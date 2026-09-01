Четыре воинские части отказались принять мобилизованного в Харькове: что он делал и чем это закончилось

Мобилизация в Украине / © ТСН

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В Харьковской области мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. На суде он утверждал, что воинские части не хотели принимать его на службу.

Об этом говорится в приговоре Валковского районного суда Харьковской области.

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Мобилизованного военнослужащего не приняли на службу в воинскую часть

Как установил суд, 13 июня 2025 года мужчина прибыл в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) для уточнения данных. В тот же день он прошел военно-медицинскую комиссию (ВМК) при Валковской центральной районной больнице, которая признала его годным к военной службе.

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Согласно показаниям самого обвиняемого, после этого его неоднократно пытались зачислить в различные воинские формирования. В течение 13–15 июня его возили в несколько воинских частей (в частности, в Десантно-штурмовые войска) и на сборный пункт в Харькове, однако воинские части поочередно отказывались от его призыва по состоянию здоровья и жалобам.

Вечером 14 июня 2025 года мужчине в ТЦК вручили повестку с требованием явиться утром 16 июня в 09:00 для направления в другую воинскую часть. Однако в указанное время военнообязанный не явился и о причинах неявки не сообщил.

Версия обвиняемого и аргументы суда

В ходе судебного разбирательства мужчина сначала не признавал свою вину. Подсудимый отметил, что четыре воинские части отказались принять его на службу. Он рассказал, что 16 июня у него случился приступ эпилепсии, из-за которого он потерял сознание и пришел в себя только днем. Скорую помощь он не вызывал, поскольку впоследствии чувствовал себя нормально, а на следующий день у него заболела дочь.

Суд критически оценил эти объяснения, отметив, что сторона защиты не представила ни одного документального подтверждения уважительности причин неявки — фактов обращения к врачам или вызова скорой медицинской помощи 16 июня установлено не было. Согласно справкам медицинских учреждений, мужчина не находился под наблюдением врача-невролога или психиатра.

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Кроме того, обвиняемый не обжаловал заключение ВЛК о годности к службе в административном или судебном порядке. Председатель ВЛК в суде подтвердил, что во время осмотра у мужчины не было выявлено заболеваний, препятствующих военной службе в соответствии с законодательной классификацией.

Правоохранители разыскали мужчину по месту жительства лишь 15 августа 2025 года в ходе проведения санкционированного обыска.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 336 Уголовного кодекса Украины (уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации). Его приговорили к 3 годам лишения свободы.

Приговор может быть обжалован в Харьковском апелляционном суде в течение 30 дней со дня его оглашения.

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