Чиновник-коррупционер стал "героем" ВСУ: на Николаевщине вспыхнул громкий скандал

Березанка

Село Березанка на Николаевщине, в 600 километрах от Киева, кажется тихим уголком Украины. Но за спокойными полями скрывается громкий скандал: поселковый голова, который кошмарит местных фермеров.

Об этом говорится в расследовании проекта «Хапуга.ua».

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: Дошло даже до «ПОГОНЫ»! Поселковый голова КОШМАРИТ ФЕРМЕРОВ на Николаевщине

Что известно о скандалах с поселковым головой

«Сейчас я хочу рассказать довольно странную историю, которая произошла в поселке Березанка. Есть поселковый голова. Этот поселковый голова получает взятку. Его привлекают к ответственности. Затем через суд выносят приговор, что он виновен. Однако вместо того, чтобы нести ответственность за содеянное, он возвращается на свою должность», — говорит корреспондент Максим Хотиленко.

Задержание Валерия Хомицкого выглядело как настоящий блокбастер. На своем белом бусе он посадил Алексея Рябого в машину, отвез на поле. Там фермер передал ему взятку в размере 300 тысяч гривен, после чего спокойно возвращался в поселок. Но там его уже ждали правоохранители. Они устроили за ним настоящую погоню и в одном из дворов таки взяли с поличным с деньгами.

«И дальше, что случилось, как конкретно его взяли? Они приехали. День был назначен для передачи денег. Приехали четыре бригады. Они, как мне кажется, обставили все перекрестки. И дальше что? Ну, дальше он забрал его в свой автобус, вывез на поле, здесь по полю в районе Краснополья, и там, чтобы тот передал деньги в автобусе. Привез его обратно, высадил, а сам начал убегать с территории поселкового совета», — говорит отец фермера Илья Рябой.

Поговорить с фермером Алексеем Рябым мы так и не смогли — мужчина после перенесенного стресса оказался в больнице с гипертоническим кризом. Но его отец Илья Рябый в телефонном разговоре подробно объяснил схему: глава требовал взятку за поле площадью 10 гектаров, которое искусственно объявили «коммунальным», несмотря на то, что фермерское хозяйство «Одесса» арендовало его годами. Документы? Какие документы? Только наличные в конверте — 300 тысяч гривен за «беспрепятственный сбор урожая льна». Когда фермер сопротивлялся, Хомицкий привлек полицию: выезды на поле, запреты на опрыскивание, угрозы штрафами. Урожай в итоге составил всего 3 центнеры с гектара — на 240 тысяч гривен, что даже не покрыло расходов, а взятку снизили до 200 тысяч.

Вымогательство — не новость для Березанки, где более 500 фермеров. Все зависят от решений поселкового совета. Илья Рябый утверждает: Хомицкий регулярно обдирал фермеров, хвастаясь, что «тот дал, а тот дал» — намекая на других аграриев, которые платили за аренду земли или разрешение на работы. Схема с «коммунальным» полем — классика коррупционного шантажа: сначала позволяют засевать, не мешают, а во время жатвы выдвигают претензии на «захват» земли, требуя 50% от ожидаемой прибыли. По данным НАБУ, в первом полугодии 2025 года начато 370 новых расследований коррупции, значительная часть которых касается злоупотреблений властью на местах, но лишь небольшая доля приводит к реальным увольнениям должностных лиц.

Бежать некуда — все доказательства против главы: взяточника поймали с поличным с мечеными купюрами в руках. Село гудит: наконец-то с его вымогательством покончено, потому что за последние два года по меньшей мере пятеро фермеров жаловались на подобные вымогательства. Казалось бы, классическая история: все на поверхности — арест, доказательства, свидетели. Председатель-коррупционер задержан, и в селе наконец-то могут выбрать нового руководителя через внеочередные выборы. Но хитрый Хомицкий так просто сдаваться не собирался: он пошел на сделку со следствием, перечислил 1 миллион гривен в ВСУ в качестве «смягчения» и воспользовался лазейкой в законе, чтобы удержать должность.

Далее — приговор поступает в совет, но Хомицкий сам его «забирает», игнорируя конфликт интересов. Закон «О статусе депутатов местных советов» требует увольнения за коррупцию, но эта статья не входит в список «тяжких», поэтому депутаты должны голосовать вручную.

Что говорят в поселке

И вот председатель снова на работе, будто ничего не произошло. Но почему 24 депутата не сняли его на сессии? Почему община из 5 тысяч жителей молчит, несмотря на петиции и собрания? Журналисты поехали искать ответы, но столкнулись со стеной страха: угрозы потери работы, давление на семьи и «совпадения» с проверками бизнеса.

«Лично я ожидал, я присутствовал, один из депутатов, который присутствовал, я думал, что во время своего брифинга, отчета за год, он сложит полномочия. Это было бы по-мужски, и он бы сказал: извините, вот у меня есть судебный приговор, но, к сожалению, этого не произошло. Он продолжал выполнять свои обязанности, сделал себе бронь 30 числа, а потом, когда начались досудебные расследования, другие проверки, он ушел в ВСУ. То есть он спрятался в Вооруженных силах», — говорит депутат поселкового совета Александр Семенко.

Депутаты, которые должны были бы выгнать коррупционера по закону «О предотвращении коррупции», прячутся от камер и отказываются от комментариев — журналисты насчитали пять таких отказов за один день.

В Березанке о Хомицком шепчутся на улицах: одни говорят, «он состоятельный бизнесмен с активами в аграрке, зачем ему взятки?», другие — «это его стиль: власть как бизнес, где все продается». Но все боятся открыто говорить: «не на камеру», «я не свидетель», «а вдруг месть?»

Система держит общество в страхе, где коррупционеры контролируют не только землю, но и судьбы людей — от распределения бюджетов до трудоустройства.

Система — дырявая, как решето: Валерий Хомицкий, глава Березанского поселкового совета на Николаевщине, признал вину в коррупции, заплатил штраф в 300 900 гривен и нагло вернулся к власти. По Уголовному кодексу Украины, статья 369-2 часть 2 («злоупотребление влиянием») не предусматривает автоматического увольнения с должности, в отличие от более тяжкой статьи 368 часть 3, которая грозила до 10 лет тюрьмы. Это лазейка в законе «О местном самоуправлении», где коррупционеры могут избежать ответственности, если сделка со следствием смягчит приговор. Депутаты не спешат созывать

Что говорит Хомицкий

Хомицкий играет в прятки с журналистами: на работе — нельзя, двери закрыты, телефон — молчит, а теперь он «герой» в 123-й бригаде территориальной обороны ВСУ, куда ушел 30 марта 2025, получив бронь как чиновник. Более того взяточник на некоторое время сохранил себе заработную плату.

Спрятал взяточническую шкуру за погонами, чтобы переждать скандал? Во время войны такие попытки избежать ответственности не редкость, позволяя коррупционерам использовать различные лазейки.

«Что мы имеем в конечном итоге? Председатель, который, похоже, спрятался в Вооруженных силах, дождется окончания войны и спокойно вернется на свою должность. А мы увидим очередной коррупционный скандал. Что из этого получится? Будем следить, чтобы хапуги не возвращались на свои должности», — говорится в расследовании.

