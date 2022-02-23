Чрезвычайное положение в Киеве: Кличко сообщил об обязательных документах и ограничениях в столице

Чрезвычайное положение в Киеве: Кличко сообщил об обязательных документах и ограничениях в столице

Комендантский час вводить не будут.

Во время объявленного в Украине чрезвычайного положения с 24 февраля в столице не будет комендантского часа, но на улице граждане должны будут иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Об этом сообщил во время совместного марафона ток-шоу "Право на владу" и программы "Твій вечір" на канале "1+1" городской голова Киева Виталий Кличко.

По его словам, в столице будут взяты под охрану все объекты критической инфраструктуры, усилена охрана и ограничен доступ ко всем зданиям органов власти. Также будет усилена кибербезопасность официальных сайтов и ресурсов.

Под особым контролем, заверил Кличко, будут находиться вокзалы и аэропорт, а на всех основных въездах в столицу будут работать КПП.

“Работа дискотек, клубов, заведений общепита будет разрешена с 7 утра до 23 вечера. Патрулировать улицы стражам порядка будет помогать муниципальная охрана, особое внимание будет уделено безопасности учебных заведений, школ, детских садов”, — добавил городской голова.

Напомним, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев объяснил, как можно проявить самый высокий уровень патриотизма во время чрезвычайного положения.

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