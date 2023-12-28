Чей-то домик плывет по Днепру: что известно о спасательной операции в Киеве (фото, видео)

В Киеве посреди реки Днепр заметили странное плавсредство. В районе Пешеходного моста катер буксировал плавучий домик в сторону киевского Речного вокзала.

В социальных сетях опубликовали фото и видео необычного события.

"Чей-то домик плывет по Днепру", – пишут в шутку в Сети.

Сайт ТСН.ua поинтересовался у полиции Киева, не было ли зафиксировано вызовов о похищении или конфискации плавучих домов.

Катер буксировал плавучий домик

В полиции Киева проверили информацию и сообщили нам, что никаких нарушений в отношении плавучего домика на Днепре не было зафиксировано.

"Относительно информации о плавучем доме, который буксировали по Днепру, известно, что этот дом долгое время стоял на воде. А недавно начал протекать и тонуть. Поэтому его отбуксировали на ремонт, который и зафиксировали прохожие", – рассказали сайту ТСН.ua в полиции Киева.

Проверьте, что с вашим жильем: по Днепру плывет чей-то домик

Интересно, что несколько лет назад плавучие домики были очень популярны среди киевских богачей. Похожая плавучая недвижимость была и у некоторых тогдашних чиновников КГГА.

Напомним, синоптики рассказали о погоде в январе 2024 года. Среднемесячная температура прогнозируется в пределах 0-4 градусов мороза. Количество осадков в большинстве областей будет в пределах нормы.

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