"Члены разных семей": что известно о больных COVID-штаммом "Дельта" украинцах

Один из пациентов до сих пор находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

В Украине по состоянию на 25 июня официально подтверждены два случая нового штамма COVID-19 "Delta" ("Дельта"), впервые обнаруженного в Индии.

Об этом в интервью ТСН рассказал главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

По его словам, один из зараженных до сих пор находится в больнице в состоянии средней степени тяжести, тогда как другой пациент уже выписался из медучреждения. Кузин отметил, что больные не являются родственниками.

"Эти случаи не связаны между собой. Это члены двух разных семей, их связывает лишь то, что эти лица (...) путешествовали в те страны, где наблюдается вспышка заболеваемости, вызванная вирусом "Дельта", — пояснил главный санврач.

В то же время по обоим случаям начали эпидемиологическое расследование и у людей, контактировавших с больными или находящихся в зоне риска, "могут быть дополнительно отобраны пробы, образцы", чтобы предупредить дальнейшее распространение так называемого "индийского" варианта коронавируса по стране.

Кузин отметил, что с 1 января в Украине провели более четырех тысяч тестов именно на выявление штамма.

Ранее глава Министерства здравоохранения Виктор Ляшко заявлял, что "Дельта" протекает в значительно более тяжелой форме, чем уже известный штамм COVID-19. Впрочем, вакцинированные украинцы от него защищены.

Между тем врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы №4 Евгений Дубровский заверил в ложности утверждений о том, что новый штамм коронавируса "Дельта" является "смертоносным" и "может поражать даже тех, кто недавно переболел".

Контактных лиц больных со штаммом "Дельта" еще проверяют, хотя одного из пациентов уже выписали из больницы - Кузин

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