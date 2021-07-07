Членство Украины в ЕС и НАТО: президент Литвы рассказал, каких заверений ожидает международное сообщество

По его словам, Украине нужны четкие планы для того, чтобы продвигаться вперед.

Украина нуждается в антикоррупционных реформах и четких, убедительных планах для будущего членства в ЕС и НАТО — заявил президент Литвы после встречи с Владимиром Зеленским в Вильнюсе. Обсуждать необходимые Украины изменения в Литву съехались представители ЕС, Североатлантического альянса, международных организаций и бизнес-сообщества.

Об этом 7 июля говорится в сюжете ТСН.19: 30.

Впрочем, Владимир Зеленский — признавая необходимость реформ, заявил, что Украине в ЕС не все рады. Называть конкретные государства украинский президент не стал, зато призвал мир брать с некоторых новых украинских законов пример.

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"Украине нужны четкие планы для того, чтобы продвигаться вперед, а международное сообщество ожидает заверений в том, что последовательный процесс реформ в Украине продолжится", — сказал Гитанас Науседа.

"Есть страны, которые до сих пор сомневаются в членстве Украины в ЕС и в НАТО. Мы движемся не только благодаря поддержке или толканию, а, прежде всего, для себя", — отметил Зеленский.

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