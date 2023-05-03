Членство в ЕС и НАТО, зерновая блокада и трибунал для Путина: интервью с Игорем Жовквой

Об этом во вторник, 2 мая, написало немецкое издание DPA. На это сразу же отреагировал украинский МИД. По словам спикера Олега Николенко, авторы таких материалов обычно ссылаются на анонимные источники, которые пытаются ослабить международную поддержку Украины и подвергнуть сомнению украинский курс на членство в НАТО.

Напомним, что на Бухарестском саммите НАТО, на который ссылается немецкое агентство, под давлением ядерных угроз Путина, еще 15 лет назад утверждавшего, что Украина – это не государство, которое не должно существовать, Франция и Германия заблокировали предоставление Украине и Грузии ПДЧ. Еще после нападения России на Грузию в августе 2008 года было ясно, что решение Бухарестского саммита – это ошибка. Но, очевидно, даже сейчас, на втором году полномасштабной войны России против Украины, откровенных зверств и геноцида украинского народа, Запад не хочет проявить политическую волю и взять на себя ответственность.

Осенью прошлого года Украина подала заявку на членство в НАТО. Но мы до сих пор не получили ответа. Наверное, то или иное решение или намек будет закреплен в декларации Вильнюсского саммита Альянса. Но действительно прорывных решений ждать не стоит. Против них выступают именно США, опасаясь прямого столкновения НАТО с Россией. И это ловушка, ведь, говоря, что Украина станет членом Альянса только после окончания войны, – это приглашение для Путина продолжать военные действия бесконечно долго.

О том, как не попасть в эту ловушку, отличается ли наше продвижение в ЕС от процесса вступления в НАТО, как закрыть для России двойной импорт, с помощью которого Москва получает западные технологии для производства ракет, и имеет ли кто-то вообще влияние на Путина, в том числе и Си Цзиньпин, ТСН.ua расспросил у замглавы Офиса президента Украины Игоря Жовквы.

– Мы с вами говорим в день (1 мая – ред.), когда Россия совершила очередной массированный ракетный удар по Украине. Мы видели, что произошло в Павлограде, слышали объяснения спикеров командования Воздушных сил ВСУ. Исследования фрагментов этих ракет свидетельствуют о том, что Россия их выработала осенью. То есть с помощью двойного импорта или еще как-то Москва получает западные комплектующие для производства этих ракет. Как мы с этим боремся? Потому что проблема не нова. США знают об этом и работают в этом направлении, но как-то медленно. Мы знаем, что в месяц Россия может производить от 80 ракет, и это много.

– Да, это много. По информации, которую имеют наши военные, это, к сожалению, действительно те ракеты, которые были произведены в последнее время, и они имеют компоненты иностранного происхождения. Это, кстати, не только из информации из США, но и некоторых европейских стран. Здесь только один способ, как с этим бороться. И это нужно делать еще более интенсивно. Это санкции со стороны стран, которые вы назвали. США как раз выступают достаточно активно в вопросе введения санкций. В отличие от других наших партнеров по ЕС. Речь идет о так называемых санкциях в отношении технологий двойного использования (dual-use technology). Чтобы подобные санкции включались, мы работаем в каждом пакете. К сожалению, недостаточно быстро и эффективно реагируют наши европейские партнеры, поэтому и происходит то, что происходит.

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Я вспоминаю визит госпожи президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен в Киев 2 февраля (со всеми еврокомиссарами – ред.). Руководитель Офиса и я встречались с кабинетом госпожи президентки, где, собственно, давали примеры тех нарушений, которые Россия до сих пор совершает; и в вопросе получения Россией этих технологий, производимых европейскими странами, а Россия соответствующим образом их использует; и свидетельства о нарушении других санкций или о секторах, которые еще не подпали под санкции. Поэтому выход очень прост. Вот сейчас должен готовиться 11 пакет санкций ЕС. Туда обязательно должны быть следующие санкции в отношении: запрета экспорта в Россию странами ЕС двойных технологий; санкции в отношении ядерного сектора РФ, включая "Росатом" и персональные санкции против руководства "Росатома"; санкции против русских пропагандистов. Вот над этим мы будем упорно работать.

– А мы понимаем, через какие страны Россия получает эти комплектующие?

– Мы понимаем. Вся информация есть у наших спецслужб. И они, безусловно, делятся этой информацией со своими коллегами. Информация есть у всех на столах. Поэтому важно принять соответствующие политические решения.

– Была очень бурная реакция российского политического руководства, этих военных преступников по предложению США запретить весь экспорт в Россию. Насколько мы здесь далеко зашли? Потому что мы видели, как эта информация появилась в прессе, а потом все как-то затихло.

- Мы должны использовать по-максимуму те рычаги, которые есть. На сегодняшний день очевидно применения наполовину таких средств или мер уже недостаточно. Я помню, как в начале широкомасштабной войны президент говорил, что санкции должны быть не только действенными, но и мгновенными. К сожалению, возможно, не всегда так происходит в силу разных причин, в силу того, что иногда те или иные санкции имеют отлагательный период, какие-то исключения и т.д. С этим также следует бороться на уровне мышления тех стран, которые применяют такие санкции. Если ты применяешь санкции, ты должен получить как можно более быстрый эффект. Это основная цель. Потому что каждый доллар, каждое евро, которое Россия получает, торгуя с той или иной страной, идет на ракеты, новое артиллерийское вооружение, танки, которыми Россия продолжает убивать украинцев.

- Понимаю, что, возможно, этот вопрос не к вам, потому что зерновой договор с нашей стороны подписывал Кубраков. Но мы видим действия, которые сейчас совершает РФ. Это фактическая блокада. И они ставят под вопрос дальнейшее функционирование зерновой сделки, выдвигая новые требования: запущение аммиакопровода, подключение некоторых их банков к SWIFT, страхование их судов и т.д. Мы понимаем, что выполнять их требования никто не собирается. Так какая тогда судьба ждет зерновое соглашение?

– Конечно, это российская тактика шантажа. Вы знаете, что происходит нагнетание риторики перед каждым сроком продления зерновых соглашений. Вспомните, такое было и перед самым заключением этого зернового соглашения, и перед первым его продлением, и сейчас. Поэтому полагаемся на тех, с кем Украина заключила соглашение. Ведь Украина не заключала соглашение с РФ. Украина заключила соглашение с ООН и Турцией Поэтому мы уверены в помощи наших партнеров, и уверены в их готовности в хорошем смысле слова давить на Россию, чтобы это соглашение было продлено, ведь оно нужно всему миру. Она нужна тем беднейшим странам, которые получат украинское зерно. Она, безусловно, нужна Украине, нашим партнерам по ЕС, которые таким образом обеспечивают безопасность всего мира. Поэтому давайте еще немного подождем. Но я уверен, что соглашение и дальше должно и будет работать.

– Давайте переключимся на тему НАТО. Все уже однажды забыли об этом сейчас, а зря. Первый после начала полномасштабной войны действительно знаковый и исторический визит генсека НАТО Йенса Столтенберга в Киев, когда он сказал такую фразу: Украина должна стать членом НАТО, и это поддерживают все страны-члены Альянса. Тем не менее, есть ли политическая воля всех стран-членов блока на этот счет?

– Если формально подходить к этому, то такая политическая воля даже закреплена в известном решении. Не хочется, если честно, в очередной раз его повторять, потому что это уже стало мантрой. В решении Бухарестского саммита НАТО в 2008 году записано, что Украина станет членом НАТО. С тех пор, правда, несколько прибавилось количество стран-членов НАТО, но как минимум не уменьшилось. Поэтому да, такое решение еще тогда было принято. Просто тогда НАТО, к сожалению, или отдельные государства-члены НАТО, не решились принять следующее решение – сразу предоставить Украине ПДЧ. Это ошибка. И это надо признавать нашим партнерам, что тогда была допущена ошибка, которая, очевидно, имела последствия те агрессии, которые позже произошли против отдельных стран, в том числе и Украины.

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Поэтому сегодня нам приятно было услышать эти слова генсека НАТО, сказанные им в Киеве. Это действительно пустые слова, ведь генсек НАТО общается с руководством каждого члена НАТО. И очень символично, что после визита в Киев (действительно, как вы говорите, впервые за время широкомасштабной войны этот визит был совершен) он поехал на встречу в формате "Рамштайн". И там было также соответственно обращение к министрам обороны стран-участниц "Рамштайна", где говорил о соответствующих потребностях Украины, в том числе в плане вооружения. Но и говорил и о важных политических вещах, общался с министрами обороны стран-участниц НАТО. Поэтому мы можем лишь поздравить его слова и сказать, что его роль в подготовке Вильнюсского саммита наряду с ролью лидеров государств-членов достаточно весома.

- Я не могу не спросить о Венгрии, потому что это заявление о членстве Украины в НАТО у себя в Twitter перепостил Виктор Орбан, дописав "что?". На днях мы увидели заочную перепалку. Президент Зеленский сделал заявление о Венгрии и НАТО, на что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна заплатила "слишком высокую цену" за войну в Украине. Как решать проблему Венгрии? Или это головная боль ЕС и НАТО, а не Украины?

– Смотрите, все очень просто. В очередной раз не хочется комментировать довольно недипломатические слова и премьер-министра, и министра иностранных дел Венгрии. Я скажу очень просто: президент Украины имеет непосредственное общение, например с премьер-министром Венгрии, когда нет камер, очень часто слышит совсем другие слова. Вот вам и ответ на вопросы. Вы знаете, что в свое время Венгрия ввела так называемый запрет на проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО на уровне выше посла. Что произошло буквально месяц назад? Состоялось заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне министров иностранных дел. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принимал в нем непосредственное непосредственное участие. И, несмотря на громкую риторику, которую те же лица, о которых вы говорите, высказывали, результативное заседание состоялось, нашли процедуру, как можно провести это заседание. И вы знаете, что-то мне подсказывает, что это не последнее заседание Комиссии Украина-НАТО на самом высоком уровне.

- Будем надеяться. Вы абсолютно правы. КУН была разблокирована после шести лет блокировки Венгрией. Потому это действительно для нас очень важно. Но у нас сейчас вокруг НАТО и гарантий безопасности развернулся следующий дискурс. Во-первых, европейские и западные лидеры, говоря о членстве Украины в НАТО, говорят, что это будет возможно только после окончания войны. Однако не является ли это ловушкой для нас и одновременно прямым приглашением для Путина продолжать эту войну в том или ином формате бесконечно долго, не позволяя таким образом Украине стать членом Альянса.

– Все очень просто. 30 сентября прошлого года президент Украины и другие представители руководства Украины подали заявку генсеку НАТО о желании Украины вступить в НАТО. На эту заявку следует получить реакцию. Вильнюсский саммит – это лучшая возможность получить такую реакцию на заявку президента Украины. Об этой заявке знает каждый лидер государства-члена НАТО. Генсек НАТО выполнил свои функции – он распространил эту заявку среди государств-членов НАТО, среди ее руководства. Итак, 11-12 июля в Вильнюсе мы будем ждать официальной реакции на эту заявку. Безусловно, реакция может быть разной. Сейчас мы работаем над тем, какие формы реакции НАТО могли бы быть на эту заявку. Самым плохим вариантом, который, я уверен, не произойдет, был бы вариант, когда эта заявка останется без рассмотрения. Действительно, иногда звучат такие мысли, что окончательное вступление Украины в НАТО, может, имеет, лучше бы произошло после окончания войны.

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Кстати, это не позиция всех государств-членов Североатлантического союза. Государства-соседи и страны Балтии говорят о том, что на заявку нужно реагировать уже сегодня, и, например, начинать процедуру приглашения до вступления уже на саммите НАТО в Вильнюсе. Посмотрим, каким будет решение НАТО, которое должно быть консенсусным. Но действительно очень важно, что до момента вступления Украины в НАТО, до момента официального вступления, когда последний парламент ратифицирует протокол о вступлении, этот период, который наиболее опасный, когда тебе пообещали вступление в НАТО, но ты еще не член, на этот период мы должны получить гарантии безопасности.

Такие же, как получила Финляндия и Швеция, когда они подали заявку в мае прошлого года, получили приглашение к вступлению в июне прошлого года на Мадридском саммите. И в течение всего этого периода, до того как Финляндия не вступила в НАТО месяц назад, или Швеция скоро вступит, они четко понимали, что они являются составляющими безопасности Альянса. И не дай Бог, если что-то произойдет, будет угроза их безопасности, альянс будет реагировать теми или иными средствами. Это не статья 5 (о коллективной обороне – ред.). Также мы понимаем, что статья 5 не может быть распространена в отношении Украины до момента ее формального вступления. Но все, что иное, кроме статьи 5, это мы трактуем как гарантии безопасности, и мы имеем полное право на их получение уже сегодня, уже во время саммита в Вильнюсе.

- Проходя мимо ступени ПДЧ, правильно?

- Миновая ступеньку ПДЧ, потому что она на сегодняшний день абсолютно лишняя. Опять же, Финляндия, уже вступившая в НАТО, а Швеция еще вступает, сделали это без ПДЧ. Мы действительно имели Годовые национальные программы Украина-НАТО, которые без этого зонтика ПДЧ, но фактически были ПДЧ по своему содержанию. Это также были те же реформы, которые нам необходимо осуществить. К слову, политические и юридические реформы мы сейчас проходим в контексте вступления в ЕС. Что касается так называемой взаимосовместимости, извините, но мы ее сегодня проходим на поле боя, и наши ВС, наши другие компоненты сектора безопасности получают ее, воюя точно не со второй сильнейшей армией в мире, но точно не с самой слабой, осваивая и используя новые образцы западной. оружия, иногда даже более эффективно, чем сами ВС этих государств-членов НАТО. Потому вот вам и ответ на вопрос. ПДЧ нам не нужно. Нам не нужны никакие другие уклонения от этой цели. И гарантии безопасности, которые мы просим, это никоим образом не отложение вопроса вступления, не отклонение в сторону, не какой-то эрзац. Это то, что нужно нам к победе, для победы, во время победы и после победы, до момента нашего вступления в Альянс.

- По ЕС все так или иначе ожидают, что мы начнем официальные переговоры о вступлении до конца этого года. На это действительно очень большие шансы. Но, опять же, относительно фактического вступления Украины в ЕС, существуют ли здесь такие же дискуссии среди стран-членов ЕС, что это будет возможно только после окончания войны? Или, наконец, есть политическая воля нас взять в европейскую семью еще до этого?

– Процесс вступления в ЕС существенно отличается от процесса вступления в НАТО. Он длительнее во времени. Ну, например, Соглашение о присоединении страны к ЕС состоит из 35 глав. Каждая из этих глав требует отдельных переговоров, отдельных переговорных делегаций. Каждая из этих глав должна быть открыта единодушным решением, закрыта единодушным решением. И, опять же, полностью документ закрывается, только когда успешно закрыты все главы. Это очень длительный процесс, впрочем, страны проходили по-разному. Поэтому в этом году наша основная цель – получить решение о начале переговоров о вступлении. У нас есть отличные шансы для этого. Мы с достаточно высокими темпами выполняем семь рекомендаций, предоставленных нам Еврокомиссия после того, как мы получили статус страны-кандидата. Вы о них не раз слышали. Не будем сейчас вдаваться в детали. Но в принципе большинство критериев у нас выполнено. Это даже не наша оценка. Это оценка президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

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Все необходимое законодательство или почти все принято. Есть определенные, скажем так, дискуссии с отдельными структурами, такими как Венецианская комиссия, о возможности внесения определенных точечных изменений в это законодательство. Поэтому где-то ориентировочно в конце мая — начале июня будет промежуточная оценка нашего прогресса со стороны Еврокомиссии. В октябре будет финальная оценка вместе с другими странами-кандидатами, ведь Украина — не единственная страна-кандидат к членству в ЕС. И есть все основания надеяться, что после этой безусловно положительной оценки в октябре, до конца этого года на заседании Европейского Совета у нас будет единодушное решение стран-членов ЕС о начале переговоров о вступлении. Вспомните, сколько дискуссий было по поводу нашего кандидатства. Сколько человек не верили в то, что мы получим статус кандидата. Не только среди наших партнеров, но и в Украине, к сожалению, не все верили, делали псевдоэкспертные прогнозы. На сегодняшний день уже почти год мы не только успешно идем к следующему этапу, но и точно его получим.

– Да, я помню, заявку на вступление в ЕС мы подавали 28 февраля, – на четвертый день полномасштабного вторжения. И тогда у нас вообще никто не верил, не верил в то, что Киев устоит.

– Верил президент, верила команда президента, верили украинцы. Те, которые сражались на поле боя и продолжают это делать. Верили те украинцы, которые вынуждены были покинуть свои дома. Но, конечно, все мы хотим жить в европейском государстве. Не в новой империи или "СССР-2.0", а в европейской семье. И мы это точно получим.

– Ну, я имела в виду, что не верили именно наши западные союзники и партнеры. Кстати, уже полгода они повторяют, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько это будет нужно. Однако, по-моему, это очень такое размытое понятие. И пора уже переходить от "мы будем поддерживать Украину столько, сколько это будет нужно" к "мы будем поддерживать Украину так быстро и в тех объемах, как это потребуется". В этом контексте есть истребители F-16 и дальнобойные возможности, те же ATACAMS. Почему нам их не дают?

- Причины могут быть разные. И не только относительно двух типов вооружения, которые вы назвали. Нам не менее нужны, например, системы ПВО дальнего радиуса действия. Помните, мы вообще начинали без западной системы ПВО. Затем мы получили ПВО короткого радиуса действия. Сейчас, по той информации, которая поступает от наших военных, у нас есть ПВО более высшего класса — среднего радиуса действия. Так же и в отношении тех видов вооружения, о которых вы спрашиваете. Когда-то не было речи даже о получении артиллерии. Сегодня у нас есть западная артиллерия, западная ПВО, западные танки, западная бронетехника. И у нас точно будут западные самолеты.

Проблема только в одном: чтобы получить западные самолеты, нужно научиться их пилотировать. Советская техника, на которой сегодня работают наши лучшие асы, все равно отличается, даже не управлением, а управлением ведения огня на тех образцах авиационной техники, о которых мы говорим. Это, кстати, не только F-16. В Европе много хороших образцов, которые могли бы использоваться нашими ВС. Я говорю о шведском Gripen, французском Rafale, европейском Typhoon и так далее. Поэтому очень важно начать с обучения наших пилотов. Мы находимся близко к тому, чтобы начать на практике обучение наших пилотов. И я уверен, что так же, как по обучению на образцах ПВО, западным танкам, западной бронетехнике, они гораздо быстрее закончат это обучение, вернутся в Украину, а к этому времени там уже будут западные самолеты.

– Хорошо, спрошу прямо. Так или иначе в этих системах вооружений в дискурсе звучат два момента. Первый — это то, что, возможно, Запад, особенно США, таким образом тестируют возможный предел эскалации со стороны РФ, чтобы не допустить Третью мировую, прямое столкновение США с Россией или НАТО с Россией. Второй – это, чтобы мы не били по территории РФ.

- На первый вопрос я вам повторю только слова президента, что гораздо дешевле и рациональнее сейчас будет предоставить нам оружие, чем потом страдать от Третьей мировой. Все очень просто. Относительно территории России, Украина никогда не направляла свои военные средства на территорию РФ. Относительно оккупированных РФ территорий Украины, так, наши военные работают по этим территориям, безусловно выполняя то руководство, о котором говорит президент, — об освобождении всех украинских территорий по состоянию на 24 августа 1991 года. И здесь никаких альтернатив быть не может. Мы должны освободить абсолютно каждый метр, каждый сантиметр украинской территории на момент обретения независимости.

- Хочу еще спросить о "мирных" переговорах. Папа Римский ездит, как оказалось, с некой секретной миротворческой миссией. До этого был президент Бразилии. Правда, потом он забрал свои слова обратно. В конце концов, за закрытыми дверями среди наших западных партнеров возникает тема о переговорах, как приоритет, например, по освобождению всех наших территорий, в частности Крыма? Потому что в информационном плане можно сказать, что России удалось создать из Крыма нечто особенное, что, например, за Крым Путин едва ли не ядерное оружие использует, поэтому давайте мы не будем раздражать Россию, а сядем и поговорим о Крыме.

- Мне как должностному лицу, присутствующему на абсолютном большинстве переговоров президента Украины по его визави, ни разу не приходилось слышать никаких намеков или полунамеков мол, а давайте какую-то часть суверенной территории Украины оставим на переговоры. Возможно, есть какие-то высказывания в прессе, какие-то неуместные комментарии. Хочется напомнить о "формуле мира" президента Украины, который достаточно четко в 10 пунктах изложил те условия и меры, которые должны предшествовать переговорам с РФ. Но переговорам с одной целью – фиксирование условий победы Украины. Так вот, один из пунктов, который должен предшествовать таким переговорам – это выведение российских войск со всей территории Украины. Точка. Это пункт шестой "формулы мира". Там же есть пункты о необходимости лишения России инструментов агрессии в других сферах, будь то продовольственная безопасность в целом, о которой вы уже сегодня упоминали, будь то шантаж всего мира ядерным оружием или захват крупнейшей в Европе АЭС, или нарушение абсолютно всех принципов устава ООН, или экологическая катастрофа, вызванная Россией, и т.д.

Вот эти мероприятия являются необходимым условием проведения каких-либо возможных переговоров, с участием всех наших партнеров, с Россией об условиях победы Украины и о том, каким образом мир не может быть нарушен. Поэтому президент Украины и говорит с каждым своим партнером не только о том, что страны должны разделить между собой ответственность за тот или иной пункт "формулы мира", но и о том, что необходимо провести саммит по "формуле мира", мы его называем " саммит "Формулы мира" президента Зеленского, где четко обсудить порядок действий, которые должны совершить наши партнеры, чтобы по результатам этих действий по лишению России инструментов агрессии, сесть за стол переговоров вместе с Украиной и гарантировать, что Россия больше никогда не сможет диктовать свои условия в любых переговорах.

– А известно, когда может быть такой саммит? Потому что мы помним, что он должен был состояться на площадке ООН. Но этого не вышло.

- На сегодняшний день площадка ООН не является единственной альтернативой для проведения подобного саммита.

– Лидер правящей партии Польши "Право и Справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что, к сожалению, война может завершиться не окончательным урегулированием, а определенным компромиссом, что будет означать ее повторение в будущем. Это из-за отсутствия у Запада стратегии окончательной победы Украины над ядерной страной, какова Россия?

– Стратегия Запада есть. Это всесторонняя помощь Украине в нескольких компонентах. Это прежде всего оружие, оружие и еще раз оружие. Каждое западное государство знает, имеет четкий перечень того, в чем нуждается Украина от этой страны, не больше и не меньше. Второй компонент – это финансовая поддержка Украины. И здесь мы получаем поддержку от наших американских партнеров и других стран, ЕС, знаете о благоприятных отношениях с МВФ. И третий, если вы говорите о ядерном компоненте, президент неоднократно говорил, почему официальные государства ядерного клуба не должны разрешать одной ядерной стране – не единой, а одной – диктовать условия другим странам. Об этом, кстати, президент Украины говорил и в своем телефонном разговоре с Си Цзиньпином. Он говорил, если вы высказываете мнение о необходимости обеспечения ядерной безопасности всего мира, нужно, чтобы Китай сказал свое веское слово и не позволял России шантажировать весь мир применением ядерного оружия. Опять же это первый пункт "формулы мира" президента Зеленского — обеспечение ядерной и радиационной безопасности. ядерной, когда речь идет о ядерном оружии; и о так называемом мирном атоме, когда речь идет о недопустимости блокировки работы любой АЭС.

- Я тогда у вас быстренько спрошу о Китае. Действительно ли, по вашему мнению, Китай имеет такое влияние на Россию и Путина?

– Мне кажется, что Си Цзиньпин – это тот лидер, которого глава государства-агрессора может послушать.

- В конце марта вы встретились с представителями иностранных посольств по спасению депортированных Россией украинских детей. Мы видели ответную резолюцию ПАСЕ, принятую на весенней сессии. Мы видели решение Международного уголовного суда об ордере на арест Путина как раз по этому делу. Какие перспективы вернуть наших детей? Мы, кстати, видели, как официальные российские лица комментируют эту тему, российская пропаганда включилась. Время от времени они, кстати, постятся новости, будто возвращающие украинских детей. Что они так забегали?

– Вы знаете, не просто те события, о которых вы говорите, произошли. И ордер МКС на арест Путина именно из-за депортации детей. Вы понимаете, что для вынесения такого юридического акта требовались соответствующие доказательства. Так же и резолюция ПАСЕ. Работала наша делегация, работали украинские дипломаты над тем, чтобы предоставить необходимые доказательства этому важному органу, который принял резолюцию. У нас есть ряд плодотворных переговоров с нашими партнерами, отдельными государствами-членами. К сожалению, международные институты в том состоянии, в котором они существуют сейчас, немного могут сделать в вопросе возвращения депортированных украинских детей с российской территории. Я лично говорил с несколькими уполномоченными лицами ООН, другими структурами. К сожалению, ситуация не меняется к лучшему.

Поэтому приходится обращаться к отдельным государствам. Сейчас Киев формирует так называемый пул друзей Украины по вопросу депортации детей. Кстати, этот вопрос президент Украины поднимал в разговоре с господином Си Цзиньпином. Он просил Китай присоединиться к вопросу возвращения депортированных украинских детей с территории России домой в Украину. Относительно риторики РФ о якобы возвращении детей, по моей информации, это очень небольшое количество, и то не благодаря доброй воле РФ. Мы же помним эту риторику «доброй воли», когда они сначала делают что-то безобразное, а потом вынуждены играть назад или бежать, как это было с освобождением украинской территории, подавая это как «жест доброй воли». Поэтому здесь точно не жест доброй воли. А что нужно делать Украине и ее партнерам в мире? Удваивать, утраивать усилия по немедленному возвращению этих детей или хотя бы установлению их мест пребывания. Мы не знаем никакой информации о большинстве этих детей. А цифры депортированных, официальные и неофициальные, к сожалению, достаточно высоки. И, к сожалению, эти процессы будут продолжаться, пока Россия продолжает оккупировать часть украинской территории.

- Увидим ли мы высшее российское политическое и военное руководство на скамье подсудимых и трибунал? Потому что мы знаем, что G7 выступает за так называемый гибридный трибунал, для чего нам нужно вообще изменять Конституцию. Мы, конечно, настаиваем на формате международного трибунала, что логично.

– Безусловно увидим. Для этого мы настаиваем на том формате, о котором вы сказали. Ведь именно полноценный международный трибунал adhoc сможет привести высшее руководство РФ, включая лидера этого государства, к наказанию за самое ужасное преступление – преступление агрессии. Мы над этим работаем. Вы видите, что растет количество членов руководящей группы, которые присоединяются к позиции о необходимости такого трибунала. Да, продолжаются дискуссии, в том числе среди некоторых членов этой группы, относительно формата такого трибунала. Но президент очень четкий в своей позиции. Вы будете видеть буквально уже в ближайшие дни те мероприятия, которые лично будет иметь президент, чтобы мир принял именно формат международного трибунала, полноценного в отношении высших преступников государства-агрессора.

- И напоследок хочу спросить о ситуации с экспортом нашего зерна именно в страны-соседи. Не совсем ясна с этим сложилась ситуация. С одной стороны, там и политика есть, потому что на носу выборы в Польше и Словакии. С другой стороны, Еврокомиссия заявила, что достигла большого "компромисса" с пятью странами-соседями Украины по факту запрета импорта в эти страны нашей с/х продукции. Вдобавок, Польша там хочет расследование провести. Что происходит?

– Все очень просто. Когда что-то непонятно, нужно читать закон. Есть право ЕС, есть соответствующие соглашения, заключаемые ЕС, есть Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, частью которого является зона углубленной и всеобъемлющей свободной торговли. А есть еще такой документ, как автономные торговые преференции, заключенные 4 июня прошлого года, в соответствии с которыми обнуляются пошлины, тарифы на любую украинскую продукцию в страны-члены ЕС. И есть другая норма, говорящая, что государства-члены ЕС в вопросе торговли не имеют национальной компетенции. Вся компетенция переходит в Брюссель. Поэтому, если речь могла идти о каких-то запретах, эмбарго, ограничениях, Варшава совершила противоправно. Она просто нарушила соответствующие нормы права ЕС. Да, вы правильно говорите об определенных политических аспектах. Мы можем говорить о моральных аспектах или скорее аморальных аспектах, ведь этот вопрос поднимался, например, во время визита президента Украины в Варшаву 5 апреля, в том числе на встрече с премьером Моравецким. Были определенные заверения и варианты решения вопроса, скажем так, проговоренные частичного роста украинского экспорта, было обещано, что будут предприняты определенные действия. А через 10 дней мы получили сугубо политическое решение Польши.

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К сожалению, действительно Еврокомиссия определенным образом подыграла на каком-то этапе этим желаниям. Вы правильно говорите о торговых расследованиях. Если у того или иного государства ЕС, Польши или любого другого государства были претензии к якобы росту украинского экспорта, следовало бы начать так называемое торговое расследование. Бизнесы этого государства должны предоставить свои аргументы. Такие бизнесы должны производить не менее половины обжалуемой продукции. Украинский бизнес должен в ответ представить свою позицию. И если проходит весь этот процесс, только Брюссель, только Еврокомиссия имеет право теоретически налагать определенные ограничения, еще раз подчеркиваю, по результатам этого расследования.

Но, опять же, возвращаясь к букве закона, таких ограничений, таких эмбарго, таких односторонних, сиюминутных и мгновенных вещей быть не может. Сейчас это свелось к 4 позициям. Польша, проведя очевидно консультации с Еврокомиссией, пообещала упразднить свое национальное эмбарго. В то время и минуту, на которую мы с вами говорим, пока такого решения Польша не приняла. Поэтому дождемся нормирования этой ситуации Польшей, прежде всего руководством правительства Польши. Потому что у Украины и Польши прекрасные и дружеские отношения. Польский народ поддержал украинский народ во времена широкомасштабной агрессии, помогает украинцам, у наших президентов прекрасные отношения. К сожалению правительство повело не совсем юридически правильно. Поэтому ждем, пока правительство Польши отменит безосновательные решения. А после этого Украина будет говорить по этим вопросам исключительно с Брюсселем, как это предусмотрено соответствующими соглашениями. Хотя, еще раз, вы совершенно правы, не должно применяться ни одного эмбарго, ни одного запрета на экспорт ни одного украинского товара на территорию государств-членов ЕС.