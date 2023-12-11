Чиновник разворовывал миллионы на закупке деталей для Су-27: подробности громкого скандала

Чинуша с одного из оборонных предприятий нагло наживался на украинской боевой авиации. К счастью, этот подонок уже задержала СБУ.

Подробности разоблачения многомиллионной сделки на авиационных запчастях рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Чиновник хотел нажиться на украинских летчиках

Боевая авиация – это то, чего крайне не хватает ВСУ. Каждый самолет, да что там — каждая деталь к нему — по весу золота. Наверное, поэтому этот подонок и решил на них заработать. К счастью, вовремя отреагировали в СБУ.

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Как сообщили в Службе, им удалось поймать с поличным одного из директоров украинских оборонных компаний. Тот пытался присвоить себе 4 миллиона бюджетных средств, поставив лётчикам бракованные детали для Су-27.



Контроразведка Службы безопасности совместно с БЭБ и во взаимодействии с руководством АО Украинская оборонная промышленность ликвидировала схему присвоения бюджетных средств на приобретении комплектующих для боевых самолетов ВСУ. Речь идет о модулях усиления мощности бортовых радиолокационных систем на украинских истребителях Су-27. По данным следствия, директор одного из оборонных предприятий нашего государства вместе с сообщниками пытался украсть почти 4 млн. бюджетных гривен на закупке соответствующего авиаоборудования”, — говорится в сообщении СБУ.

Попался на "горячем"

Разоблачили в СБУ и преступную схему этого чиновника. На самом деле он не придумывал велосипед, а просто попытался втюхать армии неисправное оборудование. Но горе-директор не знал, что его уже давно пасут. Как только делец перевел средства на подставный счет, его заблокировали, а за директором и его приспешниками выехал наряд.



“Правоохранители своевременно разоблачили сделку и поэтапно ее задокументировали. После этого на всю сумму договора в размере 3,9 млн. грн. был наложен арест и тем самым заблокированы попытки их присвоения. Уже эксдиректору госпредприятия, руководителю фирмы-поставщика и еще двум их сообщникам сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины”, — отметили в СБУ

"Дилкам" грозит тюрьма

Если удастся доказать вину дельцов в суде, всем им грозит серьезный срок, а их главарю — до 12 лет лишения свободы. Пока же в СБУ и БЭБ проверяют, не входили ли в эту "банду" другие рабочие предприятия. Продолжается расследование.



Напомним, недавно СБУ разоблачила других дельцов, которые не просто наживались на ВСУ, а напрямую помогали врагу. Они попытались продать сверхважные запчасти к самолетам, укравшим из складов ВСУ рашистам.

Скриншот/Telegram СБУ

Скрывали комплектующие преступники на станции обслуживания одного из участников аферы. Озолотиться этим днепрянам не удалось, сейчас по ним плачет только тюрьма.

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