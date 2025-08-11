Читала книгу, когда случился "прилет": женщина рассказала, как она чудом выжила во время обстрела РФ

Последствия обстрела / © ТСН

Реклама

Раненую женщину из города Родинское на Донетчине спасли после обстрела неравнодушные, а впоследствии и медики в Днепре. Следом за ней с разбитой рукой доставили железнодорожника из Славянска, который тоже попал под обстрел.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ольги Павловской.

Россияне ударили КАБами по Краматорску и Славянску 22 июля. Тогда погиб десятилетний мальчик, а двенадцать взрослых получили ранения. Среди них — и Сергей. С разбитой рукой его доставили в Днепр.

Реклама

Железнодорожник Сергей рассказывает, что именно ждал коллегу, чтобы подвезти на работу, когда попал под вражеский удар.

Людмила чудом выжила в городе Родинское, когда оккупанты двумя ударами просто уничтожили многоквартирную двухэтажку.

«Сидела, как раз книгу читала. Шесть утра. Чтобы отвлечься от всего этого», — говорит женщина.

Квартира со второго этажа вместе с крышей упала прямо на нее, вспоминает Людмила. Огромная балка заблокировала ноги. От гибели спасла сумка с консервами — придержала плиту.

Реклама

В многоквартирном доме она осталась одна. Все соседи уехали. Вспоминает: кричала из-под завалов, чтобы ее кто-нибудь услышал. Женщину, наконец, вручную откопали и доставили к медикам.

«Вовремя получили. Если бы еще час — и ног бы не было. Тяжелые операции на ногах. Мы надеемся, что она будет ходить, но ехать некуда», — говорит врач.

От дома не осталось ничего. Работала всю жизнь на шахтах, рассказывает Людмила. Из всего магазина — платье, которое было на нем во время удара. Но больше волнуется за кота Масика, оставшегося на руинах.

Медики утешают: женщина сможет встать на ноги. Сложные операции впереди и у Сергея, главное, чтобы рука смогла двигаться. Человек хочет как можно быстрее вернуться в Славянск. Там его ждет мать и бабушка.

Реклама

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН 13:00 новости 11 августа. Лидеры ЕС зашевелились! Саммит на Аляске не на шутку взволновал!