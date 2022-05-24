Четырехлапое войско: истории собак, которые несут службу и приближают победу Украины

В войне, которую развязала Россия, защищают Украину и приближают нашу победу не только военные, врачи, волонтеры, спасатели, одним словом, люди, но и четвероногие друзья. Самый популярный, конечно, Патрон, но он далеко не единственный.

ТСН.ua решил познакомить своих читателей с собаками, которые находятся на службе в армии, полиции и у спасателей.

Патрон

О Патроне уже писали много и его знают все. Пес уже успел полюбиться украинцам и стать настоящим брендом и символом украинских спасателей. У Патрона есть даже государственная награда — медаль за службу от президента Украины, а еще страница в Instagram, где постоянно появляются его фотографии.

Пес Патрон породы джек-рассел-терьер служит в ГСЧС вместе со своим хозяином Михаилом Ильевым – начальником группы пиротехнических работ и подводного разминирования ГУ ГСЧС в Черниговской области. Однако Патрон – не служебный пес, а личный. Для собак, занимающихся разминированием, есть требования и определенные стандарты для дресуры. От начала полномасштабной войны собака постоянно находилась с хозяином – 24/7 – поэтому начала еще активнее искать мины.

Хозяева Патрона рассчитывали на другую судьбу для своего любимца

Поисково-спасательная такса по кличке Крис

Кроме Патрона, работающего в команде пиротехников ГСЧС Черниговской области, в ГСЧС работает еще много собак, которые помогают бойцам. Так, в ГСЧС рассказали об известной и титулованной поисково-спасательной таксе по кличке Крис. Специализация пса – поиск пострадавших в техногенном завале.

Вместе со своим спасателем-кинологом Сергеем Лухиным в 2019 году они вошли в первую сотню мирового рейтинга лучших кинологических расчетов по версии Международной организации спасательных собак (IRO). Это при том, что в 2018 году Крис завершил свою служебную карьеру и был с почестями отправлен на заслуженный отдых.

Сейчас ему 14 лет, и он собака войны. Планы на мирную пенсионную жизнь ему разрушила проклятая соседка Россия, чьи ракеты с 24 февраля разрушают родной город Криса – Харьков. Ему все сложнее бегать за любимым мячом и гулять приходится осторожно, ведь старость берет свое и похоже, что наш малыш уже лишился слуха.

Мечтаем, что совсем скоро Крис будет бегать по улицам мирного Харькова и еще полакомится праздничным лакомством в честь нашей Победы, рассказывают в ГСЧС о собаке-побратиме.

Собака-водолаз Найда

Как оказалось, в ГСЧС есть не только собаки-пиротехники, но и собаки-водолазы. Найда, новая "сотрудница" группы поисковых, водолазно-спасательных работ аварийно-спасательного отряда спецназначения Главного управления ГСЧС Черкаской области.

Найда – породистая овчарка, но взяли ее из приюта. Уже с первых дней знакомства она проявила дисциплинированность и пристрастие к воде. Так что водолазы решили научить ее необходимым командам, в том числе и для спасения на воде.

Впереди еще несколько классов "водолазной школы" для Найды, но уже сегодня собака уверенно и четко выполняет команды и готова во всеоружии встретить купальный сезон и заботиться о безопасности отдыхающих.

Пес Байрактор

Четырехмесячная служебная овчарка очень умная и наукой искателя диверсантов и мародеров овладевает очень быстро. Байракатр находится на службе у кинологов полиции в Киевской области.

Василий Бондарчук, проводник Байрактара, учит его правильно двигаться по следу. Байрактару досталась самая тяжелая специализация – поиск по следу.

Байрактар родился в начале года, и когда двухмесячный щенок, еще без имени, кинологи взяли себе, российские войска уже стояли в километре от Ирпенского кинологического центра. Тогда "Град" прилетел в их помещение. Поначалу, говорит руководитель центра Максим Песчанский, страшно было всем. "Собаки из-за этих взрывов бывало и отказывались работать, но с каждым днем, как люди, так и собаки, набирались опыта, привыкли к выстрелам", — рассказывают кинологи.

Но малыш Байрактар превзошел ожидания, он предупреждал кинологов о вражеских атаках. У Байрактара наверняка от природы хороший слух. За 10-15 секунд до прилетов российских снарядов, говорят кинологи, он начинал громко лаять и первым бежал в укрытие, а уже весь личный состав за ним. Поэтому и имя ему досталось грозное – Байрактар.

На поиск диверсантов или обычных воришек Байрактар выйдет в два года.

Конкурент Патрона: 4-месячная овчарка Байрактар уже начинает брать учебный след

Еще один Байрактар, которого все ласково зовут Бай

Щенка чрезвычайники заметили при ликвидации последствий обстрелов в Киевском районе Харькова. С тех пор спасенная собачка осталась с пожарными. Ему дали имя Байрактар, но все его ласково зовут Бай.

С того времени он несет службу вместе со своими новыми коллегами. Звания и форменной одежды у Байрактара еще нет, но за свою службу получает заработную плату каждый день в виде разных вкусностей.

Офицер Лорд

Лорд – офицер спецназа. Он уже полтора года вместе с другом Романом служит в спецподразделении Нацполиции в Хмельницкой области.

This is Lord ‍ special forces officer. Для года и половина он должен был служить для специального объединения национальной полиции в Khmelnytskyi region with его friend Roman. #StandWithUkraine️ pic.twitter.com/EXSJr2cBb3 — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 22 марта 2022

Собака из "Азовстали"

Вместе с защитниками Мариуполя защищали город и их верные друзья. Сказать точно сколько собак находилось на "Азовстали" невозможно, однако видео с одной собакой точно есть.

Вместе с героями несла службу в Мариуполе и пограничная собака Соня. Ранее она искала взрывчатку и другие опасные вещи на границе, а на "Азовстали" извещала бойцов о воздушной тревоге.

Помощница патрульных полицейских София

Пес-разведчик Бой

Ему три года. В свободное от выполнения заданий время Бой любит играть мячиком — сообщают в Главном управлении разведки. Больше деталей ГУРовцы не раскрывают, все же это украинская разведка, а не кто-нибудь.

Пес, перешедший на сторону добра

К пограничникам на передовую пришла вот такая красавица. Звери в человеческом облике обозначили ее своим символом

Но собака перешла линию фронта на сторону добра . — Госпогранслужба (@DPSU_ru) May 16, 2022

Кроме животных, находящихся на службе во время войны, от начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины было спасено много домашних собак и кошек, которые стали героями и символами отважности и несгибаемости украинского народа. О них можно прочитать в нашем материале.