Число жертв циклона на Мадагаскаре превысило сотню: власти заявляют о приближении голода в стране

Число жертв циклона на Мадагаскаре превысило сотню: власти заявляют о приближении голода в стране

В стране уже второй разрушительный шторм за неделю.

От циклона на Мадагаскаре погибло уже более сотни человек, и количество жертв до сих пор неокончательно.

Об этом говорится в ТСН.

Информация продолжает поступать из наиболее пострадавшего района островной страны, где большинство жертв — погибли в собственных домах, когда прошли оползни, так что нашли еще вероятно далеко не всех.

Это уже второй разрушительный шторм за неделю. Здесь и так испытывали нехватку пищи, вызванную сильной засухой, а теперь вода полностью уничтожила урожай риса, фруктов и овощей, до сбора которого осталось меньше месяца. И теперь власти Мадагаскара молят о помощи международное сообщество, потому что иначе 30-миллионное государство окажется на грани голода.

Новости мира: на Мадагаскаре из-за разрушительного шторма погибли более сотни человек

Читайте также:

Выплатили зарплату и вернули в школу: на Волыни невакцинированная от COVID учительница выиграла суд

Авто из кортежа бизнесмена Ярославского могло насмерть сбить человека — СМИ

Медики рассказали о состоянии рабочего, выпавшего из автовышки после столкновения с грузовиком в Днепре