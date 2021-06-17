Чрезвычайники назвали вероятное вещество, которым массово отравились дети в общежитии Ивано-Франковска

Микрорайон обследовали, сейчас в воздухе опасных веществ не обнаружили.

Ночью в Ивано-Франковске жители микрорайона разбудил неприятный запах. Восемь студентов здешнего колледжа, которые жили в общежитии, пришлось госпитализировать с отравлением неизвестным веществом. И утром в больницу отвезли еще двух.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Пока врачи стабилизировали состояние пострадавших, специальные службы пытались понять, чем именно отравились дети. Основной версией стало то, что по улице проехала цистерна с каким-то веществом и похоже состоялась ее розгеремтизация. Эту цистерну действительно видели на камерах видеонаблюдения.

«Можем предполагать следующее, что либо осуществлялась перевозка одоранта, или произошла розгерматизация его, или перевозки тары. И как следствие возможной утечки. В 22:07 зафиксирован автомобиль, перевозивший с признаками маркировками перевозки опасных грузов и было установлено, что эта машина двигалась в этот период в том месте, где было слышно запах одоранта», — рассказал начальник Ивано-Франковского районного управления ДСНС Василий Мацалак.

«Сам одорант он не является смертельно вреден для организма. Но в большом количестве, и учитывая, что дети — это уже была позднее время, отдыхали, это повлияло на то, что они потеряли сознание», — отметил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Ивано-Франковского городского совета Игорь Влезло.

Кому цистерна принадлежит и что именно перевозил именно выясняют. Микрорайон обследовали, сейчас в воздухе опасных веществ не обнаружили, поэтому угрозы для здоровья людей нет.

Новости Украины: как чувствуют себя студенты ивано-франковского общежитии после отравления

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