Четыре требования: Шуфрич рассказал, какие ультиматумы ставила Россия в 2014 году по Донбассу

Четыре требования: Шуфрич рассказал, какие ультиматумы ставила Россия в 2014 году по Донбассу

Шуфрич утверждает, что в 2014 году тогдашний президент Порошенко мог стать "Петром-миротворцем".

Народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич впервые рассказал, что в 2014 году, сразу после трагических событий в Иловайске, беседовал с тогдашним послом России в Украине Михаилом Зурабовым по поводу ситуации на Донбассе.

Об этом Шуфрич сказал 9 декабря в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

Шуфрич и Зурабов обсуждали Минские соглашения, которые тогда были только заключены.

"Пришло время рассказать о моем разговоре с Зурабовым в 2014 году, после того, как состоялся Иловайск и были подписаны первые Минские соглашения. Я с ним встретился приватно и спросил его: "Мы же тогда договорились, в июне 2014 года, на условиях лучших, чем Минские протоколы. Почему Порошенко отважился военным методом урегулировать этот конфликт?" — отметил нардеп.

Шуфрич утверждает, что тогда можно было договориться с РФ на "приемлемых для Украины условиях".

"И тогда еще посол РФ в Украине сказал: "А мы его предупредили. Мы сказали, что Медведчук, Кучма и Хайди Тальявини (представитель ОБСЕ в Контактной группе — Ред.) организовали условия, которые приемлемы для Украины". И Петр (Порошенко, — Ред.) мог стать "Петром-миротворцем", — говорит представитель ОПЗЖ.

Шуфрич назвал 4 главных требования, которые якобы озвучивала РФ:

должность губернатора согласовывается с президентом Украины и ОГА Луганской и Донецкой областей, давалось три персоны на выбор;

согласовывается с президентом Украины и ОГА Луганской и Донецкой областей, давалось три персоны на выбор; таким же образом назначаются руководители областной милиции ;

; прокурора согласовывает таким же образом с генпрокурором областной совет;

согласовывает таким же образом с генпрокурором областной совет; право использовать русский язык на территории, на которой проголосует облсовет.

Шуфрич рассказал о встрече с Зурабовым в 2014 году после подписания первых Минских соглашений

Ранее Юрий Луценко рассказал, что в 2014 году во время переговоров с Украиной Россия хотела сделать руководителем Донецкой области Виктора Медведчука, а Луганской области – Юрия Бойко.

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