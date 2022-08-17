Чиновники Бучи назвали новое количество неопознанных жертв, убитых оккупантами

По состоянию на данный момент известно более 400 убитых мирных жителей на территории Бучанской громады.

Сегодня, 17 июля, в Буче Киевской области на кладбище похоронили тела еще 21 неопознанного человека – все эти женщины и мужчины были замучены и убиты оккупантами в феврале-марте.

На сегодня известно о 419 убитых на территории громады мирных жителей.

Как рассказал ТСН.ua секретарь Бучанского городского совета Тарас Шаправский, предварительно из всех тел были отобраны ДНК-образцы, чтобы была возможность идентифицировать этих людей.

"Процесс захоронения был и вчера, и сегодня. В общем, он длится уже больше недели. Такие захоронения еще будут, потому как неопознанных тел есть несколько десятков, есть и такие останки, по которым сложно определить даже половую принадлежность. Дело в том, что оккупанты пытались скрыть свои преступления, сжигая тела своих жертв", — рассказал Шаправский

По его словам, есть множество случаев, когда на территории громады обнаруживают непохороненные тела погибших.

"Например, на прошлой неделе пеший патруль обнаружил остатки тела мужчины у дороги. Погибшим от пулевого ранения оказался киевлянин, который имел жилье в селе Блиставица (Бучанской громады – ред.). Этого человека идентифицировали благодаря тому, что у него были при себе документы. Мужчина погиб при попытке эвакуироваться", - сообщил он.

Напомним, в Буче начали хоронить замученных и убитых россиянами местных жителей, которых так и не опознали.

Читайте также: