Чиновников КГГА и "Киевавтодора" подозревают в присвоении 110 млн гривен

Участники сделки закупали технику по завышенным ценам.

Должностных лиц "Киевавтодора" и КГГА, где в четверг, 8 июля, были проведены обыски, в Государственном бюро расследований подозревают в причастности к масштабному хищению бюджетных средств. Следователи ГБР утверждают, что изъятые документы подтверждают их преступную деятельность. Об этом говорится в сюжете ТСН.19: 30

Участников сделки подозревают в том, что они, в частности, закупали технику по завышенным ценам. "Должностные лица закупили по завышенным ценам грузовые и специализированные автомобили для строительства дорог. В результате сделки было присвоено 110 млн грн бюджетных средств", — пояснила пресс-секретарь ГБР Ольга Чиканова.

По словам следователей ГБР, изъятые во время обысков документы подтверждают подозрения в преступной деятельности должностных лиц.

Как пояснил председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник, увеличение стоимости выполненных работ происходило за счет фиктивных субподрядчиков, которых, якобы, нанимал победитель тендеров. "Есть факты когда работы этими предприятиями вообще не выполнялись, они были фиктивные или списано средств гораздо больше", — добавил он.

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Это уже не первое дело, в котором фигурируют чиновники столичной власти. Государственная фискальная служба расследует также несколько производств о неуплате налогов, хищении средств и злоупотреблении служебным положением киевскими чиновниками и руководителями коммунальных предприятий.

В КГГА по этому поводу неоднократно заявляли о политическом давлении на городскую власть и убеждали в прозрачности работы всех своих ведомств и подразделений.

Напомним, что Киев в мае накрыла волна обысков. Работники фискальной службы вместе со столичной прокуратурой "трясли" одновременно КГГА и целый ряд столичных коммунальных предприятий.

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