Членство в ЕС, переговоры Украины и РФ и ситуация на фронте: главные заявления Зеленского после встречи с канцлером Австрии

Членство в ЕС, переговоры Украины и РФ и ситуация на фронте: главные заявления Зеленского после встречи с канцлером Австрии

Среди вопросов обсудили поддержку Украины на пути к членству в ЕС, усиление санкционного давления на Россию для прекращения войны, ситуацию в восточных и южных районах Украины.

В субботу, 9 апреля, с визитом солидарности в Украину прибыл канцлер Австрии Карл Негаммер. Европейский политик встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским.

ТСН.ua собрал главные тезисы украинского президента, которые звучали на совместной с канцлером Австрии пресс-конференции в Киеве 9 апреля.

Двусторонние отношения Украины и Австрии

"Проговорили несколько важных вопросов относительно наших двусторонних отношений, полной поддержки Украины в будущем в членстве в семье Европейского Союза. Также обсудили мощную санкционную политику против РФ и наращивание этой политики", — сказал Зеленский.

Россия стягивает военные силы на восток и юг Украины

Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы видят процесс накопления военных сил России на востоке и юге Украины. Он добавил, что многое зависит от самих украинцев – насколько они будут крепки в противостоянии с россиянами. Также на планы РФ, по словам Зеленского, могут повлиять западные партнеры, ускорив поставки вооружения.

"Мы понимаем, что вопросы в Харькове, вопросы по югу, Запорожской области, Херсонской области и востоку. Мы повсюду видим это накопление (российских войск – ред). Как будет продолжаться процесс, что раньше – зависит от многих вещей ", – заметил он .

Визит Карла Негаммера: Австрия поддерживает Украину в борьбе с агрессией РФ

Переговоры Украины и России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока государство готово к диалогу с Россией, несмотря на то, что оно продолжает накапливать войска и технику на Востоке и Юге страны.

Идет накопление войск на востоке и юге. Большое количество войск, техники, вооруженных людей, которые собираются оккупировать еще одну часть наших территорий. Это будет сложная баталия. Мы верим в нашу победу. Мы готовы и бороться и параллельно искать те или иные пути в дипломатии, которые могут остановить эту войну. Пока. Скажу откровенно: пока мы говорим и о параллельном диалоге ", – заявил Зеленский.

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Поддержка со стороны Австрии

Владимир Зеленский поблагодарил Карла Негаммера за визит в Киев в это сложное время и за стремление увидеть своими глазами зверства, совершенные российскими военными в Буче. Также глава Украины выразил благодарность за гуманитарную помощь и технику, которая поможет Украине бороться против последствий "русского мира".

"Это прекрасный сигнал, что лидеры европейских государств, пусть пока не все, но начинают приезжать в Украину, поддерживая нас не только на словах. Сами видят, что здесь происходит и какие последствия вторжения России, что совершили российские военные. Это для нас очень важно ", – сказал Зеленский.

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