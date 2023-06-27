Членство Украины в НАТО: решение не принято в Вашингтоне и Берлине — источник

Собеседник ТСН.ua назвал три составляющих, которые важны для того, чтобы Украина стала членом НАТО.
В Украине введено около 15% стандартов НАТО, но принятие в Альянс остается открытым вопросом.
Об этом сообщил информированный источник ТСН.ua в правительстве.
"Если возвращаться к перспективе стать членом НАТО, то можно сказать, что определенное количество стандартов НАТО, которые нужно принять на вооружение — это действительно не является решающим фактором в том, быть или не быть. Это миф. У других стран средний показатель — 31% -32% стандартов НАТО и где-то до 40%-42% нормативных актов. Есть страны, у которых 2%. У нас около 15%. То есть это означает, что не имеет значения, сколько введено стандартов, чтобы стать членом НАТО", — отмечает наш собеседник.
По словам собеседника ТСН.ua, есть три составляющих, которые важны для того, чтобы страна стала членом НАТО.
"Есть три составляющих, которые действительно важны для того, чтобы страна стала членом Альянса: наличие гражданско-демократического контроля за вооруженными силами. Второе – это понятность, прозрачность, отчетность, ответственность по всем процедурам. А также способность их, натовской, индустрии зайти на наш рынок. Поскольку мы сегодня точно потребляем и будем использовать их вооружение, значит, их индустрия заинтересована продолжать производить как для нас, так и для них. И третье – это совместное планирование операций", – сообщил источник в украинском правительстве.
И добавило: "По выступлениям, по вопросам ситуация очень сильно изменилась в нашу пользу. Большинство стран убеждены, что мы должны быть за столом на равных. Но окончательное решение не принято в двух столицах – Вашингтоне и Берлине. Украине нужен четкий сигнал – нас видят членом НАТО или нет. Мы его ожидаем".
Саммит НАТО в Вильнюсе
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