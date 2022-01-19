Четыре смерти в одной семье: трое маленьких детей и их бабушка сгорели в собственном доме

Четыре смерти в одной семье: трое маленьких детей и их бабушка сгорели в собственном доме

Вместе с мамой детей оплакивает все село.

В Черниговской области трое маленьких детей — 5-летние двойняшки мальчик с девочкой, 4-летний братик и их 48-летняя бабушка — сгорели в собственном доме. Трагедия произошла накануне в селе Браница. Пожар обнаружил хозяин, когда вернулся под вечер домой с заработков.

О подробностях трагедии – 19 января говорится в сюжете ТСН.19:30.

Дети жили с бабушкой и дедом, их мать – без мужа. Работает в Киеве на автомойке. Хозяин вспоминает: когда пришел домой — из-под крыши дымилось. Выбил оконное стекло и оттуда повалило пламя.

Мужчина говорит, если бы вернулся домой на час раньше, все могло быть иначе.

Это село разбросано, занимает огромную территорию, из ближайших соседей к погорельцам метрах в ста только пожилая женщина. Вероятно, поэтому никто не заметил дым, который валил из дома.

С пламенем боролись шестнадцать пожарных. В село четыре пожарные просто летели.

Хозяин дома ходит как неприкаянный. Во дворе детские игрушки напоминают о внуках. От дома, к которому пристроили веранду и провели воду — осталось пепелище.

В Черниговской области трое маленьких детей и их бабушка погибли в пожаре | Новости Украины

Мать троих детей 24-летняя Алина от горя даже говорить не может. В последний раз виделась с детьми несколько дней назад. Праздновали 5-летие близнецов. Теперь с мамой детей оплакивает все село.

Односельчане говорят, что детей в семье любили. Они были ухожены, хотя семья жила скромно и стояла на учете в соцслужбе.

То, что бабушка не досмотрела за внуками, односельчане даже не предполагают. Вероятно, говорят, все лягли на дневной сон.

У спасателей две версии трагедии: нарушение эксплуатации печного отопления или замыкание электричества.

На похороны бабушки с тремя внуками деньги собирают всем селом. За три недели нового года только на Черниговщине в пожаре погибли 14 человек. Пожарные просят быть бдительнымии при печном отоплении

Напомним:

В Одессе, в Малиновском районе, произошло возгорание в квартире. На месте спасатели обнаружили тело женщины.

Читайте также: