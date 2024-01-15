Чрезмерное вмешательство в частную жизнь: разворачивается новый скандал вокруг проекта о военном учете

Во время заседания Комитета по нацобороне некоторые нормы из проекта изъяли.

В Украине готовят ко второму чтению законопроект № 10062, предусматривающий введение Единого электронного государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. В новой редакции в частности появились такие пункты, чтобы в Реестре были персональные, служебные данные и прочее.

Какие данные хотят добавить в Реестр и почему некоторые пункты, по мнению некоторых народных депутатов, антиконституционны — читайте в материале ТСН.ua.

Какие изменения хотят внести в Реестр военнообязанных

В соответствии с текстом проекта, опубликованного на сайте Совета, в реестр хотят заносить и хранить в базе данных Реестра следующие сведения:

персональные данные призывников, военнообязанных и резервистов;

служебные данные призывников, военнообязанных и резервистов;

данные о необходимости в комплектовании личным составом Вооруженных Сил Украины и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, кроме информации, составляющей государственную тайну.

Согласие призывников, военнообязанных и резервистов на обработку их персональных данных для целей реестра не требуется.

В случае принятия проекта Реестр будет содержать информацию обо всех военнообязанных в возрасте от 17 до 60 лет (сейчас от 18 до 60 лет).

Чрезмерное вмешательство в частную жизнь украинцев – нардепка

Народный депутат Верховной Рады от фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко заявил, что во второе чтение внесли "антиконституционные" нормы.

"Ко второму чтению проект ухудшился, туда внесли антиконституционные нормы, чрезмерное вмешательство в частную жизнь. Например, зачем-то в реестр хотят вносить информацию об административных правонарушениях и все выезды за границу, долговые обязательства и т.д.", — написала она на странице в фейсбуке.

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Какие противоречивые нормы вычеркнули ко второму чтению

9 января 2024 года в Комитете Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки приняли решение о рекомендации ко второму чтению законопроекта об усовершенствовании порядка и использовании военного учета и обретении статуса ветерана войны во время действия военного положения.

Как сообщила народная депутат из фракции "Европейская Солидарность" Ирина Фриз, во время обсуждения члены комитета забрали следующие пункты из проекта:

сведения о выезде за пределы Украины (дата, страна, в которую осуществляется выезд) и возвращение на территорию Украины (дата, страна, из которой возвращается на территорию Украины).

сведения о принудительном исполнении решения по лицу-должнику (реквизиты и сведения исполнительного документа).

персональные данные, позволяющие идентифицировать призывника, военнообязанного или резервиста (максимально неопределенная норма, согласно которой можно было бы внести любую информацию).

сведений о членах семьи (фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения, серия и номер паспорта, дата его выдачи, РНОКПП). Это должно быть исключительно с согласия военнослужащего, резервиста, призывника, эти данные могут быть предоставлены.

Кто будет заниматься военным учетом

Народный депутат Верховной Рады от фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко также проинформировала, что Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов, который предусматривается в проекте №10062, по закону будет принадлежать Министерству обороны Украины.

"Несмотря на благородную цель, проект имеет ложное и противоправное исполнение", — считает она.

Кто будет иметь доступ к электронному Реестру

Согласно тексту проекта, доступ к реестру будут иметь Минобороны, СБУ, органы разведки, оперативные командования, а также ТЦК областей.

Напомним, ранее мы писали о к-кабинете призывника и военнообязанного. Какие данные он будет содержать и как будут наказывать уклонистов — читайте ЗДЕСЬ.

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