси, а затем обратиться в НАТО для введения туда войск. Активно помогает Москве наполнять свои склады оружием Пекин. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Китай напрямую не снабжает России оружием, как это делают Иран и Северная Корея, но помогает российскому ОПК обходить западные санкции и экспортный контроль.

"За последний год РФ производила боеприпасы и технику более быстрыми темпами, чем когда-либо в своей современной истории, в частности во времена Холодной войны. Как она смогла это сделать? Потому что получает массовые поставки станков, микроэлектроники, оптики, преимущественно из Китая. Сейчас это товары двойного назначения, но мы очень четко знаем, куда идет так много из них", — заявил Энтони Блинкен после визита в Китай на прошлой неделе.

Пока нет никаких признаков, что Пекин готов остановить или существенно уменьшить помощь России. Более того, участие Китая в мирном саммите в Швейцарии, если там не будет России, тоже под вопросом. Об этом китайские чиновники заявляли публично. То есть это скоординированные действия Москвы и Пекина. Возможно, что-то изменит визит Си Цзиньпина в Эммануэль Макрон в Париж в начале мая. Хотя мы уже недавно видели визит Олафа Шольца в Китай, который только разозлил США и никоим образом не повлиял на позицию Пекина в отношении России, Украины и войны. Поэтому, чтобы не дать Украине закрепить за собой в мире единое справедливое видение окончания войны, Китай и Россия, привлекая страны Глобального Юга, вполне могут организовать свой "мирный саммит". Тем более визит Путина в Китай планируется как раз накануне первого учредительного саммита формулы мира в Швейцарии.

Саммит в Швейцарии: формула войны

Ранее ТСН.ua уже писал, что впервые формулу мира из 10 пунктов Владимир Зеленский представил на саммите G20 на Бали осенью 2022 года во время успешного контрнаступления Сил обороны Украины и освобождения большей части Харьковской области и правобережья Херсонщины. Тогда же США давили на Украину согласиться начать переговоры с Россией. Однако никаких предохранителей нам никто не давал. В то же время на Западе повторяли, что членство Украины в НАТО возможно только после окончания войны, не конкретизируя, что подразумевается: нужно ли подписание какого-либо договора между Украиной и Россией, который бы фиксировал факт окончания войны, отсутствие территориальных претензий в будущем, гарантии дальнейшего ненападения. тому подобное.

Именно поэтому Украина представила свою стратегию справедливого (что означает выплату Россией репараций и наказание всех виновных за совершение военных преступлений, включая российское политическое и военное руководство) окончание этой войны, чтобы закрепить за собой это видение в мире. И это сработало, ведь мы уже видели какие-то "мирные планы" папы Римского, "позицию" Китая по "урегулированию внутреннего украинского кризиса", и предложения стран Африки. Все они предполагают безусловное прекращение огня и начало переговоров без гарантий неповторения российской агрессии.

Четыре встречи на уровне внешнеполитических и советников по нацбезопасности лидеров более 60 стран по украинской формуле мира в Копенгагене, Джидде, Мальте и Давосе за эти полтора года привели к первому учредительному саммиту 15-16 июня в Швейцарии, в котором примут участие до 100 стран. Ожидается также непосредственное участие президента США Джо Байдена. Как раз в июне вместе с другими лидерами G7 он будет находиться на саммите "семерки" в Италии. Но ожидать каких-либо прорывных решений или немедленного окончания войны после первого саммита формулы мира в Швейцарии не стоит. И даже если его решения вынесут на голосование в ООН, их заблокируют Россия и Китай, как постоянные члены Совбеза.

От Вильнюса в Вашингтон: приглашения не будет

Украина будет представлена на юбилейном Вашингтонском саммите НАТО в июле. Но политическое приглашение к членству, как и в прошлом году в Вильнюсе, Киев там не получит. Да, против до сих пор США и Германия. Однако ТСН.ua уже писал, что остается еще несколько факторов, которые нужно учитывать.

Во-первых, продвижение Украины на поле боя. Неуспех нашего контрнаступления в 2023 году во многом подвел шансы Киева на бесперебойную западную военную помощь. В ключевых натовских столицах все больше укореняется мнение, что существенный прорыв на поле боя, напрямую зависящий от количества и скорости предоставленного нам западного оружия, для Украины уже невозможен, поэтому, возможно, пора соглашаться на переговоры с Россией.

Во-вторых, Запад оставляет вопросы членства Украины в НАТО как переговорный элемент в переговорах с Россией. Тем более об этом снова и снова заявляют в Кремле: мол, они готовы вернуться к "стамбульским договоренностям" (переговоры Украины и России в Турции весной 2022 года – ред.), где одним из требований Москвы был отказ Киева от вступления в НАТО. А на самом деле – капитуляция, потому что выполнив кремлевские "хотелки", Украины бы уже не существовало.

В Белом доме заявили, что Украина уже получает оружие из нового пакета военной помощи на $1 млрд, который нам выделили США после согласования Конгрессом пакета дальнейшей поддержки на $61 млрд, заблокированного 7 месяцев. По словам Йенса Столтенберга, Украина еще способна получить преимущество на поле боя. Однако объемы этой вооруженной помощи не отличаются существенно от уровня 2023 года, когда количества западного оружия оказалось недостаточно, чтобы пробить российскую "линию Суровикина". Поэтому до конца 2024 можно говорить скорее об обороне и сдерживании врага со стороны Украины на поле боя, чем о подготовке к предстоящим наступательным действиям.

Возможна победа Трампа: к чему готовиться

То, что после 7 месяцев блокировки в Конгрессе США Дональд Трамп – вероятный кандидат в президенты на выборах от Республиканской партии – наконец-то дал зеленый свет на предоставление Украине дальнейшей военной помощи, уже хороший знак. Однако, вряд ли кто-то может полностью подтвердить или опровергнуть подлинность его личных убеждений, что в случае второго "пришествия" в Белый дом он договорится с Путиным за 24 часа.

Американская пресса уже также писала, неофициально это подтверждали и украинские дипломаты, что в случае победы на выборах в США Трамп может начать давить как на Киев, так и на Москву: Украине выставлять условия, что американская военная помощь снова остановится, если мы не согласимся на "заморозку" войны и де-факто российскую оккупацию украинских территорий; а России будет говорить, чтобы прекращали войну, иначе США предоставят Украине более мощное оружие. Однако опять же никто не знает, как это будет на самом деле.

Также украинские дипломаты, уже пытающиеся налаживать контакты с командой Трампа, предполагают, что, в отличие от Администрации Байдена, он может как раз и поддержать членство Украины в НАТО. Однако, зная в принципе не очень благосклонное отношение Трампа к Альянсу в основном из-за того, что США являются основным военным контрибутором блока, это тоже вопрос со многими неизвестными. Поэтому правы те западные дипломаты, которые говорят, что Украина зажата в западный дедлайн планирование, который заканчивается в декабре 2024 года. В дальнейшем они не планируют.