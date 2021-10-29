Чинил велосипеды, а в его гараже нашли детское порно: шокирующие подробности изнасилования пенсионером ребенка на Волыни

Чинил велосипеды, а в его гараже нашли детское порно: шокирующие подробности изнасилования пенсионером ребенка на Волыни

Стали известны шокирующие подробности страшного преступления.

На Волыни задержали 63-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании 7-летней девочки. Шокирующие подробности ребенок рассказал своему отцу, а он уже – копам. Теперь мужчина, который к тому же родственник потерпевшей — в СИЗО.

О том, признался ли он в содеянном и что о нем рассказывают в селе – 29 октября говорится в сюжете ТСН.19:30.

О случившемся ребенок рассказал папе только через несколько месяцев. Мужчину признания дочери шокировали. Его жена умерла год назад, и он сам воспитывает двух дочерей. Говорит, летом, когда все произошло, был на заработках. Дети оставались с сестрой. Узнав о преступлении – мужчина сразу обратился в полицию.

"Я поверил своему ребенку. Я хотел ее защитить", — говорит он.

После обыска мужчина, на которого указал ребенок, был задержан. В прокуратуре, пока идет следствие, комментируют осторожно.

"Установлено, что в течение июля-августа этого года 63-летний житель поселка Благодатное несколько раз насиловал семилетнюю девочку", — говорит спикер прокуратуры Наталья Мурахевич.

Между тем, ТСН, из собственных источников, стало известно, что факт изнасилований подтвердил врач. В гараже подозреваемого, где, по словам девочки, произошло насилие — нашли вещи, подтверждающие ее рассказ. А еще много порно с детьми. Соседи ошарашены.

Говорят, мужчина, подозреваемый в страшном преступлении, имеет 2 дочерей и 4 внуков. Всю жизнь проработал на заводе. Теперь на пенсии. Постоянно что-то мастерит у себя в гараже. Изнасилованная девочка часто приходила к родственнику со своей 10-летней сестрой ремонтировать велосипеды.

Жена задержанного в то, что ее муж мог изнасиловать ребенка – не верит.

"Он для нас самый лучший. Мы в это никогда в жизни не поверим", — утверждает она, но хоть что-то выяснить у мужчины не может. Он сейчас в СИЗО.

Чтобы помочь потерпевшему ребенку в соцслужбе, создали комиссию.

Подозреваемому суд избрал 2 месяца под стражей без права внесения залога. Если его вину докажут – мужчине грозит до 15 лет тюрьмы. А еще его данные попадут в реестр педофилов, уже работающий в тестовом режиме.

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Новости Украины: на Волыни задержали 63-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании 7-летней девочки

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