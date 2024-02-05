Чей Крым: Дуда вляпался в громкий скандал из-за войны России против Украины

Президент Польши Анджей Дуда внезапно попал в громкий дипломатический скандал. Польский лидер усомнился в том, что Крым принадлежит Украине и что Киеву удастся освободить полуостров из-под российской оккупации. Реакция украинской дипломатии была мгновенной.

Как один из самых больших друзей Украины, имя которого отчеканено на “Аллее смелости”, видит окончание войны, почему Крым для него это “особое место” и что действительно имел в виду Дуда, рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин .

Дуда попал в скандал

Крым "довольно особое место, которое долгое время было в руках России, если посмотреть на это исторически". Это скандальное заявление, которое скорее всего услышишь от российских предателей или откровенных пропагандистов, принадлежит одному из самых больших друзей Украины — президенту Польши Анджею Дуди. В интервью польскому Kanal Zero тот позволил себе откровенный прогноз и рассказал свое видение окончания войны в Украине.



Сегодня Россия пытается победить в Украине. Я скажу так: если Россия сохранит территорию Украины, то фактически это будет победа РФ, тогда вероятность нового нападения со стороны России будет очень высокой», — сказал Андрейко Дуда.

А потом у Дуды спросили конкретику. И вот здесь и родился скандал!



“Не знаю, сможет ли Украина вернуть Крым, но верю, что вернет Донецк и Луганск. Потому что, если мы посмотрим на историю, большую часть времени он был под контролем России», — заявил президент Польши.

Украинцы не смолчали

В Украине молчать об этом просто не могли. Обычные украинцы в соцсетях быстро растиражировали это потрясающее заявление и их мнения, как ни странно, разделились. Были те, кто напомнил Дуде о столетней российской оккупации Варшавы. Но и правда, потому что с 1815 года до самого распада Российской империи Польша была в ее составе.

Вспомнили об этом Дуди и сами поляки. Депутат Сейма Роман Гертых напрямую "исправил" Дуду: "Хотел бы напомнить господину Дуди, что в нашей стране есть города, которые в своей истории принадлежали Польше в течение меньшего периода времени, чем другому государству".

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Реакция Украины

Впрочем, по крайней мере, часть украинцев призывала вспомнить то хорошее, что польский президент сделал для Украины. Быстро отреагировал на заявление Дуды и посол Украины в Варшаве Василий Зварыч. С Крымом все однозначно, говорит посол. Россия нарушила международное право, захватив полуостров, и за это Кремль ответит. А Польша должна в этом помочь Украине.

Krym to Ukraina: jest i pozostanie. Prawo międzynarodowe - podstawa. Czasowa okupacja Krymu przez Rosję to zbrodnia wojenna, za którą ona zostanie ukarana. Deokupacja Krymu to nasze wspólne z wolnym światem zadanie i obowiązek. Zrobimy to bez wątpienia. Wierzymy i działamy razem — Vasyl Zvarych (@Vasyl_Zvarych) February 3, 2024

“Международное право – основа. Временная оккупация Крыма Россией является военным преступлением, за которое она будет наказана. Деокупация Крыма — наша общая со свободным миром задача и обязанность. Мы сделаем это безусловно. Мы верим и действуем вместе”.

Дуда "изменил" мнение

Поняв, куда дует ветер, Дуда решил исправиться сам. К счастью, в Варшаве таки помнят, насколько эта тема чувствительна для миллионов украинцев, которые из-за войны и российской оккупации покинули родные дома. В соцсети Х Дуда расставил все точки над "i".

Moje działania i stanowisko w sprawie rosyjskiej brutalnej agresji na Ukrainę były i są od pierwszego dnia jednoznaczne: Rosja łamie prawo międzynarodowe, jest agresorem i okupantem. Napaść rosyjska na Ukrainę i okupacja międzynarodowo uznanych terytoriów Ukrainy, w tym Krymu,… — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) February 3, 2024

“Нападение России на Украину и оккупация международно признанных территорий Украины, включая Крым, являются преступлением. Эта война не может окончиться победой России. Российский империализм следует остановить, победить и заблокировать на будущее. Украина должна победить, потому что войну должен выиграть Свободный мир. Мы все стоим бок о бок за свободную, суверенную и независимую Украину против агрессии и жестокого империализма!”.

Украина как никогда близка к освобождению Крыма?

Окончательную точку в скандале поставил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Он в очередной раз напомнил, что, несмотря на "болтовни", Польша признает Крым украинским. Несмотря на возникшую, скорее всего, заявление Дуды было эмоциональной оговоркой, считает эксминистр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Тем более говорить об освобождении Крыма стоит, потому что Украина как никогда близка к этому. ВСУ стоят всего в 60 километрах от Перекопа, а Воздушные силы регулярно наносят болезненные удары по решистам на полуострове.

«Я не думаю, что это та задача, которую при правильной организации нельзя успешно выполнить. Следовательно, выход на админграницу Крыма и перебиение коридора на юге — это действительно то, что затем тему Крыма переведет из теории в практику. Мы уже сейчас видим, что благодаря использованию ударных беспилотников ситуация, хоть и не так быстро, как хочется, но все же меняется к лучшему”, - отметил Огрызко.

У Буданова план на Крым!

Ранее анонсировал год "хлопка" в Крыму и глава ГУР Буданов. Он надеется, что уже в 2024 году ВСУ уничтожат Крымский мост. Но главная задача сейчас — уничтожать там военную инфраструктуру рашистов, чтобы понемногу выжать их с оккупированного юга Украины.

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