"Чисто по-христиански": фигурирующий в смертельном ДТП нардеп говорит, что дал семье погибшей денег

Стали известны новые подробности громкого ДТП с участием народного депутата от "Батькивщины" Андрея Николаенко и 18-летней жительницы Житомирской области Виктории Назаровой.

Напомним, на днях автомобиль нардепа сбил эту девушку, в результате чего последняя скончалась.

Как выяснил ТСН.ua, родные погибшей Виктории получили из своих источников информацию, что скорость автомобиля в момент ДТП могла составлять около 160 км/ч.

Об этом в комментарии для ТСН.ua сообщила одна из родственниц погибшей Олеся Бондарчук.

"Виктория проживала вместе со своей сестрой, у которой пять детей. После гибели Виктории в семье не знали, где взять денег на то, чтобы похоронить ее. Пришлось одалживать на похороны. Что касается скорости депутатского автомобиля, то по словам моего брата и других людей, она была превышена", — говорит Леся.

О самой Виктории Леся рассказывает, что это была хорошая порядочная девушка, которая планировала овладеть профессией швеи, выйти замуж за парня, с которым у нее уже была помолвка.

" Хотела работать, шить, выйти замуж. Была очень ответственной девушкой", — рассказала нам Леся Бондарчук.

К этому добавила, что депутат, фигурант аварии, по данным семьи Виктории, предлагал помощь, после чего у семьи погибшей создалось впечатление, что он хочет замять это дело.

"Они (семья – Ред.) отказались от его помощи", — говорит женщина.

"Небольшую часть денег дал сельсовет, а остальные одолжили (на похороны Виктории — Ред.)", — уточнила Леся.

Сегодня Печерский суд Киева начал избирать меру пресечения Андрею Николаенко, но, как стало известно, в заседании был объявлен перерыв до 9 ноября. Сам нардеп говорит, что в ДТП не превышал допустимую скорость.

" Я признаю, что до этого я превысил скорость. Это было зафиксировано камерой, я оплатил этот штраф. Это было в тот день, но за 60-70 км до этого места. В совершенно другом месте. В тот момент, когда девушка выбежала, я начал реагировать, тормозить. Скорость была в пределах нормы ", — рассказал в комментарии для ТСН.ua Андрей Николаенко.

По его словам, пришедшие к выводу о том, что скорость была превышена – ошибаются, потому что, якобы, определяли это странным путем.

"У них есть желание показать какую-то эффективность. Кто-то хочет поставить себе "галочку", что быстро наказали депутата. Но надо разобраться. Девушка перебегала дорогу в неустановленном месте", — говорит Николаенко.

К этому он добавляет, что помог семье погибшей, опровергая утверждение о семье Виктории об обратном.

"Почему отказались? Я оказал помощь на погребение. Чисто по-христиански увидел, что семья небогатая. Передал средства на погребение. Не знаю, где что они одалживали", — резюмировал нардеп.

Утверждение нардепа о том, что он не превышал скорость, опровергают в ГБР.

" Установлено, что народный депутат Украины вопреки требованиям пунктов ПДД, двигался с превышением разрешенной скорости. 18-летняя девушка от полученных повреждений скончалась на месте происшествия", — сообщила пресс-служба ведомства.

ДТП с участием Николаенко: что известно

На днях на трассе Киев — Чоп в Житомирской области народный депутат насмерть сбил 18-летнюю девушку. От полученных травм она скончалась на месте. Об этом сообщало Главное управление Национальной полиции в Житомирской области.

В полиции сообщили, что водитель автомобиля "Mercedes-Benz GLE" двигался в направлении города Чоп в крайнем левом ряду. В ходе движения он сбил 18-летнюю девушку, которая от полученных погибла на месте.

Позже Андрей Николаенко в своем Facebook подтвердил, что под колесами его автомобиля 3 ноября погибла 18-летняя девушка.

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