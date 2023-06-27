Членство Украины в НАТО: решение не принято в Вашингтоне и Берлине — источник

Собеседник ТСН.ua назвал три составляющих, которые важны для того, чтобы Украина стала членом НАТО.

В Украине введено около 15% стандартов НАТО, но принятие в Альянс остается открытым вопросом.

Об этом сообщил информированный источник ТСН.ua в правительстве.

"Если возвращаться к перспективе стать членом НАТО, то можно сказать, что определенное количество стандартов НАТО, которые нужно принять на вооружение — это действительно не является решающим фактором в том, быть или не быть. Это миф. У других стран средний показатель — 31% -32% стандартов НАТО и где-то до 40%-42% нормативных актов. Есть страны, у которых 2%. У нас около 15%. То есть это означает, что не имеет значения, сколько введено стандартов, чтобы стать членом НАТО", — отмечает наш собеседник.

Также читайте Есть все основания для политического приглашения Украины в НАТО - Зеленский

По словам собеседника ТСН.ua, есть три составляющих, которые важны для того, чтобы страна стала членом НАТО.

"Есть три составляющих, которые действительно важны для того, чтобы страна стала членом Альянса: наличие гражданско-демократического контроля за вооруженными силами. Второе – это понятность, прозрачность, отчетность, ответственность по всем процедурам. А также способность их, натовской, индустрии зайти на наш рынок. Поскольку мы сегодня точно потребляем и будем использовать их вооружение, значит, их индустрия заинтересована продолжать производить как для нас, так и для них. И третье – это совместное планирование операций", – сообщил источник в украинском правительстве.

И добавило: "По выступлениям, по вопросам ситуация очень сильно изменилась в нашу пользу. Большинство стран убеждены, что мы должны быть за столом на равных. Но окончательное решение не принято в двух столицах – Вашингтоне и Берлине. Украине нужен четкий сигнал – нас видят членом НАТО или нет. Мы его ожидаем".

Саммит НАТО в Вильнюсе

Читайте также: