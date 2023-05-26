Число карт в колоде: почему Россия запускает по Украине ровно 36 дронов — объяснение нумеролога

Цифролог уверен, что теперь перед обстрелами оккупанты обращаются за советами к шаманам.

На днях россияне в третий раз с начала года ударили по Украине именно 36 воздушными целями. Как оказалось, такое количество ракет и дронов-камикадзе могло быть выбрано совсем не случайно.

Сначала о 36 нацеленных по Украине ракетах 16 февраля этого года в своем Telegram-канале сообщал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"С 01.40 до 03.45 16 февраля противник совершил пуски крылатых ракет воздушного и морского базирования, управляемых авиационных и противокорабельных ракет. Всего в ударе было применено 36 ракет", — говорилось в сообщении Залужного от 16 февраля.

16 февраля Валерий Залужный официально сообщил, что Россия атаковала Украину 36 ракетами. Скриншот сообщения из официального Telegram-канала В.Залужного

Через 3 месяца, 8 мая, россияне атаковали столицу таким же количеством дронов-камикадзе. О 36 беспилотниках журналистам официально сообщил мэр столицы Виталий Кличко, приехавший осмотреть один из поврежденных домов в Святошинском районе Киева.

8 мая Виталий Кличко сообщил об атаке столицы 36 вражескими дронами. Скриншот сообщения из Telegram-канала КГГА

"Это была самая массовая атака на наш город во время военных действий. 36 дронов были в направлении нашего города. Хочу поблагодарить наши противовоздушные силы, которые сбили все 36 дронов", — сообщил Кличко, осматривая повреждения в одной из квартир.

И буквально на днях, 25 мая, командование Воздушных Сил ВСУ сообщило, что украинская ПВО и огневые группы уничтожили 36 из 36 дронов-камикадзе.

Официальный отчет командования Воздушных сил ВСУ от 25 мая этого года. Скришот со страницы в соцсети

Учитывая, что каждая пусковая установка для массового запуска дронов насчитывает 5 таких единиц, нелогичным выглядит то, что враг загружает 7 полных установок, то есть 35 дронов, а затем запускает еще один беспилотник-одиночку.

Свою трактовку запуска врагом именно 36 дронов озвучил мастер нумерологии Владислав Грицай. По его мнению, такое количество совсем не случайно и может свидетельствовать о высокой склонности окупантов, отдающих приказ атаковать, к магии.

Детальнее он рассказал в комментарии для ТСН.ua.

"В чем сакральность 36? Во-первых, 36 – это количество игральных карт в колоде, – говорит Владислав Грицай. – 36 – это число, которое делится на 18 и на 12. А это два числа, которые являются сакральными. Эти два числа, считающиеся не просто мистическими, а такими, что имеют негативное влияние. В таронумерологии 18-й аркан,18-я энергия, это энергия – Луна, она считается самой колдовской энергией. 12 аркан - это аркан повешенный. На 12 аркане Таро изображена жертва, подвешенная за ноги, это аркан жертвы, аркан человека, которого могут повесить. То есть это также о мистическом влиянии и о мистическом содержании. 36 довольно часто считается числом, связывающим энергетически с темным миром. Действительно, очень сакральное число, которое усиливает возможности нарушить светские законы, это число часто фигурирует в мистике и связывает человека с темным миром. Нередко это может быть какой-либо контакт".

На уточняющий вопрос о том, чем может руководствоваться тот, кто отдает приказ о запуске такого количества дронов, Владислав Грицай ответил нам так:

"Скорее всего, возможно, есть совет шаманов. То есть совет о количестве для запуска может давать человек, понимающий содержание всего этого", — считает Грицай.

Военный эксперт призывает не удивляться

В свою очередь, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорит, что в таком количестве атакующих дронов совсем нет ничего удивительного.

"На самом деле враг не всегда использует в пусковой установке тот комплект, который многие видели (5 дронов - ред). По состоянию на сегодняшний день враг использует и одинарные пусковые установки. Оккупанты не имеют какой-то жесткой привязки, поэтому мы видим и 30, и 36, и 23, и 27 дронов. Рассчитывают на то количество, которое у них есть, направляют их по разным направлениям. Ничего удивительного нет в том, что запускают такое количество, которое не делится на 5", — рассказал ТСН.ua Александр Коваленко.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, ранее ясновидящий предсказал точный год, когда в Украине закончится война.

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