"Чистый блеф РФ": Жданов оценил вероятность подрыва Каховской ГЭС

Военный эксперт Олег Жданов считает, что Россия не взорвет Каховскую ГЭС.

Об этом он заявил в интервью ТСН.ua.

Так, по мнению Жданова, заявления об угрозе подрыва дамбы – это блеф со стороны РФ.

"Касательно Каховской ГЭС, я считаю, что это не серьезно. Чистый блеф РФ. Операция под чужим флагом не удастся, потому что они полностью контролируют электростанцию, мы никак не можем ее повредить. Только дистанционно влияем на мост", — отметил он.

Более того, эксперт убежден, что подрыв дамбы отразится прежде всего на российских войсках, а еще полностью оставит аннексированный Крым без воды.

"Дело в том, что подрыв этой дамбы негативно отразится только на российских войсках. Во-первых, для того чтобы взорвать эту дамбу им нужно отвести войска от левого берега Днепра, иначе они просто утонут в этой волне. А они сейчас не отводят войска, с левого берега не отводят войска... Во-вторых, разрушение дамбы лишит Крым воды. Она регулирует уровень воды в Днепре для наполнения Северокрымского канала. Сразу Крым окажется без воды. Поэтому, я считаю, нет вероятности, что ее взорвут", – считает Жданов.

Ранее в ГУР Минобороны также заявляли, что РФ не подорвет Каховскую дамбу, по крайней мере сейчас, поскольку там не заложено нужного количества и мощности взрывчатки.

Напомним, президент Владимир Зеленский предупредил, что российские оккупанты заминировали дамбу и агрегаты Каховской ГЭС. В то же время глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов уточнил, что россияне заминировали Каховскую ГЭС не полностью, а лишь частично, чтобы разрушение было частичным, а не сплошным. Более того, минирование захватчики провели еще в апреле.

По предварительным оценкам, если оккупанты решатся взорвать дамбу, более 80 населенных пунктов окажутся в зоне быстрого затопления. В результате катастрофы сотни тысяч граждан могут пострадать.

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