Чей сейчас Торецк: эксклюзивный репортаж из приоритетов российского наступления

Врагу удалось затормозить в Торецке. Хотя лживое российское Минобороны уже трижды отчитывалось о захвате города.

Детальнее рассказал военный корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко.

После заявлений Трампа о предстоящей встрече с российским диктатором и военным преступником Путиным на Торецком направлении мало что изменилось. По крайней мере, для бригады "Азов". Российская пехота лезет. Бойцы бригады ее останавливают. И пока есть чем. Наконец-то "Азов" начал получать западную технику. В частности, столь мощные и, наверное, самые новейшие в мире артустановки DITA.

Свеженькая, сделанная в прошлом году, чешская пушка DITA существенно повысила возможности бригады "Азов". Она, если нужно, получит противника в глубоком тылу – в тридцати девяти километрах от этой позиции. Практически все делается автоматически – от наведения до зарядки.

"Она приводится сама. Зарядка на позиции тоже происходит автоматически. Механически нажимается только кнопка "Выстрел", – говорит командир пушки DITA бригады "Азов" с позывным "Ворзель".

DITA может выпустить несколько снарядов по разным траекториям, но так, чтобы они почти одновременно прилетели по одной цели. Так что убежать не получится. Главные преимущества над российской "артой" – точность, дальнобойность и быстрота. Это делает чешскую установку незаменимым элементом контрбатарейной борьбы. Но контрбатарейная борьба в Торецке – это не только охота за вражескими пушками.

Украинская группировка в районе Торецка сейчас действует как единственный механизм, который перемалывает противника. А тот уже несколько раз заявил, что взял Торецк.

Российские оккупанты даже взобрались на копер шахты "Торецкая", чтобы поднять над ней триколор. Но украинская артиллерия несколькими точными ударами прервала российскую миссию, а FPV-дрон сбил трехцветную тряпку. Далее 28-я бригада при поддержке 2-го батальона "холодноярцев" установила на высотной конструкции наш сине-желтый флаг. Теперь российские командиры то и дело посылают одноразовых солдат с новым триколором, которые там остаются.

"Торецк пока что под нами. Частица под ними. И мы дальше его боремся. Противник пытается продвигаться, у него не получается", — говорит командир 2-го батальона 93-й бригады "Белый".

Торецк – один из приоритетов российского наступления. Несмотря на все заявления российского минобороны, противник его не взял, но фактически разделил город пополам, захватив его центральную часть.

"Мы держим 50 процентов, чуть меньше 50 процентов Торецка. То, что два человека забегают нам в тыл, и противник докладывает, что шахту взял, это все ничего не значит, потому что завтра или послезавтра мы их убьем сто процентов", — говорит "Белый"

Малыми группами оккупанты пытаются вклиниться между позициями украинских Сил в районе Торецка. Иногда им это удается. Но большинство таких групп – смертники.

Один из раненых окупантов выбрал жизнь – и на коленях мимо сдаваться к позициям бригады "Азов". Россиянин вывел беспилотник "азовцев". Дрон спас россиянину жизнь, потому что его хотели ликвидировать свои.

Из его группы выжили три штурмовика. Все попали в плен к "азовцам". Все трое – контрактники, пошли с оружием в чужую страну по собственному желанию. Мотив – деньги.

"Просто я хочу матери пенсию сделать, потому что каких-то баллов не хватает. Просто всю Россию в ипотеку загнали, людям деться негде", – говорит военнопленный Александр Романов.

За Торецком украинская армия строит несколько оборонительных линий. С бункерами, огневыми точками и "зубами дракона". Если не удастся удержать город, отойдут сюда.

Этот участок линии обороны строит "Азов". Все, как говорится, по классике. Но сетка над головой – это уже современная импровизация.

"Антидроновая защита, чтобы сделать невозможным сбросы. Если взрыв происходит здесь, то все обломки разлетаются по верху, делают невозможным дальнейшее проникновение", — отмечает военнослужащий инженерно-саперного подразделения бригады "Азов" с позывным "Резя".

Эта линия обороны затормозит россиянам движение на Константиновку, если им все же удастся захватить Торецк.

Но уже сейчас понятно, что взять в клеще Константиновку у россиян плохо выходит. 93-я бригада уже несколько месяцев держит врага на линии Клищиевки и Андреевки.

На переднем крае у этого района у россиян почти нет техники. Всё большое и мощное спрятано и замаскировано в тылу. Однако это не означает, что 93-я не может туда дотянуться. Но перед тем, как произвести выстрел, нужно увидеть, куда.

И вот ночная птичка под названием "Шарк" тихо ищет российские цели – иногда в десятках километров от линии фронта. А когда находит, туда непременно прилетает нечто более мощное.

Сделанные в Украине беспилотники "Шарк" используют для ударов по российским тылам дальнобойной западной техникой – артиллерией, системами HIMARS и сбрасывающей высокоточные бомбы авиацией. Весь этот арсенал сдерживает российское нашествие, и пока нет гарантии, будет ли он пополняться при новом американском президенте.

Невозможно найти компромисс, когда Путина не устраивает существование Украины. И, сидя в Овальном кабинете, это сложнее понять, чем в окопе под Торецком или Клещиевкой.

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ВРАГА ОСТАНОВИЛИ, А ГДЕ И ОТКИНУЛИ! ПЛЕННЫЕ ГОВОРЯТ СТРАШНЫЕ ВЕЩИ! ЭКСКЛЮЗИВ ТСН

Ранее Washington Post оценил, чем опасна оккупация города Торецка.

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