Четыре страны платят украинцам за возвращение домой: суммы вас удивят

Украинцам готовы платить, лишь бы они вернулись домой. Программы уже разработали несколько стран и чем быстрее беженцы отважатся уехать, тем больше могут получить. О каких суммах идет речь и почему страны пошли на такой шаг, идет речь в эксклюзиве Виктории Гнатюк для TSN.UA.

По состоянию на июль, за границей находились более 6 миллионов украинских беженцев, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома. Люди иногда продолжают прибывать в разные страны, но рассчитывать на такую поддержку, как в начале полномасштабной войны, — не стоит. Некоторые страны даже временно приостанавливали въезд в свою страну или ограничивали программы, другие начали думать, как простимулировать украинцев возвращаться на Родину и три страны уже разработали такие программы.

Что предлагает Швейцария?

Одна из таких стран – Швейцария. Правительство страны обещает, чем скорее украинец добровольно захочет уехать из их страны, тем больше денег получит. Такую программу поощрения сделали, чтобы как можно больше людей вернулось домой. Суммы выплат колеблются от 1 тысячи до более 4 тысяч долларов на каждого человека. Правительственная стратегия возвращения украинских беженцев из Швейцарии предусматривает окно выезда от шести до девяти месяцев. Статус временной защиты "S" планируют отменить через два-три года после начала войны, то есть в 2024 или 2025 годах. Согласно планам швейцарских властей, к этому времени около 70 тысяч украинцев смогут вернуться домой, 80% из них добровольно. Остальные 20%, или 14 тысяч человек, будут ждать конца срока для пребывания.

Что говорят в правительстве Чехии?

Спецпрограмму по добровольному возвращению домой уже подготовили и власти Чехии. Там украинцы могут находиться до конца марта 2025 года, а если люди примут решение вернуться домой раньше, правительство возместит часть расходов. Об этом говорится в поправке к закону: "Необходимо реагировать на возрастающий спрос иностранцев на помощь в возвращении в Украину. Хотя ситуация в Украине во многом не является удовлетворительной, уместно предложить помощь тем, кто заинтересован в возвращении".

Сколько беженцев в Чехии?

Для понимания, только в Чехии по состоянию на середину августа 2023 года, по данным МВД, находилось более 360 тысяч беженцев из Украины, имеющих визы временной защиты, большинство из них женщины и дети. В то же время, управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев недавно призвало принимающие страны не принуждать беженцев к возвращению на родину. А вот власти Украины наоборот просят страны-союзники стимулировать украинцев возвращаться домой и помогать им в этом вопросе финансово.

Заявление правительства Ирландии

Готово платить за возвращение и правительство Ирландии. Однако, какую именно сумму – пока неизвестно. Там отмечают, что в стране большое количество людей, которые живут в Украине в относительно тихих областях, имеют уцелевшее жилье и, в принципе, могли бы возвращаться, но их пугает неизвестность. Пугает отсутствие работы, денег и перспектив. Именно поэтому таких людей решили поддержать финансово.

Сколько готова платить Норвегия?

Похожую программу разрабатывают и в Норвегии. Эта страна готова заплатить каждому украинцу 1,5 тысячи евро за возвращение домой, хотя в страну до сих пор продолжают прибывать беженцы, но и количество желающих вернуться растет.

Чтобы получить деньги, нужно придерживаться требований

Следовательно, чтобы получить эту выплату, человек должен подать специальную заявку и выполнить все требования: должен быть вид на жительство в Норвегии, а также нужно подтвердить свое намерение покинуть страну. Для этого придется предъявить купленные билеты, описать маршрут, по которому вы будете добираться до Украины, а также оформить сообщение о переезде. К слову, это билет в один конец. В правительстве отмечают, что если человек вернется в Украину, получит деньги, а затем снова захочет приехать в Норвегию в статусе беженца, то все средства придется вернуть.

"Если вы вернетесь в Норвегию, вы должны выплатить всю или часть денежной поддержки, которую вы получили, когда покинули Норвегию. Сумма, которую вы должны вернуть, зависит от того, как долго вы оставались в своей стране", — отметили в правительстве Норвегии.

Кто отменяет поддержку украинских беженцев?

А есть страны, которые альтернативу не предлагают и вдобавок отменяют выплаты. Одна из таких стран – Польша. Правительство страны заявило, что с 2024 года, скорее всего, продолжать поддерживать украинцев – не будут. Об этом в одном из интервью заявил спикер правительства РП Петр Мюллер: "Эти решения, которые были приняты после начала войны в Украине, носят временный характер… В связи с тем, что эти решения будут постепенно терять силу, поскольку так прописано в законе, они не будут продлеваться”.

Сколько украинцы еще могут быть в Польше и кто принимает беженцев?

В то же время, в Польше беженцев все еще принимают, однако легально находиться там они могут до начала марта 2024 года. Позволяют въезд еще несколько стран, таких как: Великобритания, США, Канада, Германия, Чехия, Испания, Италия, Франция и Румыния. Однако каждая страна поддерживает людей по-своему и вводит некоторые ограничения. Поэтому перед тем, как вынуждены покидать Украину, следует хорошо изучить условия проживания в стране, куда планируете поехать. В то же время эксперты прогнозируют, что в Украину могут не вернуться до 3 миллионов беженцев, что может стоить 7% ВВП Украине.

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Напомним, в Германии высказались о "высоких" выплатах украинским беженцам – скандальное заявление.

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