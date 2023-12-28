Чей-то домик плывет по Днепру: что известно о спасательной операции в Киеве (фото, видео)

В полиции рассказали, почему буксировали катером плавучую недвижимость.
В Киеве посреди реки Днепр заметили странное плавсредство. В районе Пешеходного моста катер буксировал плавучий домик в сторону киевского Речного вокзала.
В социальных сетях опубликовали фото и видео необычного события.
"Чей-то домик плывет по Днепру", – пишут в шутку в Сети.
Сайт ТСН.ua поинтересовался у полиции Киева, не было ли зафиксировано вызовов о похищении или конфискации плавучих домов.
В полиции Киева проверили информацию и сообщили нам, что никаких нарушений в отношении плавучего домика на Днепре не было зафиксировано.
"Относительно информации о плавучем доме, который буксировали по Днепру, известно, что этот дом долгое время стоял на воде. А недавно начал протекать и тонуть. Поэтому его отбуксировали на ремонт, который и зафиксировали прохожие", – рассказали сайту ТСН.ua в полиции Киева.
Интересно, что несколько лет назад плавучие домики были очень популярны среди киевских богачей. Похожая плавучая недвижимость была и у некоторых тогдашних чиновников КГГА.
Напомним, синоптики рассказали о погоде в январе 2024 года. Среднемесячная температура прогнозируется в пределах 0-4 градусов мороза. Количество осадков в большинстве областей будет в пределах нормы.