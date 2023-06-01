Членство в НАТО: главы комитетов парламентов 19 стран призывают открыть для Украины двери Альянса уже на саммите в Вильнюсе

Также главы комитетов по иностранным делам 19 стран призывают предоставить Украине четкие и сильные гарантии безопасности, подчеркивая, что Россия не имеет права вето на расширение НАТО, Украина не входит в сферу влияния России, а членство Украины укрепит устойчивый мир не только в Украине, но и в Европе в целом.

Кроме этого, председатели парламентских комитетов по иностранным делам Польши, Румынии, Норвегии, Чехии, Латвии, Литвы и других стран отмечают, что членство Украины в НАТО было бы гораздо эффективнее и дешевле, чем текущая оборонная помощь Украине.

"Поэтому мы призываем НАТО, ее глав государств и правительств провести Вильнюсский саммит НАТО, чтобы создать четкий путь для вступления Украины, и дать четкие и сильные гарантии безопасности для Украины. Мы уверены, что членство Украины в НАТО в значительной степени способствовало бы безопасности Альянса и помогло бы российскому обществу наконец-то избавиться от имперских мечтаний, которые Путин использует для консолидации своего режима".

Об этом говорится в декларации руководителей комитетов по иностранным делам 22 стран о "Полной имплементации решений Бухарестского саммита НАТО по членству Украины в НАТО", которая есть в распоряжении ТСН.ua.

Кроме этого, главы соответствующих комитетов 19 стран призывают "окончательно искоренить серые зоны безопасности в Европе, как и текущую неопределенность вокруг членства Украины в НАТО, поскольку это поощряет дальнейшую российскую агрессию".

Напомним, что президент Польши Анджей Дуда в интервью The Wall Street Journal заявил, что Путин еще не проиграл войну против Украины, поэтому не стоит смеяться над тем, что Россия достает из своих запасов советские танки 1960-х годов.

"Сейчас мы имеем ситуацию, когда российский каток давит Украину, сотни людей гибнут на фронте каждый день, при этом россиян больше 100 млн, а украинцев меньше 40 млн. Уже одна эта разница показывает, кто здесь имеет преимущество. Для россиян человеческая жизнь ничего не значит, для украинцев каждая жизнь – на вес золота. Это разные культуры. Россия – ядерная сверхдержава, у нее гигантские запасы оружия", — отметил Анджей Дуда.

В то же время, президент Франции Эммануэль Макрон призвал Запад предоставить Украине "ощутимые и надежные гарантии безопасности", что будет предметом коллективных обсуждений в ближайшие недели. Также он призвал Запад сделать все возможное, чтобы помочь Украине провести эффективное контрнаступление.

Вильнюсский саммит НАТО в этом году состоится 11-12 июля в Литве. ТСН.ua уже писал о четырех главных приоритетах для Украины от этого саммита Альянса:

союзники по НАТО должны отреагировать на заявку Украины о вступлении, которую Киев направил в Альянс еще в сентябре 2022 года; принятие политического решения НАТО по алгоритму, когда Украина сможет начать свою процедуру вступления; к членству в НАТО Украина должна получить гарантии безопасности от стран-членов НАТО по примеру Финляндии и Швеции; для вступления в НАТО Украине больше не нужен ПДЧ, на который ссылается печально декларация Бухарестского саммита.