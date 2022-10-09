Чистый джип – позор хозяину: в Киеве провели "Кубок ВСУ" для внедорожников

В Киеве провели "Кубок ВСУ" для внедорожников, багги и квадроциклов, говорится в ТСН.

Всего в заездах приняло участие около 80 команд. На собранные от соревнования средства организаторы купили автомобиль для военных и сразу его передали одной из частей.

Из десятков дорогостоящих тачек с большими двигателями особенно выделяется одна – самодельная, с мотором от мотоблока. Юрий склепал агрегат для рыбалки и поездок за грибами, а затем начал ездить на соревнования. "Да там ее обзывают и черепахой и бензопилой, потому что двигатель вроде как от нее, газонокосилкой, как угодно обзывают", — смеется владелец.

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Этот спорт точно не для щеголей, в течение гонки в грязи – автомобили, пилоты, штурманы. "Даже есть поговорка – чистый джип – позор хозяину. Это лечебная грязь", – смеются участники.

На прохождение каждого участка дается ограниченное количество времени, и случается, что его не хватает, чтобы доехать до финиша. Однако все монстр-кары вовсе не главные автомобили гонки, а главная – в камуфляже. Его приобрели для армейцев на собранные состязания средства.

"Выбирали, чтобы она была 4х4, чтобы она была дизельная, не прихотливая к топливу, которое применяют военные, ну и надежная, хорошая в техническом плане, чтобы была", — объясняют организаторы.

И хотя каждый спортсмен пытается добиться лучше других результата, но все, как один, мечтают о другой победе — над врагом на поле боя. "Хочется пожелать победу сначала, а спорт, то такое, то потом. Еще поездим, сразимся, главное – победа, чтобы люди не умирали, чтобы все хорошо было", — говорит участник заезда.

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