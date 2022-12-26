ЧП в метро Киева: что известно о мужчине, который попал под поезд

Стали известны подробности происшедшего на выходных в столичном метрополитене на станции метро "Лесная". Напомним, что из-за падения человека на пути в субботу было ограничено движение поездов на красной линии метрополитена – поезда курсировали от станции "Академгородок" до станции "Дарница". Попавший под поезд мужчина погиб от полученных травм.

В полиции Киевского метрополитена ТСН.ua рассказали, что произошел несчастный случай. Мужчина зашел за щиток, куда пассажирам проход запрещен. Человека зажало между платформой и поездом.

Фото: Управление ГСЧС Киева

"Пассажира затянуло под поезд, он погиб, медики на месте констатировали смерть. Мужчина приехал в Киев. Он родом из Херсона, 1958 года рождения. Сейчас продолжается следствие. Правоохранители выясняют все детали трагического случая", — сообщили ТСН.ua полиции Киевского метрополитена

Фото: Управление ГСЧС Киева

Напомним, что привычное движение поездов по красной ветке метро удалось наладить через два часа. Спасателям потребовалось время, чтобы деблокировать тело погибшего и поднять на платформу.

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