Четыре сценария войны глазами Запада: от победы России, до уступок и переговоров на невыгодных для Украины условиях

Ровно десять лет Россия ведет против Украины открытую войну, и ровно два года – полномасштабную. В 2014 году она оккупировала Крым. Затем ее войска ворвались на Донбасс. А 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение, наступая на Киев сразу с трех направлений.

Фразу "Киев за три дня" за эти два года выучил весь мир. Про "Киев устоял" в последнее время любят повторять американские чиновники, как о "победе" Администрации Байдена на фоне приближающихся президентских выборов в США. Хотя, если бы западная военная помощь для украинского контрнаступления в 2023 году пришла вовремя и в необходимом количестве, возможно мы теперь говорили бы о "Мелитополе за две недели".

С приближением очередной даты полномасштабного российского вторжения, в западных изданиях очень много статей о том, что будет происходить на третьем году войны, которую Путин все еще может выиграть. За последние несколько месяцев, особенно после неудачного украинского контрнаступления в прошлом году, на Западе стало больше разговоров о рисках проигрыша Украины в этой долгой войне на истощение, которую Кремль смог удачно навязать и нам, и нашим западным партнерам. И, к сожалению, это автоматически не трансформируется в увеличение военной помощи Украине. Скорее – наоборот.

О четырех возможных сценариях российской войны против Украины, которые сейчас активно обсуждаются на Западе, читайте в статье главы направления "Региональная безопасность и исследование конфликтов" Фонда демократические инициативы им. Илька Кучерива, и исследователя Лондонской школы экономики и политических наук Марии Золкиной специально для ТСН.ua.

Нет оснований считать, что в западном общественном мнении есть некая "измена", усталость или желание дистанцироваться от войны России против Украины, закрыть глаза и сделать вид, что ее нет. На уровне общественного мнения мы видим, что спал тот эмоциональный всплеск поддержки, который был в 2022 году и в 2023 году на этапе подготовки к контрнаступлению. Однако, если говорить о политических элитах и экспертных кругах, наблюдается следующая тенденция.

С одной стороны, 2023 год прошел в большинстве своем под лозунгом ожиданий контрнаступления. Если бы его результаты отвечали всем ожиданиям западных политических и экспертных кругов, тогда это подпитывало бы ставку именно на максимально возможную поддержку Украины.

С другой стороны, в условиях, когда такое контрнаступление не оправдало надежд, и мы перешли к более, как кажется на Западе, предполагаемой ситуации без серьезных прорывов на поле боя, на экспертном и политическом уровне вернулись к идее рассматривать разные сценарии развития событий.

Сейчас происходит очень опасный переломный момент, когда меняются роли разных стран в проукраинской коалиции. США де-факто сняли с себя лавры лидера из-за проблем с финансированием помощи Украине. В то же время, ЕС не может сделать шаг назад, закрыть глаза и позволить себе не поддерживать Украину, потому что последствия украинского проигрыша и риска агрессии против стран восточного фланга НАТО и ЕС будут прямыми, ощутимыми и непосредственными. Поэтому мы и видим, что Германия, которой раньше было удобно находиться в своеобразной тени США, сейчас ведет себя более активно.

"Планов Б" по факту выхода США из оборонной и безопасности политики Европы нет ни в Британии, ни на континенте. Однако Германия очень активизировалась в последнее время, потому что они смогут предъявить даже новой американской Администрации как аргумент, что финансово они вкладываются в общую политику безопасности. Британия играет другую роль в этой матрице. Это все-таки основной стратегический союзник США в Европе. И у них здесь ресурс. Сейчас консерваторы (лидером которых является премьер Риши Сунак – ред.) теряют поддержку своего электората, но активно используют свой политический капитал, чтобы убедить республиканцев и их коллег в США поддерживать Украину, и не делать тему Украины заложником предвыборных дебатов с демократами. Понятно, что консерваторы не будут играть ключевую роль. Но, если мы представляем, что меняется власть в США и Трамп принимает какие-то кардинальные решения по максимальной изоляции США от проблем безопасности Европы, то Великобритания будет играть первую скрипку. Ни финансово, ни военно они не заменят США, потому что не имеют такого потенциала, но очевидно будут лидером инициатив в области безопасности в Европе в целом, и с точки зрения членов НАТО.

Но Великобритания – первая страна среди западных членов НАТО, которая уже публично обсуждает возможность непосредственного участия британских военных в конфликте в какой-то момент, если Украина будет проигрывать.

Они не говорят о непосредственном участии военного контингента Великобритании в боевых действиях на территории Украины, но понимают, и уже вынесли это в публичный дискурс, что рано или поздно в условиях проигрыша Украины им придется воевать с Россией где-то в Европе.

На Западе, в частности в Европе, понимают, что прямым следствием полноценного проигрыша Украины и полного выигрыша России будет прямая угроза странам-членам НАТО и ЕС. В результате 2022-2023 годов произошел определенный излом в политическом восприятии именно российской угрозы. До этого казалось: что бы ни происходило в Украине, эта война ограничится границами Украины и украинской территорией. Сейчас есть ясное понимание, что сам факт принадлежности к НАТО и ЕС не будет гарантией безопасности для стран как минимум восточного фланга НАТО. Поэтому вопрос Финляндии, стран Балтии, Польши стоит очень остро. Полноценный проигрыш Украины в войне теперь очень серьезно рассматривается именно с точки зрения того, кто будет следующим. Другая проблема, что это автоматически не приводит к решению, которое с украинской перспективы кажется наиболее логичным — максимально поддержать Украину и попытаться остановить Россию путем нанесения ей руками ВСУ поражения именно на украинском поле боя.

То есть сейчас переоценивается предыдущая политика и формируется, возможно не быстро и не так эффективно, как Украине нужно, но осознание, что тактика дозированной поддержки Украины не срабатывает, что ее нужно переоценивать, как и тактику в отношении России. Иначе все самые плохие сценарии для Украины, которые сейчас обсуждаются гораздо активнее, чем в 2023 году, станут очень реалистичными. Это прямое следствие, что в 2023 году Украине не удалось вернуть большие по объему территории. Но вместо того, чтобы изменить тактику и поддержать Украину финансами и оружием таким образом, чтобы нивелировать ошибки 2023 года, к сожалению, на Западе действительно есть тренд возвращения к анализу различных негативных сценариев развития событий.

Сценарий №1: затяжная война

Этот сценарий мы рассмотрим первым, потому что он относительно понятен, хотя и имеет непредсказуемый характер с отсутствием каких-либо договоренностей. Правда, непредсказуем во всем: на поле боя; в пределах желаемого для каждой из сторон; и, самое важное, с последующей помощью Украине.

Сценарий №2: безапелляционная победа Украины

В этом сценарии на Западе есть сомнение – это основная проблема. Вообще все сценарии, которые сейчас активно обсуждаются или разрабатываются, предполагают определенную гибкость в вопросе победы Украины. До сих пор сценарий, предусматривающий победу Украины, наиболее размыт с точки зрения того, что можно считать победой Украины, или обязательно победа Украины – это привязка к международно признанным границам 1991 года.

То есть этот сценарий о победе Украины рассматривается, он на столе. Но по сравнению с другими, в нем очень чувствуется определенное сомнение, будет ли эта победа такой безапелляционной, как это представляют в Украине: полное восстановление территориальной целостности; вступление в НАТО; или получения каких-либо других серьезных аналогичных в НАТО именно гарантий безопасности, а не заверений или поддержки.

Поэтому это, с одной стороны, и риск для Украины, потому что даже вариант наиболее оптимистического сценария рассматривается с возможностью в чем-то уступить. Но, с другой стороны, это одновременно и окно для дипломатических возможностей, потому что нашим партнерам – Великобритании, Германии, Польше – сейчас нужно активно настаивать, что образ и формат этой победы напрямую будет зависеть от возможностей, предоставленных Украине для ее достижения.

Сценарий №3: победа России

Это то, что в некоторых аналитических разработках уже появляется. Это, конечно, не рассматривается как желаемый сценарий, но возможен, при условии, что внутренних ресурсов, в частности институциональных, мобилизационных, для отражения российской агрессии у Украины не будет хватать, а совокупная помощь от западных государств тоже будет буксовать. По этому негативному сценарию рассматривается возможность, что Россия оккупирует еще больше территорий, захватит новые крупные города на юге и востоке Украины, а само украинское государство тем или иным образом претерпевает кардинальные изменения, в частности куда-то переедет из Киева, во власть изменится. В самых экстремальных вариациях такого сценария приходилось слышать, что это повторные атаки на крупные города Харьков и даже Киев.

Сценарий №4: договоренности

Под определенными договоренностями с Россией, очень широкими по своему спектру, анализируется возможность достижения согласия о режиме тишины в разных форматах вплоть до введения какой-то мониторинговой миссии, вроде той, которая в свое время была на Донбассе от ОБСЕ. Или же политическая договоренность о разграничении и прекращении боевых действий. Это кажется абсолютно нереалистичным, ведь Украина не будет заключать политическое соглашение, где будет фактически признавать оккупацию своих территорий. Если часть западных правительств будет делать ставку на любой из этих сценариев, которые предусматривают договоренности (с Россией – ред.), это будет отражаться на еще больших задержках и еще меньших объемах вооруженной и финансовой поддержки ВСУ.

То есть, вместо еще большей вооруженной поддержки Украины этот негативный для Украины сценарий, кроме прорывов российской стороной на поле боя, еще и включает возможные уступки со стороны Украины и начало переговоров. Но это сейчас еще на уровне теоретизации. Хотя мы понимаем, что за этим последуют и какие-то политические шаги, потому что разработка и активное продвижение в медиа разных сценариев означает абсолютную неуверенность, что сценарий, который считается для Украины наиболее желанным, возможен.

Но больше всего в этом сценарии с договоренностями больше волнует даже не сам факт, что этот вариант рассматривается (это нормально, что формат переговоров рассматривается определенными аналитиками и политиками). В сценарии о договоренностях уступки в основном ассоциируются с украинской стороной. То есть, по логике нынешнего восприятия (по крайней мере, в Лондоне на уровне аналитических кругов), если уж этот сценарий и будет реализовываться, то Украине придется уступить. И если этот сценарий будет запущен, то именно потому, что Украина будет в невыгодном положении, в первую очередь, на поле боя при отсутствии помощи. Отсюда и логика уступок с украинской стороны, а не российской.

И это тоже одна из тех причин, почему Украине сейчас вообще не стоит увязываться даже в разговоре о возможности договориться, потому что ожидания об этих договоренностях – это территориальные уступки Украины.

На самом деле, разработка очень негативного сценария победы для РФ – это примерно то же самое, о чем думали западные политические элиты в 2022 году. Что самая украинская государственность будет нивелирована или уничтожена. Этот сценарий действительно рассматривается как один из максимально экстремальных. Но он рассматривается. И это тоже является прямым следствием проблем с консолидацией помощи Украине. Но сказать вообще, что это рассматривается в качестве одного сценария, – нет. Я бы сказала, что скорее пытаются искать какой-то баланс между тем, чтобы как минимум позволить Украине удержаться на тех территориях и на той линии, на которой сейчас стоят ВСУ, даже если в 2024 году и дальше не будет прорывов и деоккупации территорий. То есть задача минимум – устоять на нынешней линии фронта, и при этом помочь украинскому государству выстоять в финансовом, институциональном и политическом плане.